"Газпром межрегионгаз Новосибирск" призывает абонентов оплатить задолженность

Для удобства можно использовать дистанционные сервисы оплаты – "Личный кабинет" на сайте поставщика или в мобильной версии

18 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KAmpT

Газоснабжение / Фото: пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

Просроченная дебиторская задолженность населения Алтайского края в августе текущего года была сокращена на 2,2 млн рублей. Перед началом отопительного сезона долги за потребленный газ погасили более 10 тысяч абонентов.

Как достигли снижения задолженности?

За счет комплексной работы поставщика по улучшению платежной дисциплины.

Часть потребителей оплатили счета после получения уведомлений о предстоящем отключении от газоснабжения. 465 злостных неплательщиков остались без газа за долги, из них 208 погасили задолженность, подача газа им восстановлена.

В то же время на 1 сентября 2023 года просроченная дебиторская задолженность за газ абонентов – физических лиц в регионе остается высокой ­– 71,4 млн рублей.

"Если образовался долг, не надо его накапливать. Следует сразу обратиться к нам и написать заявление о предоставлении рассрочки. Мы идем навстречу нашим потребителям, если они до этой ситуации добросовестно платили за газ", ­– отметил начальник отдела по работе с населением филиала ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае Валерий Шокин.

Как можно оплачивать газ?

Для удобства можно использовать дистанционные сервисы оплаты – "Личный кабинет" на сайте поставщика или в мобильной версии.

Также оплачивать газ дистанционно можно с помощью платежных интернет-сервисов сторонних организаций.

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" настоятельно рекомендует накануне отопительного сезона оплатить задолженность и в дальнейшем соблюдать платежную дисциплину, чтобы в период холодов использовать газ без ограничений.

ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

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