Где купить щебень и песок в Москве с доставкой?
Рассказываем о преимуществах сотрудничества с компанией "СтартАвтоПлюс"
25 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KC6ux
Поставка щебня и песка с доставкой по Москве – востребованная услуга. Ее заказчиками чаще всего выступают строительные компании, бетонные заводы, фирмы, занимающиеся благоустройством и т.д. Если ваша цель – купить щебень с доставкой по Москве, то обратите внимание на компанию "СтартАвтоПлюс". Рассказываем, какие условия сотрудничества предлагает фирма и какие у нее преимущества.
Сфера деятельности
Компания "СтартАвтоПлюс" основана в 1997 году. Сегодня прямое сотрудничество осуществляет с Орешкинским, Моревским и Богаевским карьерами. Для юрлиц оказывает следующие услуги:
- доставку карьерного, речного, мытого и сеяного песка;
- доставку различных видов и фракций щебня;
- аренду спецтехники.
Для доставки использует собственный автопарк ("Тонары" грузоподъемностью 49 тонн). Обратите внимание, что компания работает с крупнооптовыми покупателями.
Преимущества сотрудничества
"СтартАвтоПлюс" это:
- доступные цены (их обеспечивают прямой работой с карьером, без посредников и "накруток");
- большой собственный автопарк исправной и современной техники (самосвалы, грузовики, бульдозеры, автокраны, экскаваторы);
- быстрая и надежная доставка;
- наличие сертификатов, подтверждающих качество товара и его соответствие ГОСТу и СНиПам.
Вне зависимости от того, какая услуга вас интересует – оптовая доставка сеяного песка, щебня или аренда техники, – вы можете обратиться по телефонам (916) 117-46-85, (915) 386-69-69 и получить профессиональную консультацию.
Как оформить заказ?
Через удобную форму обратной связи. Клиенту достаточно указать свои контактные данные и необходимый тип материала. Специалисты компании свяжутся с ним в кратчайшие сроки. Арендовать специальную технику для строительства можно на любой срок по доступной стоимости, заключив договор аренды.
Если у вас есть затруднения с выбором нужной фракции или вы не знаете, какой песок для бетонных заводов оптом лучше приобрести, специалисты компании проведут консультацию и помогут определиться с заказом.
Дистанционная продажа: ООО "Старт Авто Плюс" (Московская обл., г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 155, кв. 18; ОГРН: 1155032003796)
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18:08:58 25-12-2023
Очень актуальная тема для Барнаула!
18:39:02 25-12-2023
Какая интересная информация для жителей Алтайского края!
18:42:02 25-12-2023
Что еще можно купить из строительных материалов в Москве? Очень интересно
19:29:29 25-12-2023
реклама территориально точно куда нужно попала?
20:27:01 25-12-2023
Полнолуние так действует? При чём тут Москва и её щебень.
20:54:45 25-12-2023
Так они работают с крупноотовыми компаниями!
22:34:38 25-12-2023
Весь интернет перерыл в поисках информации. Где же купить щебень в Москве. Спасибо за информацию!
14:36:39 26-12-2023
Пожалуй, съезжу, куплю. Как думаете, сколько можно перевезти на самолете в багаже?