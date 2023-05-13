Как фотокорреспондент amic.ru провела День Победы в Белокаменной

13 мая 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Самое большое празднование 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны было, конечно же, в Москве. На Красной площади прошёл главный парад Победы (правда, без воздушной части), технику которого бурно встречали москвичи и гости столицы на улицах. Чтобы увидеть зрелище во всей красе, многим пришлось постараться.

































































































































Техника с парада Победы на Новом Арбате / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздничные программы состоялись почти во всех парках города. На Поклонной горе, как на главном мемориальном комплексе, выступили около 200 музыкантов, здесь же можно было увидеть ветеранов и поздравить их с праздником. Также в парке был бесплатный вход в самый большой музей, посвящённый Великой Отечественной войне.

















































































День Победы на Поклонной горе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На ещё одной крупной площадке Москвы – ВДНХ – можно было гулять весь день. Тут танцевали, пели, угощались блюдами полевой кухни и, конечно же, фотографировались.





































































ВДНХ 9 мая /Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В не менее известном парке Горького танцы и песни были до самого вечера. Также здесь была впечатляющая очередь за бесплатной гречневой кашей с чаем.





















































Парк Горького в День Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А салютов в Москве 9 мая прогремело аж 16 штук. К слову, в центре и возле Кремля их отменили. С самым красивым видом фейерверки прошли на Поклонной горе и на стадионе "Лужники". Их поймал наш фотокорреспондент с Большого Москворецкого моста.