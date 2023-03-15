Где и когда пройдёт форум сибирского гостеприимства "Дикоросы"

Рассказываем, как стать участником и что там будет интересного

15 марта 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtXmBhU

Фотографии из архива ООО "СВК"

Впервые на территории России в Новосибирске с 5 по 7 апреля состоится Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" . Он объединит рестораторов, отельеров, представителей туристического бизнеса и сопутствующих этому бизнесу отраслей.

Красота и величие природы Сибири вдохновляют представителей индустрии гостеприимства на создание уникальных туристических и гастрономических продуктов. И этот форум о тех, кто делает Сибирь гостеприимной, вместе со своим бизнесом развивая целые территории и направления. А ещё для тех, кто хочет быть причастным к развитию Сибири как одного из ключевых туристических направлений России.

Форум сибирского гостеприимства "Дикоросы" это:

аутентичные сибирские туристические и гастрономические продукты;

главные отраслевые тренды;

ведущие эксперты страны;

горячие новости и громкие события;

реально работающие кейсы.

В повестке форума самые горячие темы:

инвестиции в гостеприимство;

региональные бренды;

национальные туристические маршруты;

Сибирь на карте медицинского туризма;

сибирская кухня – базовая составляющая.

На одной площадке с форумом состоятся выставка HoReCa Siberia и V Сибирский туристический форум "Сибирь здесь" – место, где будут говорить о развитии внутреннего и въездного туризма в Сибири и всей страны.

В числе ярких событий Форума сибирского гостеприимства:

уникальная площадка по созданию "паспорта гастрономической идентичности" – проектно-учебная лаборатория сибирской кухни "Сибирский завтрак";

обучающая программа для сферы HoReCa "Школа гостеприимства" с выдачей свидетельства о повышении квалификации;

межрегиональный конкурс "Бариста года" на звание лучшего в профессии среди специалистов по приготовлению кофе;

открытый чемпионат "Лучший сыродел Сибири".

Платформы выставки HoReCa Siberia:

ресторан;

отель;

кофе & чай;

упаковка.

Организаторы форума: Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская выставочная компания.

Хотите стать участником Форума гостеприимства и выставки HoReCa Siberia? Подавайте заявку на участие на сайте форума, там же можно получить билет посетителя. Заявите о себе профессионалам индустрии гостеприимства. Расширьте границы и возможности вашего бизнеса.

Мероприятие будет проходить в МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 5 по 7 апреля 2023 года.













Фотографии из архива ООО "СВК"

ООО "СВК"

Тел.: (383) 304-83-88

E-mail: info@svkexpo.ru

Сайт: forum-dikorosy.ru

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