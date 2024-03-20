Где найти промышленные товары и услуги по доступным ценам?

На портале "Проминдекс" публикуют только проверенные компании с подтвержденными реквизитами и контактами

20 марта 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K87CD

Промышленный склад. Планшет. Заказ товара / Фото: zinkevych / freepik.com

С необходимостью поиска надежного поставщика промышленной продукции сталкиваются многие компании. В России, которая уже несколько лет активно развивает импортозамещение, есть большое количество производителей. Рассказываем, как среди них найти одного или несколько, наиболее подходящих именно вашему бизнесу.

"Проминдекс" – площадка, где встречаются поставщики и заказчики

Портал "Проминдекс" создан специально для бизнеса. Здесь аккумулированы десятки тысяч объявлений от поставщиков и заявок от потенциальных заказчиков. Ежедневно размещают тысячи свежих предложений.

А также представлены организации, занимающиеся реализацией товаров или предоставлением услуг в следующих категориях:

аренда спецтехники (любые виды);

компьютеры и ИТ-сфера (компьютеры, оргтехника, связь и коммуникации);

материалы (в том числе редкие);

металл, металлопрокат (любые виды);

недвижимость (аренда, продажа, риелторские услуги);

оборудование (для производства, промышленности, торговли и т.д.);

транспорт (запчасти, ТС, обслуживание и прочее);

строительство и ремонт (все от возведения до проведения коммуникаций и отделки).

Простота и удобство

На сайте https://promindex.ru/ контакты поставщиков опубликованы в открытом доступе. Пользователи видят:

адрес и основные реквизиты компании;

телефоны;

электронную почту;

активную ссылку на сайт.

При необходимости можно заказать обратный звонок, получить онлайн-консультацию, уточнить стоимость товара/услуги, запросить прайс-лист, ознакомиться с условиями доставки и многим другим. Сравнив несколько компаний, легко подобрать оптимальный вариант.

Выгодно размещаться и бизнесу. Выбирая "Проминдекс", компания получает: бесплатную публикацию, безлимитную загрузку товаров и объявлений, высокую конверсию с переходов, возможность самостоятельного поиска заявок от потенциальных покупателей, бесплатные переходы на сайт.

ИП Хабадаев Илья Викторович

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