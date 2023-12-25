Где купить щебень и песок в Москве с доставкой?

Рассказываем о преимуществах сотрудничества с компанией "СтартАвтоПлюс"

25 декабря 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KC6ux

Щебень / Фото: freepik.com

Поставка щебня и песка с доставкой по Москве – востребованная услуга. Ее заказчиками чаще всего выступают строительные компании, бетонные заводы, фирмы, занимающиеся благоустройством и т.д. Если ваша цель ­– купить щебень с доставкой по Москве, то обратите внимание на компанию "СтартАвтоПлюс". Рассказываем, какие условия сотрудничества предлагает фирма и какие у нее преимущества.

Сфера деятельности

Компания "СтартАвтоПлюс" основана в 1997 году. Сегодня прямое сотрудничество осуществляет с Орешкинским, Моревским и Богаевским карьерами. Для юрлиц оказывает следующие услуги:

доставку карьерного, речного, мытого и сеяного песка;

доставку различных видов и фракций щебня;

аренду спецтехники.

Для доставки использует собственный автопарк ("Тонары" грузоподъемностью 49 тонн). Обратите внимание, что компания работает с крупнооптовыми покупателями.

Преимущества сотрудничества

"СтартАвтоПлюс" это:

доступные цены (их обеспечивают прямой работой с карьером, без посредников и "накруток");

большой собственный автопарк исправной и современной техники (самосвалы, грузовики, бульдозеры, автокраны, экскаваторы);

быстрая и надежная доставка;

наличие сертификатов, подтверждающих качество товара и его соответствие ГОСТу и СНиПам.

Вне зависимости от того, какая услуга вас интересует – оптовая доставка сеяного песка, щебня или аренда техники, – вы можете обратиться по телефонам (916) 117-46-85, (915) 386-69-69 и получить профессиональную консультацию.

Как оформить заказ?

Через удобную форму обратной связи. Клиенту достаточно указать свои контактные данные и необходимый тип материала. Специалисты компании свяжутся с ним в кратчайшие сроки. Арендовать специальную технику для строительства можно на любой срок по доступной стоимости, заключив договор аренды.

Если у вас есть затруднения с выбором нужной фракции или вы не знаете, какой песок для бетонных заводов оптом лучше приобрести, специалисты компании проведут консультацию и помогут определиться с заказом.

Дистанционная продажа: ООО "Старт Авто Плюс" (Московская обл., г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 155, кв. 18; ОГРН: 1155032003796)

ООО "Фикси"

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