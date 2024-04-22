Компания Allbox реализует упаковку по ценам от производителя

22 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JvhRz

Коробка. Рука / Фото: freepik.com

Упаковка играет важную роль в товарном бизнесе, ведь она выполняет сразу несколько функций. Главная – обеспечение сохранности содержимого во время транспортировки. Но упаковку также используют в маркетинговых целях: она позволяет представить продукцию в выгодном свете и привлечь внимание целевой аудитории. Рассказываем, где найти большой выбор упаковочных коробок для товаров и подарков по ценам от производителя.

Заказ упаковки онлайн

Подобрать подходящие коробки можно в интернет-магазине компании Allbox ("Албокс"). Она предлагает большой выбор коробок по доступным ценам. Изучите полный ассортимент с помощью удобного каталога на сайте https://allbox.ru/ .

Вы можете оформить заказ небольшой партии прямо со склада. Доставляют товар как по Москве, так и в другие города России. Благодаря большому запасу упаковок доставка не займет много времени. Сроки можно уточнить у менеджеров в чате или по телефону.

Ассортимент

Компания Allbox предлагает только качественные упаковочные коробки, для производства которых используют:

микрогофрокартон;

дерево;

пластик;

картон разной плотности.

У компании также есть современное оборудование для нанесения многоцветной или одноцветной печати. Например, брендированные коробки подходят для упаковки подарков. Их можно использовать как эффективный маркетинговый инструмент для продвижения компаний или отдельных брендов.

К заказу доступны коробки разных размеров. Для их изготовления используют белый или крафт-картон разной плотности. Тара подходит для упаковки фастфуда, сувенирной продукции, кондитерских изделий.

В продаже представлены коробки с откидными крышками, прозрачными окнами, в виде пеналов и чемоданов. Есть специальные конструкции для презентабельной упаковки бутылок, тара с вырубными ручками для удобства во время переноски. Из прозрачного и экологичного пластика компания выпускает коробки круглой и квадратной формы разных размеров. К заказу также доступны ложементы, наполнители, пакеты и многое другое. Есть возможность изготовления упаковочных коробок по размерам заказчика.

ООО "Город"

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