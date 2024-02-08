Где купить материалы для строительства дома и ремонта квартиры по оптовым ценам?

Рассказываем, как существенно сэкономить

08 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K3NUH

Строительство и ремонт / Фото: freepik.com

Большинство людей, планирующих строительство или ремонт, привыкли переплачивать за покупку материалов, приобретая все необходимое в ближайшем магазине. С одной стороны, это удобно, если чего-то не хватает, можно легко докупить необходимое. С другой ­– дорого, ведь крупные сети и мелкие строительные магазины "накручивают" до 100% от реальной стоимости. Выход есть: купить материалы оптом и по доступной цене.

МТК-21: выгодное строительство и ремонт

Огромный ассортимент товаров для строительства и ремонта предлагает база строительных материалов МТК-21 (официальный сайт: https://mtk-21.ru/).

В ассортименте представлены:

сухие смеси;

товары для гидроизоляции;

стеновые материалы;

металлопрокат;

общестроительные материалы;

пиломатериалы;

товары для водоснабжения и канализации;

материалы для сухого строительства;

древесно-плитные материалы;

материалы для тепло- и шумоизоляции.

Все они от надежных российских и мировых производителей (Knauf*, "Волма", "Старатели", Unis*, Ceresit*, Bonolit*, "Технониколь", "Пеноплэкс" и др.). Благодаря прямому сотрудничеству с поставщиками МТК-21 поддерживает адекватный уровень цен.

Почему стоит выбрать именно МТК-21?

Есть несколько причин:

В компании работают квалифицированные сотрудники (быстро поставят выбранные товары и подберут именно то, что необходимо заказчику). Для постоянных покупателей есть особые программы лояльности, акции и скидки. С компанией сотрудничают не только частные лица, но и профессионалы, специализирующиеся на строительстве домов, а также ремонте квартир, домов и т.д.

Кроме заказов онлайн, клиенты могут посетить магазин, расположенный на строительном рынке "Мельница 41 км" в Москве. Благодаря быстрой доставке, заказанные на сайте или купленные в магазине товары доставят в максимально короткие сроки. Доступен самовывоз.

* Knauf ("Кнауф"); Unis ("Унис"); Ceresit ("Церезит"); Bonolit ("Бонолит")

ООО "МТК 21"

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