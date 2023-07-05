Где и когда пройдет конференция "Защита персональных данных. Алтай 2023"

И что интересного там будет

05 июля 2023, 18:15, ИА Амител LjN8JvJ8Y

11 июля 2023 года в Барнауле пройдёт конференция "Защита персональных данных. Алтай 2023". Она будет посвящена темам обработки, хранения и защиты персональных данных для представителей организаций малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти и государственных учреждений Алтайского края. Рассказываем, где пройдет мероприятие и как стать участником.

В чем актуальность темы?

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 266-ФЗ 14 июля 2022 года. Он относится ко всем, кто занимается хранением и обработкой персональных данных. И с июля начинают действовать оборотные штрафы:

200-400 тыс. рублей – штраф на главу компании за утечку базы на 10-100 тыс. строк;

0,02% оборота, но не менее 1 млн. руб. – штраф для юрлиц за аналогичный инцидент;

от 5 до 500 млн. рублей штраф для крупных компаний.

Конференция "Защита персональных данных. Алтай 2023" – для тех, кто хочет разобраться в теме персональных данных и снизить риски получения штрафов.

Что в программе?

Цель программы – формирование полной и понятной картины:

об актуальных требованиях из первых уст регуляторов;

об опыте ведущих компаний;

о том, какие меры применить, чтобы не получить штраф;

о том как размещать и обрабатывать персональные данные;

о комплексных решениях, включающих выполнение технических и организационных мер.

Участников ждут доклады представителей регуляторных органов и экспертов федерального уровня по информационной безопасности. Вот только некоторые спикеры:

министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Александрович Зрюмов с темой "Актуальность обработки персональных данных в Российской Федерации";

с темой "Актуальность обработки персональных данных в Российской Федерации"; руководитель отдела по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Алтайского края Андрей Петрович Жданов с докладом по теме обработки и защиты персональных данных как для зарегистрированных операторов ПДн, так и для тех, кто только собирается подавать уведомление в Роскомнадзор;

с докладом по теме обработки и защиты персональных данных как для зарегистрированных операторов ПДн, так и для тех, кто только собирается подавать уведомление в Роскомнадзор; эксперт по защите информации отдела ИБ АлтГТУ Варвара Николаева выступит с темой "Персональные данные как актив предприятия";

выступит с темой "Персональные данные как актив предприятия"; федеральный эксперт по защите от DDOS Артем Избанеков расскажет о "Проблематике внешних угроз и эффективной защите от них";

расскажет о "Проблематике внешних угроз и эффективной защите от них"; эксперт Сергей Шевалье с темой "Как обрабатывает персональные данные крупнейший обувной ритейлер “Обувь России”";

с темой "Как обрабатывает персональные данные крупнейший обувной ритейлер “Обувь России”"; директор Департамента Информационной Безопасности CORTEL* Вероника Нечаева расскажет все актуальные требования, разъяснения регуляторов и изменения в ФЗ, о нормативной документации, проблемах и рисках руководителей в 2023 году, "горячих" задачах ПДн, а также о том, как выполнить ФЗ-152 без головной боли.

Помимо официальной части, у участников будет возможность задать вопросы спикерам и пообщаться с экспертами в неформальной обстановке.

Где и когда будет конференция?

Она пройдет 11 июля в 11:00 в Центре МСП по адресу Мало-Тобольская, 19.

Как принять участие?

Вход свободный по предварительной регистрации. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно странице конференции.

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