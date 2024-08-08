Где купить нержавеющую проволоку с доставкой?

Рассказываем про особенности и преимущества использования материала

08 августа 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KFqap

Металлическая проволока, закрученная в спираль / Фото: freepik.com

Нержавеющая проволока имеет широкую сферу применения. Ее используют в разных отраслях: пищевой, машиностроительной, автомобильной, химической, электротехнической, энергетической и других. Рассказываем, как выбрать и где купить проволоку нержавеющую .

Преимущества материала

Нержавеющая проволока обладает целым рядом преимуществ.

Это:

высокая механическая прочность;

устойчивость к коррозии;

длительный срок эксплуатации;

возможность ее резать, сваривать или скручивать под любым углом;

хорошие технологичные свойства;

устойчивость к высоким температурам, воздействию химических веществ.

Особенности производства

Нержавеющую проволоку производят по ГОСТу 18143-72. Стандарт устанавливает химический состав и характеристики этого типа металлопроката.

Изготовление производят по двум технологиям:

Горячая протяжка. Применяют для изготовления проволоки с большим диаметром сечения. Способ предусматривает протягивание заготовки через валки с предварительным нагревом до 550-800 градусов.

Холодное волочение. При таком способе заготовку протягивают через стан с сужающимся отверстием.

Стоимость проволоки зависит от толщины изделия, а также марки стали, используемой при производстве. Чаще всего применяют 12х13, 30х13, 08х18Н10, 12х25Н16Г7АР и другие. Правильно подобранные тип и марка нержавейки обеспечивают эффективность и долговечность изделий.

Покупка

Компания ООО "МетПромКо" предлагает заказать различные виды нержавеющей проволоки с доставкой. Современный парк автотехники включает более 20 видов транспорта, среди которых – как небольшие автомобили вместимостью до 3,5 тонн, так и длинномеры, позволяющие перевозить до 25 тонн металла одновременно. Компания предлагает выгодные условия сотрудничества каждому клиенту (действует система скидок, регулярно появляются специальные предложения).

ООО "МетПромКо" (ИНН 6686038380, ОГРН 1136686034759, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, дом 158, литер В, оф. 1)

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