Где и когда можно будет написать Тотальный диктант в Барнауле?

Проверить свои знания можно как в очном, так и онлайн-формате

03 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Проверочная работа / Фото: unsplash.com / Ben Mullins

До главного орфографического события весны осталось совсем немного: 5 апреля уже в 21-й раз состоится ежегодная акция "Тотальный диктант". Проверить свою грамотность в Алтайском крае сможет любой желающий. Однако места на некоторых площадках уже закончились, поэтому если вы тоже решили присоединиться, с регистрацией медлить нельзя. Где будут писать Тотальный диктант в Барнауле – читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое Тотальный диктант?

Тотальный диктант – это добровольный экзамен для взрослых на знание русского языка. При этом никаких ограничений по возрасту, образованию или профессии нет. Идея провести его впервые возникла у филологов из студенческого клуба "Глум-клуб" в Новосибирском госуниверситете. Через год уже весь НГУ сидел с ручками, а еще через несколько лет об акции услышали в Москве, Питере, а потом и в Нью-Йорке, Берлине, Токио. В 2025 году диктант напишут на шести континентах в разных точках земного шара.

Авторами текстов являются известные поэты, писатели, философы, журналисты, причем как классики, так и современники. В 2025 году автором стала современная российская писательница, финалист премии "Ясная Поляна", лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

Где в Барнауле можно написать Тотальный диктант?

Написать Тотальный диктант можно как в очном формате, придя лично на одну из площадок, так и онлайн. Вне зависимости от выбранного вами варианта зарегистрироваться для участия необходимо заранее. Кстати, мест остается все меньше и некоторые очные площадки уже заполнены.

В Барнауле Тотальный диктант будут писать 5 апреля на пяти площадках. Однако в АлтГУ и краевой библиотеке имени Шишкова места уже закончились. Но не стоит расстраиваться, свободные места есть еще на трех площадках: в Алтайском филиале РАНХиГС, в школах № 136 (ул. Взлетная, 85) и № 136 (пос. Борзовая заимка, ул. Радужная, 97). Но с регистрацией лучше не затягивать. Сделать это можно на сайте мероприятия.

Начало – 5 апреля в 15:00. И не забудьте взять с собой паспорт и ручку.

Когда можно будет узнать результаты?

Работы участников проверят в течение двух недель после проведения диктанта. Свои оценки можно будет посмотреть на официальном портале акции. Для доступа к результату потребуется ввести специальное кодовое слово, указанное на бланке диктанта.

Как можно написать Тотальный диктант онлайн?

Тотальный диктант можно писать из любой точки мира, главное, чтобы был интернет. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Написать онлайн-диктант жители Алтайского края смогут 5 апреля, а при желании – даже в ночь на 6 апреля.

Написать можно будет одну, две, три или все четыре части текста Марины Москвиной "В поисках чудесного".

Часть 1 "Аэростат – мой товарищ" будет доступна с 12:00 до 14:30 по алтайскому времени.

Часть 2 "Косточка мамонта" будет доступна с 15:00 до 17:30 по алтайскому времени.

Часть 3 "Дорога лебедей" будет доступна с 18:00 до 02:30 по алтайскому времени.

Часть 4 "Песня для Аннапурны" будет доступна с 03:00 до 04:00 по алтайскому времени.

Окончив работу, сохраните набранный вами текст в отдельном файле на своем устройстве. Затем нажмите кнопку "Проверить" в окне онлайн-диктанта.

После 9 апреля 2025 года оценки за онлайн-диктант появятся в личном кабинете в разделе "События".