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Где купить качественное масло для автомобиля и промышленности в Барнауле?

Taif – российский производитель смазочных материалов предлагает большой ассортимент продукции

25 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KJQp5

Смазочные материалы от Taif Lubricants / Фото предоставлено компанией
Смазочные материалы от Taif Lubricants / Фото предоставлено компанией

Качественные смазочные материалы – залог успешной работы техники. Поэтому так важно выбрать продукт, который будет соответствовать стандартам и требованиям, обеспечивая надежность и долговечность работы оборудования. Например, компания Taif Lubricants* производит широкий ассортимент смазочных материалов, что позволяет сделать оптимальный выбор с учетом потребностей и особенностей техники.

Компания производит смазочные материалы и технические жидкости, соответствующие мировым стандартам, среди них: моторные масла и трансмиссионные жидкости для легкового и коммерческого автотранспорта, а также индустриальные масла для всех сфер промышленности.

Главное преимущество продукции – использование полиальфаолефинов (ПАО) собственного производства в рецептурах, что делает ее более долговечной и устойчивой.

"Масла на основе ПАО или с частичным их включением в состав более выносливые в сравнении с классическими органическими продуктами, дольше служат и сохраняют свои свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации", – говорят на предприятии.Компания постоянно обновляет ассортимент, адаптируясь к требованиям рынка, и производит продукты, отвечающие конкретным нуждам предприятий. Например, для автовладельцев разработала продукт Taif Forte* с допуском А5/В5, который особенно востребован в Сибири.

Официальный дистрибьютор бренда Taif – компания "Сакура Ойл". Она работает на территории Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Республики Тыва. Вот уже много лет партнеры выбирают "Сакура Ойл" как надежного поставщика смазочных материалов.

"Сакура Ойл" предоставляет техническую и маркетинговую поддержку клиентов, консультирует по подбору смазочных материалов и делает мониторинг продукции в процессе работы на оборудовании клиента.

"Сакура Ойл"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 37б, оф. 4-04
Тел.: +7 (3852) 505-255
E-mail: zakaz.barnaul@sakura-oil.com
Сайт

Taif Lubricants ("Таиф Лубрикантс"); Forte ("Форте")

ООО "Сакура Ойл"

Транспорт
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Комментарии 9

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Гость

09:39:17 25-06-2024

интересно какой ценник и на каком заводе эта "компания" масло мешает? Чья основа масла? Опять Обнинск?

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Сакура Ойл

11:03:23 25-06-2024

Добрый день. Таиф Лубрикантс производит смазочные материалы на своем заводе в Нижнекамске. Также компания единственный производитель ПАО-базы в России.

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Гость

19:39:50 25-06-2024

Сакура Ойл (11:03:23 25-06-2024) Добрый день. Таиф Лубрикантс производит смазочные материалы ... Почему масло для российского рынка производимое российской компанией носит англоязычное наименование ? Это фетиш такой ?

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Гость

09:46:52 25-06-2024

Ага- Нижнекамск- Татарстан, а это хорошо? В топе российских масел эта марка не замечена.

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Сакура Ойл

14:03:54 25-06-2024

Добрый день. Действительно бренд еще не так известен, но уже есть испытания и опыт использования, который показывает высокое качество продукта.

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Гость

11:25:05 25-06-2024

1300 за 4 литра, как то не внушает доверия

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Сакура Ойл

09:03:18 26-06-2024


Добрый день. У Таиф широкий ассортимент продуктов разного ценового диапозона. Продукты проходят испытания в таксопарках, есть опыт использования в Норильске и т д.

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Гость

12:13:07 25-06-2024

Партнамбер, ваши конкуренты, или ваша структура?

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Сакура Ойл

09:04:04 26-06-2024

Добрый день. Это не наша структура.

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