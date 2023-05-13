Где мы, там Победа! Большой фоторепортаж из Москвы с празднования 9 Мая
Как фотокорреспондент amic.ru провела День Победы в Белокаменной
13 мая 2023, 06:43, ИА Амител
Самое большое празднование 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны было, конечно же, в Москве. На Красной площади прошёл главный парад Победы (правда, без воздушной части), технику которого бурно встречали москвичи и гости столицы на улицах. Чтобы увидеть зрелище во всей красе, многим пришлось постараться.
Праздничные программы состоялись почти во всех парках города. На Поклонной горе, как на главном мемориальном комплексе, выступили около 200 музыкантов, здесь же можно было увидеть ветеранов и поздравить их с праздником. Также в парке был бесплатный вход в самый большой музей, посвящённый Великой Отечественной войне.
На ещё одной крупной площадке Москвы – ВДНХ – можно было гулять весь день. Тут танцевали, пели, угощались блюдами полевой кухни и, конечно же, фотографировались.
В не менее известном парке Горького танцы и песни были до самого вечера. Также здесь была впечатляющая очередь за бесплатной гречневой кашей с чаем.
А салютов в Москве 9 мая прогремело аж 16 штук. К слову, в центре и возле Кремля их отменили. С самым красивым видом фейерверки прошли на Поклонной горе и на стадионе "Лужники". Их поймал наш фотокорреспондент с Большого Москворецкого моста.
11:55:52 13-05-2023
Это не наша Победа Эта Победа наших дедов !!!