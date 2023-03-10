Творожный сыр из Алтайского края завоёвывает любовь рестораторов по всей России

10 марта 2023, 08:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqmukhvV

Блюдо с творожным сыром KITCHN! / Фото: предоставлено брендом KITCHN!

Сегмент творожных сыров – один из самых перспективных в молочной промышленности. По данным отчёта "Анализ рынка творожных сыров в России" за 2018-2022 годы, подготовленного BusinesStat, продажи творожного сыра в стране увеличились в 2,8 раза: с 38,5 до 106,6 тыс. т. Такой рост обусловлен изменением культуры потребления: творожные сыры активно используют в кулинарии при приготовлении роллов, чизкейков, капкейков и других блюд.

И рынок формирует преимущественно российская продукция, активно замещающая импортную. В том числе и алтайский бренд KITCHN!, который уверенно занимает позиции на рынке творожных сыров и активно конкурирует с другими популярными марками.

Что это за сыр и где его производят?

Сыр KITCHN! производят на Усть-Калманском маслосырзаводе. Сырьё для KITCHN! – это отборное молоко, которое обрабатывают на современном европейском оборудовании. В продукт не добавляют растительные жиры, консерванты и ГМО. Качество подтверждено сертификатами XACCII, INET (The International Certification Network), Декларацией соответствия Евразийского экономического союза.

Каждую партию тщательно проверяют в производственной и микробиологической лаборатории, подтверждая, что органолептические, физико-химические и микробиологические показатели соответствуют действующим стандартам ГОСТа.

Блюдо с творожным сыром KITCHN! / Фото: предоставлено брендом KITCHN!

Алтайский творожный сыр уже представлен у крупных поставщиков для HoReCa по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Иркутск и Владивосток. Этот продукт был создан профессионалами для профессионалов. Он оптимален по характеристикам для применения в европейской, паназиатской кухне и в кондитерских изделиях.

В Алтайском крае его можно приобрести у дистрибьюторов ТК "Партнер", "ГлобусФуд", "Алтайком".

Как его оценивают эксперты?

В качестве сыра уверены эксперты высокого уровня. Так, амбассадорами бренда KITCHN! в домашнем регионе стали шеф-кондитер, основатель кондитерской премиум-класса Алла Гефке и шеф-повар, основатель гастробистро "ГорСуп" и ресторана "Sреда" Михаил Хмелинин.

Михаил Хмелин / Фото: предоставлено брендом KITCHN!

А бренд-шеф KITCHN! – московский шеф-повар, преподаватель СПО в Московском государственном университете пищевых производств, создатель кейтеринг-агентства "Вот-Обед кейтеринг" Дмитрий Кочетков. В команде KITCHN! Дмитрий занимается презентацией сыра для шеф-поваров, дистрибьюторов, менеджеров по продажам и, конечно, презентацией на профессиональных выставках. Бренд-шеф выезжает в любую точку России, чтобы продемонстрировать работу с творожным сыром KITCHN!, участвует в запусках новых меню, когда ресторан или кофейня переходит на алтайский творожный сыр. Он помогает найти необычные, свежие сочетания различных ингредиентов с сыром KITCHN!

А ещё Дмитрий Кочетков вместе с амбассадорами бренда проводит индивидуальные дегустации среди шеф-поваров, организует мастер-классы и проработки для дистрибьюторов, а также участвует на различных выставках.

Так, с 6 по 10 февраля 2023 года в Москве прошла 30-я международная выставка "Продэкспо-2023", на которой KITCHN! представил свою продукцию. Участие в ней приняли 48 регионов России, а также более двух тысяч компаний из 35 стран мира. Посетили выставку более 67 тысяч человек.

Алтайский творожный сыр KITCHN! привлёк внимание представителей пищевой промышленности. Стенд собрал несколько тысяч посетителей, они попробовали и оценили вкус продукта по достоинству.

"Такие специализированные выставки – отличный шанс заявить о себе, чтобы бренд узнали в профессиональном сообществе, попробовали потенциальные покупатели, запомнили поставщики и дистрибьюторы. Мы много угощаем, показываем мастер-классы. И, конечно, находим союзников, покупателей и на месте заключаем контракты на поставку сыра", – рассказала маркетолог KITCHN! Ольга Стрельникова.

Кулинарные мастер-классы проводили амбассадоры бренда. Алла Гефке показала гостям выставки, как cream cheese KITCHN! ведёт себя в десертах, где важны такие свойства, как термостабильность и смешиваемость с другими ингредиентами.

Алла Гефке / Фото: предоставлено брендом KITCHN!

"Я приготовила несколько десертов, где творожный сыр – это один из основных ингредиентов. Клубничный чизкейк, морковный десерт в стакане и Анна Павлова. Я много консультировала посетителей и потенциальных покупателей творожного сыра KITCHN!, так как я имею большой опыт работы с данным сыром. В моей кондитерской мы давно перешли на KITCHN!, знаем тонкости и особенности работы с ним", – отметила Алла Гефке.

За вкус сыра и его поведение в блюдах европейской кухни отвечал Михаил Хмелинин.

Кстати, рецепты от амбассадоров собраны в книге бренда и частично доступны в группе ВК. Например, рецепт чизкейка с черной смородиной от Аллы Гефке и салат с лососем и кукурузным кремом от Михаила Хмелинина.

ООО "Гермес"

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