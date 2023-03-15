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Где и когда пройдёт форум сибирского гостеприимства "Дикоросы"

Рассказываем, как стать участником и что там будет интересного

15 марта 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtXmBhU

Фотографии из архива ООО "СВК"
Фотографии из архива ООО "СВК"

Впервые на территории России в Новосибирске с 5 по 7 апреля состоится Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы". Он объединит рестораторов, отельеров, представителей туристического бизнеса и сопутствующих этому бизнесу отраслей.

Красота и величие природы Сибири вдохновляют представителей индустрии гостеприимства на создание уникальных туристических и гастрономических продуктов. И этот форум о тех, кто делает Сибирь гостеприимной, вместе со своим бизнесом развивая целые территории и направления. А ещё для тех, кто хочет быть причастным к развитию Сибири как одного из ключевых туристических направлений России.

Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" это:

  • аутентичные сибирские туристические и гастрономические продукты;
  • главные отраслевые тренды;
  • ведущие эксперты страны;
  • горячие новости и громкие события;
  • реально работающие кейсы.

В повестке форума самые горячие темы:

  • инвестиции в гостеприимство;
  • региональные бренды;
  • национальные туристические маршруты;
  • Сибирь на карте медицинского туризма;
  • сибирская кухня – базовая составляющая.

На одной площадке с форумом состоятся выставка HoReCa Siberia и V Сибирский туристический форум "Сибирь здесь" – место, где будут говорить о развитии внутреннего и въездного туризма в Сибири и всей страны.

В числе ярких событий Форума сибирского гостеприимства:

  • уникальная площадка по созданию "паспорта гастрономической идентичности" – проектно-учебная лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак";
  • обучающая программа для сферы HoReCa "Школа гостеприимства" с выдачей свидетельства о повышении квалификации;
  • межрегиональный конкурс "Бариста года" на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;
  • открытый чемпионат "Лучший сыродел Сибири".

Платформы выставки HoReCa Siberia:

  • ресторан;
  • отель;
  • кофе & чай;
  • упаковка.

Организаторы форума: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская выставочная компания.

Хотите стать участником Форума гостеприимства и выставки HoReCa Siberia? Подавайте заявку на участие на сайте форума, там же можно получить билет посетителя. Заявите о себе профессионалам индустрии гостеприимства. Расширьте границы и возможности вашего бизнеса.

Мероприятие будет проходить в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 5 по 7 апреля 2023 года.

ООО "СВК"
Тел.: (383) 304-83-88
E-mail: info@svkexpo.ru
Сайт: forum-dikorosy.ru

Возрастное ограничение 18+

 

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