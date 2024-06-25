Где и когда в Барнауле пройдет ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы и Питера?
Вход на мероприятие свободный
25 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K8zsY
Планируете переезд и подыскиваете квартиру в столице? Или рассматриваете варианты для инвестиций в недвижимость? Вам повезло. Застройщики Москвы и Санкт-Петербурга проведут встречу с жителями Барнаула, где расскажут о своих новых проектах. А также поделятся советами о том, как выгодно приобрести жилье в другом регионе. Рассказываем, как попасть на мероприятие.
О чем именно расскажут на встрече?
Гости узнают:
- в каких новостройках Москвы и Санкт-Петербурга лучше покупать квартиру;
- как выгодно инвестировать в недвижимость;
- где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.
Обо всех тенденциях и нюансах расскажут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.
Кому будет полезно посетить мероприятие?
Мероприятие будет полезно всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву или Санкт-Петербург. А еще тем, кто планирует приобретение жилья для детей, а также с целью инвестиций.
Это платно?
Нет. Мероприятие бесплатное, вход на него – свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Когда и где пройдет встреча?
Она состоится 29 июня 2024 года в 14:00 в конференц-зале ТЦ "Проспект" на проспекте Ленина, 39.
Количество участников ограниченно. Если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.
Подробнее по телефону +7 (905)294-20-49.
ИП Моисеева И. С.Реклама
10:10:35 25-06-2024
"Планируете переезд и подыскиваете квартиру в столице? Или рассматриваете варианты для инвестиций в недвижимость? Вам повезло."
буквально вчера звонили, примерно такими же словами излагали.
10:51:41 25-06-2024
Все прям бегут и тапочки теряют.
11:03:36 25-06-2024
Недавно был материал о количестве миллионеров и миллиардеров в крае. Видать,москвичи прочли,впечатлились и квартирки нам подкатили.
"Налетай,не ленись!
Покупай живо пись!"
11:05:53 25-06-2024
Количество участников ограниченно. "
Даже на всех миллиардеров мест не хватит?
Надо было Дворец Спорта арендовать,чтобы "влезли"!
12:24:09 25-06-2024
полезная новость, для инвестиций само то, деньги все равно обесцениваются. Зарегистрировался
15:56:19 25-06-2024
в 17 и 21 вторую купил в Спб без ваших ярмарок.
цены перегреты на новостройки,лучше брать в доме который сдан 1-2 назад.
еще и ремонт сделан. будет дешевле чем у застройщика в новом ЖК который еще строиться.