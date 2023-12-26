Где купить качественный металлопрокат с доставкой по СНГ

Компания "РТК" предлагает товар высокого качества

26 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K3Qbk

Металлопрокат / Фото: fanjianhua / Freepik

Компания "РТК" – один из флагманов среди поставщиков уральского металлопроката на рынке СНГ – продолжает радовать клиентов надежным качеством продукции и высоким уровнем обслуживания. Работает как с крупными заказчиками, так и с малыми предприятиями, предоставляя качественный товар и персональный подход к каждому потребителю. Здесь всегда можно купить металлопрокат по выгодной цене с доставкой к объекту. Компания гордится доверием партнеров и стремится поддерживать наивысшие стандарты качества.

Почему сотрудничество с РТК Екатеринбург – это выгодно

Один из главных приоритетов – обеспечение высокого качества черного, цветного и нержавеющего проката от лучших производителей Урала. Вся реализуемая продукция сертифицирована и имеет необходимые технические документы, что подтверждает ее соответствие международным стандартам. Компания предлагает обширный каталог металлопроката для различных отраслей промышленности. Исключительное внимание РТК уделяет надежной доставке уральского металлопроката по СНГ. Осуществляет экспорт продукции в следующие страны:

Казахстан;

Узбекистан;

Кыргызстан;

Белоруссия.

Для удобства клиентов предусмотрены различные варианты доставки – от курьерского сервиса компании в Екатеринбурге и Свердловской области до сотрудничества с крупнейшими партнерами в сфере логистики. Служба доставки оперативно и надежно привезет товар прямо к объекту.

Компания "РТК" – надежный поставщик металлопроката для стран СНГ

"РТК" предоставляет гибкие условия оплаты: принимает платежи наличными в штаб-квартире, а также оплату по безналу по реквизитам счета. Действует система скидок и бонусов. Для постоянных клиентов и крупных заказчиков есть отсрочка платежа до 10 дней, а при необходимости даже дольше.

Больше информации и каталог товаров – на сайте. Там же можно сделать заказ онлайн. Остались вопросы? Обращайтесь:

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 3а, корпус 2-7;

E-mail: zakaz@pp-rtk.ru;

номер: +7 (343) 343-06-12.

ООО"РТК"; Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, ул. Хохрякова, 3А, помещ. 2-7; ОГРН 1186658009680

ООО "Фикси"

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