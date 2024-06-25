Где купить качественное масло для автомобиля и промышленности в Барнауле?
Taif – российский производитель смазочных материалов предлагает большой ассортимент продукции
25 июня 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KJQp5
Качественные смазочные материалы – залог успешной работы техники. Поэтому так важно выбрать продукт, который будет соответствовать стандартам и требованиям, обеспечивая надежность и долговечность работы оборудования. Например, компания Taif Lubricants* производит широкий ассортимент смазочных материалов, что позволяет сделать оптимальный выбор с учетом потребностей и особенностей техники.
Компания производит смазочные материалы и технические жидкости, соответствующие мировым стандартам, среди них: моторные масла и трансмиссионные жидкости для легкового и коммерческого автотранспорта, а также индустриальные масла для всех сфер промышленности.
Главное преимущество продукции – использование полиальфаолефинов (ПАО) собственного производства в рецептурах, что делает ее более долговечной и устойчивой.
"Масла на основе ПАО или с частичным их включением в состав более выносливые в сравнении с классическими органическими продуктами, дольше служат и сохраняют свои свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации", – говорят на предприятии.Компания постоянно обновляет ассортимент, адаптируясь к требованиям рынка, и производит продукты, отвечающие конкретным нуждам предприятий. Например, для автовладельцев разработала продукт Taif Forte* с допуском А5/В5, который особенно востребован в Сибири.
Официальный дистрибьютор бренда Taif – компания "Сакура Ойл". Она работает на территории Алтайского края и Республики Алтай, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и Республики Тыва. Вот уже много лет партнеры выбирают "Сакура Ойл" как надежного поставщика смазочных материалов.
"Сакура Ойл" предоставляет техническую и маркетинговую поддержку клиентов, консультирует по подбору смазочных материалов и делает мониторинг продукции в процессе работы на оборудовании клиента.
"Сакура Ойл"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 37б, оф. 4-04
Тел.: +7 (3852) 505-255
E-mail: zakaz.barnaul@sakura-oil.com
Сайт
* Taif Lubricants ("Таиф Лубрикантс"); Forte ("Форте")
ООО "Сакура Ойл"Реклама
09:39:17 25-06-2024
интересно какой ценник и на каком заводе эта "компания" масло мешает? Чья основа масла? Опять Обнинск?
11:03:23 25-06-2024
Добрый день. Таиф Лубрикантс производит смазочные материалы на своем заводе в Нижнекамске. Также компания единственный производитель ПАО-базы в России.
19:39:50 25-06-2024
Сакура Ойл (11:03:23 25-06-2024) Добрый день. Таиф Лубрикантс производит смазочные материалы ... Почему масло для российского рынка производимое российской компанией носит англоязычное наименование ? Это фетиш такой ?
09:46:52 25-06-2024
Ага- Нижнекамск- Татарстан, а это хорошо? В топе российских масел эта марка не замечена.
14:03:54 25-06-2024
Добрый день. Действительно бренд еще не так известен, но уже есть испытания и опыт использования, который показывает высокое качество продукта.
11:25:05 25-06-2024
1300 за 4 литра, как то не внушает доверия
09:03:18 26-06-2024
Добрый день. У Таиф широкий ассортимент продуктов разного ценового диапозона. Продукты проходят испытания в таксопарках, есть опыт использования в Норильске и т д.
12:13:07 25-06-2024
Партнамбер, ваши конкуренты, или ваша структура?
09:04:04 26-06-2024
Добрый день. Это не наша структура.