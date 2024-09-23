Где на Алтае больше всего долгожителей, сколько им лет и какие у них редкие имена?

Самая пожилая женщина проживает в Белокурихе, а самый пожилой мужчина – в Поспелихинском районе. Карта долгожителей Алтайского края

23 сентября 2024, 16:29, ИА Амител

Долгожительница / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае проживает 97 долгожителей в возрасте старше 100 лет, из них 86 женщин и 11 мужчин, сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

"На сегодня в крае 567 967 человек пенсионного возраста. 8 802 из них перешагнули 90-летний рубеж. 97 долгожителей среди алтайских пенсионеров в возрасте старше 100 лет", – рассказали в ОСФР.

Самая пожилая женщина проживает в Белокурихе, в феврале этого года ей исполнилось 105 лет. Самый пожилой мужчина проживает в Поспелихинском районе, в сентябре ему исполнилось 104 года.

Самые редкие мужские имена у долгожителей – Калистрат, Панфил, Ким, Пантелей и Архип. Самые редкие женские – Аполинария, Фекла, Прасковья, Ида, Ефросинья и Ираида.

Больше всего долгожителей проживает в Барнауле: 2 694 пенсионера старше 90 лет.