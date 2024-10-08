Современный отель Geometrika lounge hotel приглашает гостей

08 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KbaSD

Влюбленная пара на природе / Фото: Geometrika lounge&hotel

Осенью в Горном Алтае всегда красиво. Особенно в реликтовом хвойном лесу, где расположился Geometrika lounge hotel*. Отель приглашает гостей отдохнуть и окунуться в атмосферу гармонии, где чувства становятся глубже, а время – более значимым.

Архитектура Geometrika lounge hotel – это игра геометрических форм. Каждый дом – Prisma, Konus, Sfera или Kub* – представляет собой стильное и современное пространство с продуманным до мелочей интерьером. Убранство призвано обеспечить максимальный уют отдыхающих.

Особое очарование места раскрывается вечером, когда солнце опускается за горизонт.

"К вечеру лес наполняется золотистым светом заката и Geometrika lounge hotell преображается. Это место создано для романтических прогулок и душевных бесед", – говорят в отеле.

Интерьер отеля внутри и снаружи / Фото: Geometrika lounge&hotel

Чтобы сделать вечер гостей еще более особенным, Geometrika lounge hotel дарит приятный комплимент. Отдыхающие могут насладиться им на уютной террасе, любуясь звездным небом, или у камина, погружаясь в теплые беседы.

А для тех, кто желает разнообразить досуг, в 700 метрах от отеля расположен развлекательный кластер "Манжерок".

Geometrika lounge hotel – это не просто отель, это маленький мир, созданный для влюбленных. Здесь нет места суете. Только вы, природа и гармония.

Geometrika lounge hotel

Адрес: Республика Алтай, с. Озерное, Приозерный проезд, 1Б

Тел.: +7 (913) 212-98-88

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* Geometrika lounge hotel ("Геометрика Лаунж Хотел"); Prisma ("Призма"); Konus ("Конус"); Sfera ("Сфера"); Kub​ ("Куб")

ИП Заблоцкая Лариса Юрьевна

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