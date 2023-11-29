Где лучше искать вторую половинку в 2023 году?
И как найти новых друзей и активное общение с разными людьми
29 ноября 2023, 18:18, ИА Амител erid: LjN8KC6Ny
По статистике, в стране проживают миллионы одиноких мужчин и женщин. Часть из них периодически знакомится и ходит на свидания, находясь в постоянном "активном поиске", кто-то не прилагает особых усилий, надеясь встретить вторую половинку случайно. Расскажем о том, как в борьбе с одиночеством или просто скукой вам может помочь чат рулетка Shomla.
Принцип работы чата
Чат рулетка – персональный портал в мир дружеского, а, возможно, и романтического общения. Чтобы начать взаимодействие с реальным человеком, достаточно осуществить поиск, указав ряд параметров, включая:
- возраст;
- пол (можно не указывать);
- желаемый возраст собеседника;
- страну (возможно, вы владеете иностранным языком и хотите пообщаться с жителем той страны, для которого он родной);
- пол собеседника (при желании).
Чат работает 24/7, поэтому подключиться к общению можно в любое удобное время. Если вам вдруг станет скучно, грустно или одиноко, вы обязательно найдете интересного собеседника, общение с которым может перерасти в дружбу или даже любовь.
Чем хорош ресурс?
Во-первых, вы имеете возможность найти собеседника по заданным параметрам, при этом сохранив полную анонимность. С кем бы вы ни общались, никто не узнает, что за человек находится по ту сторону экрана. Конечно, если вы настроены серьезно, мы рекомендуем использовать настоящие, а не фейковые данные, ведь чаще всего общение переходит в видеочаты, где люди прекрасно видят друг друга.
Во-вторых, вы можете общаться бесплатно, без регистрации и в любое удобное для вас время. Вы можете делиться чувствами, мыслями, учиться чему-то новому, а также многое другое без границ, запретов и ограничений.
В-третьих, вы можете выбрать удобный и подходящий именно вам формат, например, переписку или видеообщение онлайн. Все зависит от ваших личных предпочтений, наличия свободного времени и желания.
Основная цель общения – борьба с одиночеством. Кто-то приобретает в чате друга, которому можно рассказать все на свете, для кого-то это отличный способ "убить" свободное время, отточив заодно навыки общения. Есть и те, кто находит с помощью такого вида общения вторую половинку.
*Shomla ("Шомла").
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21:22:50 29-11-2023
Видеочат не плохой там нужно рейтинг свой повысить чтобы с тобой пообщались если у тебя низкая популярность то и общаться там никто не хочет с новенькими. Хорошо хоть после авторизации дают 50 балов бесплатно.
21:48:15 29-11-2023
Миха (21:22:50 29-11-2023) Видеочат не плохой там нужно рейтинг свой повысить чтобы с т... Знаешь, порой самые забавные и интересные беседы случаются именно с новичками. Чат рулетка - это какая то необычная как мне показалось. Появляется карточка с именем участника и там его рейтинг, аватарка и две кнопки принять или отклонить. Это создает ощущение, что тебе кто то звонит на телефон по видео, словно из числа знакомых. Это интересный опыт, который я еще не встречала в чат рулетках. Надеюсь, что благодаря рейтингу можно будет отфильтровать негативных и озабоченных собеседников
20:27:30 30-11-2023
Мила (21:48:15 29-11-2023) Знаешь, порой самые забавные и интересные беседы случаются ... Там рейтинговые мажоры не хотят с простыми смертными разговаривать. Новенькие там называются "Пришелец" и популярность у них 0. За один лайк дают один бал за диз минус один бал вот так и надо сидеть накапливать балы чтобы с тобой пообщались более менее адекватные у кого рейтинг высокий а так приходится общаться с пришельцами чтобы набрать популярность
22:07:57 29-11-2023
Миха (21:22:50 29-11-2023) Видеочат не плохой там нужно рейтинг свой повысить чтобы с т... Спасибо скажи что дают бесплатно))
22:22:00 29-11-2023
Гость (22:07:57 29-11-2023) Спасибо скажи что дают бесплатно))... А дают только баллы? ))
14:14:24 30-11-2023
Гость (22:22:00 29-11-2023) А дают только баллы? ))... Я бы сказала что еще дают но я промолчу))
13:33:29 01-12-2023
Гость (22:22:00 29-11-2023) А дают только баллы? ))... 50 балов дали жмоты
20:33:18 30-11-2023
Миха (21:22:50 29-11-2023) Видеочат не плохой там нужно рейтинг свой повысить чтобы с т... Мне не дали 50 балов у меня популярность 0
13:34:49 01-12-2023
Гость (20:33:18 30-11-2023) Мне не дали 50 балов у меня популярность 0 ... Там девушку реально найти вообще?
21:52:23 29-11-2023
А чтоб почпокаться без заморочек там есть варианты? С предохранением конечно же.)
21:59:11 29-11-2023
Гость (21:52:23 29-11-2023) А чтоб почпокаться без заморочек там есть варианты? С предох... Ха ха ха я думаю что такое еще не придумали в чат рулетках. Это из области фантастики хотя кто знает может в будущем это станет реально)))
10:36:39 30-11-2023
Гость (21:52:23 29-11-2023) А чтоб почпокаться без заморочек там есть варианты? С предох... Только карманный бильярд!
20:34:57 30-11-2023
Гость (21:52:23 29-11-2023) А чтоб почпокаться без заморочек там есть варианты? С предох... Вам бы только это
22:05:05 29-11-2023
Неужели додумались в чат рулетку запихнуть нормальный фильтр
13:53:58 01-12-2023
Санёк (22:05:05 29-11-2023) Неужели додумались в чат рулетку запихнуть нормальный фильтр... Не хватает еще чтобы в фильтре было цель поиска типо знакомства, общение, развлечения ато все подряд попадаются и не понятно чего они хотят
22:16:04 29-11-2023
В наше время одиночество это нормальное явление. После COVID-19 люди начали проводить больше времени в интернете, и видеочаты стали для кого-то спасательным кругом в борьбе против скуки и одиночества.
07:18:41 30-11-2023
Ветка, где сообщения оставлены ботами) михи, милки, саньки) реклама очередной бесполезной заманухи. И назваться вам следовало не «шомла», а «шобла».
09:33:49 30-11-2023
Шомла... там одни шомлы и сидят
14:17:43 30-11-2023
Норм
20:19:02 30-11-2023
Впринципе ни чем не отлечается от других видеочатов кроме того что можно ставить лайки и дизлайки собеседникам а так задумка не плохая
20:30:35 30-11-2023
Необычный видеочат как будто тебе звонят на мобилу типо скайпа
13:27:34 01-12-2023
Как найти девушку в этой чат рулетке???
04:00:50 02-12-2023
Гость (13:27:34 01-12-2023) Как найти девушку в этой чат рулетке???... Ты че в перый раз в видеочатах Заходишь и ищешь в фильтре выбираешь девушек и все
23:46:21 02-12-2023
Гость (13:27:34 01-12-2023) Как найти девушку в этой чат рулетке???... Нажми на поиск)
23:47:49 02-12-2023
Классическая чат рулетка только там можно лайки и дизлайки ставить
16:38:43 04-12-2023
Зашел в эту чат рулетку девушек мало в основном мужики сидят, наверное потому что новая рулетка а так прикольная идея показывать карточку собеседника с его рейтингом
18:03:02 05-12-2023
Хочу найти девушку