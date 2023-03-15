Где и когда пройдёт форум сибирского гостеприимства "Дикоросы"
Рассказываем, как стать участником и что там будет интересного
15 марта 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtXmBhU
Красота и величие природы Сибири вдохновляют представителей индустрии гостеприимства на создание уникальных туристических и гастрономических продуктов. И этот форум о тех, кто делает Сибирь гостеприимной, вместе со своим бизнесом развивая целые территории и направления. А ещё для тех, кто хочет быть причастным к развитию Сибири как одного из ключевых туристических направлений России.
Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" это:
- аутентичные сибирские туристические и гастрономические продукты;
- главные отраслевые тренды;
- ведущие эксперты страны;
- горячие новости и громкие события;
- реально работающие кейсы.
В повестке форума самые горячие темы:
- инвестиции в гостеприимство;
- региональные бренды;
- национальные туристические маршруты;
- Сибирь на карте медицинского туризма;
- сибирская кухня – базовая составляющая.
На одной площадке с форумом состоятся выставка HoReCa Siberia и V Сибирский туристический форум "Сибирь здесь" – место, где будут говорить о развитии внутреннего и въездного туризма в Сибири и всей страны.
В числе ярких событий Форума сибирского гостеприимства:
- уникальная площадка по созданию "паспорта гастрономической идентичности" – проектно-учебная лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак";
- обучающая программа для сферы HoReCa "Школа гостеприимства" с выдачей свидетельства о повышении квалификации;
- межрегиональный конкурс "Бариста года" на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;
- открытый чемпионат "Лучший сыродел Сибири".
Платформы выставки HoReCa Siberia:
- ресторан;
- отель;
- кофе & чай;
- упаковка.
Организаторы форума: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская выставочная компания.
Хотите стать участником Форума гостеприимства и выставки HoReCa Siberia? Подавайте заявку на участие на сайте форума, там же можно получить билет посетителя. Заявите о себе профессионалам индустрии гостеприимства. Расширьте границы и возможности вашего бизнеса.
Мероприятие будет проходить в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 5 по 7 апреля 2023 года.
ООО "СВК"
Тел.: (383) 304-83-88
E-mail: info@svkexpo.ru
Сайт: forum-dikorosy.ru
Возрастное ограничение 18+
На правах рекламы
Комментарии 0