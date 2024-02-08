Где купить материалы для строительства дома и ремонта квартиры по оптовым ценам?
Рассказываем, как существенно сэкономить
08 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K3NUH
Большинство людей, планирующих строительство или ремонт, привыкли переплачивать за покупку материалов, приобретая все необходимое в ближайшем магазине. С одной стороны, это удобно, если чего-то не хватает, можно легко докупить необходимое. С другой – дорого, ведь крупные сети и мелкие строительные магазины "накручивают" до 100% от реальной стоимости. Выход есть: купить материалы оптом и по доступной цене.
МТК-21: выгодное строительство и ремонт
Огромный ассортимент товаров для строительства и ремонта предлагает база строительных материалов МТК-21 (официальный сайт: https://mtk-21.ru/).
В ассортименте представлены:
- сухие смеси;
- товары для гидроизоляции;
- стеновые материалы;
- металлопрокат;
- общестроительные материалы;
- пиломатериалы;
- товары для водоснабжения и канализации;
- материалы для сухого строительства;
- древесно-плитные материалы;
- материалы для тепло- и шумоизоляции.
Все они от надежных российских и мировых производителей (Knauf*, "Волма", "Старатели", Unis*, Ceresit*, Bonolit*, "Технониколь", "Пеноплэкс" и др.). Благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками МТК-21 поддерживает адекватный уровень цен.
Почему стоит выбрать именно МТК-21?
Есть несколько причин:
- В компании работают квалифицированные сотрудники (быстро поставят выбранные товары и подберут именно то, что необходимо заказчику).
- Для постоянных покупателей есть особые программы лояльности, акции и скидки.
- С компанией сотрудничают не только частные лица, но и профессионалы, специализирующиеся на строительстве домов, а также ремонте квартир, домов и т.д.
Кроме заказов онлайн, клиенты могут посетить магазин, расположенный на строительном рынке "Мельница 41 км" в Москве. Благодаря быстрой доставке, заказанные на сайте или купленные в магазине товары доставят в максимально короткие сроки. Доступен самовывоз.
* Knauf ("Кнауф"); Unis ("Унис"); Ceresit ("Церезит"); Bonolit ("Бонолит")
ООО "МТК 21"Реклама
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