Где и когда в Барнауле пройдет ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы и Питера?

Вход на мероприятие свободный

25 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K8zsY

Встреча с застройщиками / Фото предоставлено организатором

Планируете переезд и подыскиваете квартиру в столице? Или рассматриваете варианты для инвестиций в недвижимость? Вам повезло. Застройщики Москвы и Санкт-Петербурга проведут встречу с жителями Барнаула, где расскажут о своих новых проектах. А также поделятся советами о том, как выгодно приобрести жилье в другом регионе. Рассказываем, как попасть на мероприятие.

О чем именно расскажут на встрече?

Гости узнают:

в каких новостройках Москвы и Санкт-Петербурга лучше покупать квартиру;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

Обо всех тенденциях и нюансах расскажут представители крупных застройщиков, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Кому будет полезно посетить мероприятие?

Мероприятие будет полезно всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву или Санкт-Петербург. А еще тем, кто планирует приобретение жилья для детей, а также с целью инвестиций.

Это платно?

Нет. Мероприятие бесплатное, вход на него – свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Когда и где пройдет встреча?

Она состоится 29 июня 2024 года в 14:00 в конференц-зале ТЦ "Проспект" на проспекте Ленина, 39.

Количество участников ограниченно. Если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.

Подробнее по телефону +7 (905)294-20-49.

ИП Моисеева И. С.

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