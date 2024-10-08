Где комфортно отдохнуть в Горном Алтае осенью и насладиться красивым видом?
Современный отель Geometrika lounge hotel приглашает гостей
08 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KbaSD
Осенью в Горном Алтае всегда красиво. Особенно в реликтовом хвойном лесу, где расположился Geometrika lounge hotel*. Отель приглашает гостей отдохнуть и окунуться в атмосферу гармонии, где чувства становятся глубже, а время – более значимым.
Архитектура Geometrika lounge hotel – это игра геометрических форм. Каждый дом – Prisma, Konus, Sfera или Kub* – представляет собой стильное и современное пространство с продуманным до мелочей интерьером. Убранство призвано обеспечить максимальный уют отдыхающих.
Особое очарование места раскрывается вечером, когда солнце опускается за горизонт.
"К вечеру лес наполняется золотистым светом заката и Geometrika lounge hotell преображается. Это место создано для романтических прогулок и душевных бесед", – говорят в отеле.
Чтобы сделать вечер гостей еще более особенным, Geometrika lounge hotel дарит приятный комплимент. Отдыхающие могут насладиться им на уютной террасе, любуясь звездным небом, или у камина, погружаясь в теплые беседы.
А для тех, кто желает разнообразить досуг, в 700 метрах от отеля расположен развлекательный кластер "Манжерок".
Geometrika lounge hotel – это не просто отель, это маленький мир, созданный для влюбленных. Здесь нет места суете. Только вы, природа и гармония.
Geometrika lounge hotel
Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б
Тел.: +7 (913) 212-98-88
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* Geometrika lounge hotel ("Геометрика Лаунж Хотел"); Prisma ("Призма"); Konus ("Конус"); Sfera ("Сфера"); Kub ("Куб")
ИП Заблоцкая Лариса ЮрьевнаРеклама
13:58:21 08-10-2024
А по РУССКИ название гостиниц или домиков отдыха назвать слабо?
19:59:49 08-10-2024
Татьяна (13:58:21 08-10-2024) А по РУССКИ название гостиниц или домиков отдыха назвать сла... а в скобках на каком написано?
06:08:21 09-10-2024
Татьяна (13:58:21 08-10-2024) А по РУССКИ название гостиниц или домиков отдыха назвать сла...
Заберите у нее диплом и школьный аттестат!!!! И детей в детдом. Толку от этой мамаши не будет.
12:44:40 09-10-2024
Татьяна (13:58:21 08-10-2024) А по РУССКИ название гостиниц или домиков отдыха назвать сла... А прежде чем писать по-русски, слабо его выучить?)
23:00:18 08-10-2024
Были в этом глемпинге, очень понравилось. Номера на лето лучше бронировать в феврале/марте, будет и выбор и скидки, у мае уже дороже и мест почти нет
12:14:13 09-10-2024
Гость (06:08:21 09-10-2024) Заберите у нее диплом и школьный аттестат!!!! И детей в ... Можете у меня тоже диплом забрать....Я французский изучала.
23:26:00 09-10-2024
Гость (12:14:13 09-10-2024) Можете у меня тоже диплом забрать....Я французский изучала.... Какого тогда на русском пишешь?