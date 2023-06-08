Где и как построить хороший дом в Барнауле, чтобы ездить без пробок
Эксперт назвал пять признаков профессионалов, которые построят по-настоящему хороший дом
08 июня 2023, 09:45, ИА Амител 4CQwVszH9pUhptAuPHm
Во время пандемии популярность частных домов резко выросла. Чуть позже льготная ипотека еще больше добавила привлекательности индивидуальному жилью. Но из-за этого же дома резко подорожали, возник дефицит земельных участков, а многие застройщики заявили о кризисе в сфере малоэтажного строительства. В "Переговорке" на amic.ru директор компании "АлтЭкоАрт" Александр Верясов рассказывает о том, что сейчас происходит на рынке индивидуального строительства, кого кризис не коснулся и почему. А еще поговорили о том, как выбрать компанию, которая построит по-настоящему хороший дом и в какой части Барнаула покупать земельный участок, чтобы была инфраструктура и не было пробок.
Кто в "Переговорке"
Александр Верясов. Родился в 1988 году.
В 2007 году окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.
С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис спорт", реставрация дома на ул. Льва Толстова, 23, в Барнауле и пр.
С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства. За годы работы компании было построено более 50 домов.
01:27 О кризисе в сфере малоэтажного строительства и тех, кого он не затронул и почему.
01:54 Как выбрать на рынке компанию, которая построит действительно хороший дом.
03:43 Чтобы была инфраструктура и не было пробок. Эксперт рассказывает о лучших локациях в Барнауле и пригороде для строительства частного дома.
05:59 О строительстве детских садов и школ в пригороде.
06:39 "Клиент начал вникать в то, что он покупает". Какие объекты сегодня пользуются спросом и что выбирают барнаульцы.
07:39 Какую гарантию дает компания "АлтЭкоАрт" на дома, которые строит.
08:26 "К нам приходят друзья и родственники тех, кому мы построили дома". О том, как стать популярным без рекламы.
09:53 "Не дам вырубить ни одного дерева". Как компания борется за экологию и с помощью специального оборудования пересаживает деревья со строительного участка в парковые зоны.
12:42 Пять признаков, которые отличают строителей-профессионалов.
17:04 На сколько снижаются коммунальные платежи в энергоэффективных домах.
17:45 О том, что мешает развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае.
18:41 "Между Октябрьским и Авиатором есть огромные поля". Эксперт рассуждает, что нужно сделать, чтобы развить малоэтажное строительство в Барнауле.
20:32 О льготной ипотеке и прочих государственных программах, направленных на помощь индивидуальному строительству.
21:07 Сравнение стоимости квартиры и дома, который строит "АлтЭкоАрт".
ИП Верясов А. М.
10:11:32 08-06-2023
Ну и главная проблема - криминализация отрасли в уходе от налогообложения. Краю пора делать программу декриминализации строительной отрасли в плане налогообложения, как в соседнем Новосибирске.
11:04:58 08-06-2023
о том, как стать популярным без рекламы *реклама
11:58:16 08-06-2023
Судя по тому, что г. Верясов пытается выглядывать из каждой форточки и нахваливать себя любимого, скоро получим большой мыльный пузырь с тяжелыми последствиями для покупателей.
17:47:03 08-06-2023
Организации даже в 2гис нет - реально пузырь. Деньги отдашь, а с кого спрашивать-то потом?
17:55:19 09-06-2023
Гость (17:47:03 08-06-2023) Организации даже в 2гис нет - реально пузырь. Деньги отдашь,... Это чтобы отзыв нельзя было оставить
21:12:46 08-06-2023
Знаем мы его " качественные " дома. Красиво говорит и не более того.
17:47:59 09-06-2023
Перед приобретением советую пообщаться с теми, кому уже "посчастливилось" стать обадателями супер домов
19:37:03 09-06-2023
Это получается он в год строит все 5 домов!!! Слободян за месяц столько под отделку строит….
19:39:38 09-06-2023
Это получается он в год строит все 5 домов!!! Слободян за месяц столько под отделку строит….
22:09:54 13-06-2023
это говорит человек, руководитель очередной компании ... руководящий ею с 2022года с низким уровнем доверия судя по оценке "ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС" ... мда .. что вам геология то ? проект фундаментов должен быть разработан под участок .. ну а так да... удачи ..