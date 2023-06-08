Где и как построить хороший дом в Барнауле, чтобы ездить без пробок

Эксперт назвал пять признаков профессионалов, которые построят по-настоящему хороший дом

08 июня 2023, 09:45, ИА Амител 4CQwVszH9pUhptAuPHm

Во время пандемии популярность частных домов резко выросла. Чуть позже льготная ипотека еще больше добавила привлекательности индивидуальному жилью. Но из-за этого же дома резко подорожали, возник дефицит земельных участков, а многие застройщики заявили о кризисе в сфере малоэтажного строительства. В "Переговорке" на amic.ru директор компании "АлтЭкоАрт" Александр Верясов рассказывает о том, что сейчас происходит на рынке индивидуального строительства, кого кризис не коснулся и почему. А еще поговорили о том, как выбрать компанию, которая построит по-настоящему хороший дом и в какой части Барнаула покупать земельный участок, чтобы была инфраструктура и не было пробок.

Кто в "Переговорке"



Александр Верясов. Родился в 1988 году.

В 2007 году окончил Алтайский архитектурно-строительный колледж.

С 2007 года принимал участие в строительстве крупных объектов Барнаула, таких как ТРЦ "Весна", "Магис спорт", реставрация дома на ул. Льва Толстова, 23, в Барнауле и пр.

С 2012-го возглавляет компанию в сфере малоэтажного строительства. За годы работы компании было построено более 50 домов.

01:27 О кризисе в сфере малоэтажного строительства и тех, кого он не затронул и почему.

01:54 Как выбрать на рынке компанию, которая построит действительно хороший дом.

03:43 Чтобы была инфраструктура и не было пробок. Эксперт рассказывает о лучших локациях в Барнауле и пригороде для строительства частного дома.

05:59 О строительстве детских садов и школ в пригороде.

06:39 "Клиент начал вникать в то, что он покупает". Какие объекты сегодня пользуются спросом и что выбирают барнаульцы.

07:39 Какую гарантию дает компания "АлтЭкоАрт" на дома, которые строит.

08:26 "К нам приходят друзья и родственники тех, кому мы построили дома". О том, как стать популярным без рекламы.

09:53 "Не дам вырубить ни одного дерева". Как компания борется за экологию и с помощью специального оборудования пересаживает деревья со строительного участка в парковые зоны.

12:42 Пять признаков, которые отличают строителей-профессионалов.

17:04 На сколько снижаются коммунальные платежи в энергоэффективных домах.

17:45 О том, что мешает развитию малоэтажного строительства в Алтайском крае.

18:41 "Между Октябрьским и Авиатором есть огромные поля". Эксперт рассуждает, что нужно сделать, чтобы развить малоэтажное строительство в Барнауле.

20:32 О льготной ипотеке и прочих государственных программах, направленных на помощь индивидуальному строительству.

21:07 Сравнение стоимости квартиры и дома, который строит "АлтЭкоАрт".

ИП Верясов А. М.

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