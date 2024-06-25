Где купить качественное масло для автомобиля и промышленности в Барнауле?

Taif – российский производитель смазочных материалов предлагает большой ассортимент продукции

25 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KJQp5

Смазочные материалы от Taif Lubricants / Фото предоставлено компанией

Качественные смазочные материалы – залог успешной работы техники. Поэтому так важно выбрать продукт, который будет соответствовать стандартам и требованиям, обеспечивая надежность и долговечность работы оборудования. Например, компания Taif Lubricants* производит широкий ассортимент смазочных материалов, что позволяет сделать оптимальный выбор с учетом потребностей и особенностей техники.

Компания производит смазочные материалы и технические жидкости, соответствующие мировым стандартам, среди них: моторные масла и трансмиссионные жидкости для легкового и коммерческого автотранспорта, а также индустриальные масла для всех сфер промышленности.

Главное преимущество продукции – использование полиальфаолефинов (ПАО) собственного производства в рецептурах, что делает ее более долговечной и устойчивой.

"Масла на основе ПАО или с частичным их включением в состав более выносливые в сравнении с классическими органическими продуктами, дольше служат и сохраняют свои свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации", – говорят на предприятии.Компания постоянно обновляет ассортимент, адаптируясь к требованиям рынка, и производит продукты, отвечающие конкретным нуждам предприятий. Например, для автовладельцев разработала продукт Taif Forte* с допуском А5/В5, который особенно востребован в Сибири.

Официальный дистрибьютор бренда Taif – компания "Сакура Ойл". Она работает на территории Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Республики Тыва. Вот уже много лет партнеры выбирают "Сакура Ойл" как надежного поставщика смазочных материалов.

"Сакура Ойл" предоставляет техническую и маркетинговую поддержку клиентов, консультирует по подбору смазочных материалов и делает мониторинг продукции в процессе работы на оборудовании клиента.

"Сакура Ойл"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 37б, оф. 4-04

Тел.: +7 (3852) 505-255

E-mail: zakaz.barnaul@sakura-oil.com

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* Taif Lubricants ("Таиф Лубрикантс"); Forte ("Форте")

ООО "Сакура Ойл"

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