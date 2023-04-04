Где купить недорогую летнюю резину в Барнауле, Бийске и Новоалтайске
Какие новинки сейчас предлагают владельцам авто
04 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqXiczLY
Погода за окном наконец-то радует, и перед автовладельцами встаёт горячий вопрос: какую резину купить на лето? Придя в шинный магазин, вы заметите, что некоторые привычные бренды ушли с российского рынка, а на полках появились новые незнакомые марки. Какую выбрать?
Обратите внимание, например, на летние шины ONYX. Их производят в КНР. По всем показателям эти шины не уступают европейским брендам. И они оптимальны по соотношению "цена-качество" в своём ценовом сегменте.
ONYX работает с 2013 года. Это одна из самых динамично развивающихся шинных компаний в мире. Завод имеет современное оборудование, производит шины как для легковых и коммерческих автомобилей, так и для грузовых. Купить новинку можно по приятной цене.
Так, например:
- шина в размере R14 185/70 – 2 860 руб.;
- в размере R15 185/65 – 2 990 руб.;
- в размере R16 215/65 – 4 560 руб.
Купить их, а также другие бренды можно в ТС "Подкова", ТТ-Auto.
В Барнауле по адресам:
- проезд С. Власихинский, 67;
- ул. Покровская, 7;
- ул. Аносова, 1а;
- ул. Попова, 9;
- Павловский тракт, 81/1;
- пр. Космонавтов, 10/4;
- пр. Комсомольский, 118, к. 2.
В Новоалтайске:
- ул. Строительная, 5/5;
- ул. Дорожная, 60/1.
В Бийске:
- ул. Революции, 106;
- ул. Шишкова, 47.
ИП Кузнецов А.В.
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