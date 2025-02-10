Где и как выбрать стильную сантехнику, чтобы она служила долго?

На продукцию каких производителей стоит обратить внимание

10 февраля 2025, 14:40, ИА Амител erid: 2W5zFGUNCcp

Проект ванной комнаты / Фото сгенерировано нейросетью Dall-E

Сантехника – это не просто функциональные элементы дома, но и важная часть интерьера. Сегодня производители предлагают большой выбор моделей, которые сочетают стильный дизайн, инновационные технологии и долговечность. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе изделий, чтобы они служили долго и радовали глаз. А еще – где в Барнауле найти надежные и качественные варианты.

Какие материалы выбрать?

При выборе сантехники важно обращать внимание не только на внешний вид, но и на то, из чего она сделана. Например, акриловая ванна хорошо удерживает тепло, а ванна из литьевого мрамора способна гасить шум и вибрации (при наполнении чаши шум воды практически не слышен).

Керамическая плитка и керамогранит – универсальные решения для облицовки. Они устойчивы к влаге и механическим повреждениям.

Учесть нужно и разные варианты покрытий изделий. Например, для смесителей и аксессуаров важно выбирать латунные или нержавеющие покрытия, которые не подвержены коррозии. Антибактериальная глазурь защитит стекла душевых от загрязнений и бактерий, нанопокрытия предотвратят оседание грязи и известкового налета. Антискользящие на поддонах – снизят риск падения.

Где искать качественную сантехнику?

Если вы ищете надежные решения для ванной комнаты, стоит обратить внимание на проверенных производителей:

Marka * – российский производитель акриловых ванн и мебели для ванной комнаты. Современный дизайн и качество, высокая надежность и большое разнообразие моделей: ванны, мебель, душевые, смесители, санфаянс, полотенцесушители, аксессуары и многое другое можно приобрести со скидками до 20%.



* – российский производитель акриловых ванн и мебели для ванной комнаты. Современный дизайн и качество, высокая надежность и большое разнообразие моделей: ванны, мебель, душевые, смесители, санфаянс, полотенцесушители, аксессуары и многое другое можно приобрести со скидками до 20%. "Российский кафель" – за 25 лет работы на рынке керамической плитки и керамогранита компания досконально изучила потребности клиентов. "Российский кафель" регулярно выпускает новые коллекции в разных стилях. В салонах представлена керамическая плитка и керамогранит ведущих производителей по доступным ценам. Кстати, компания делает бесплатный дизайн-проект ванной комнаты.

Варианты решений для ванной комнаты / Фото: Marka и "Российский кафель"

Выбирая качественную сантехнику в ТВК "Гранд Арена", вы создаете уют и комфорт в своем доме на долгие годы.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

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