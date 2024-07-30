Рассказываем, из каких этапов состоит процесс и как к нему подготовиться

30 июля 2024, 17:15, ИА Амител erid: LjN8Jwg8e

Автосервис / Фото сгенерировано нейросетью

Автомобильное лобовое стекло играет незаменимую роль в обеспечении безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Оно защищает от ветра, дождя, снега, пыли и уменьшает вероятность получения травм при дорожных авариях. Рассказываем, как проводят замену лобового стекла, когда это требуется

Подготовка

При замене лобового стекла лучше обращаться к профессионалам специализированной компании, например, в pelikan-autoglass.ru.

Вот несколько советов по подготовке к этому процессу:

Выберите надежную мастерскую. Ориентируйтесь на отзывы клиентов и рекомендации знакомых. Проверьте наличие лицензий, сертификатов и гарантийных обязательств.

Ориентируйтесь на отзывы клиентов и рекомендации знакомых. Проверьте наличие лицензий, сертификатов и гарантийных обязательств. Узнайте о типах стекол. Существуют оригинальные (OEM) и аналоговые (Aftermarket*) стекла. OEM сделаны по стандартам производителя автомобиля, что обеспечивает точное соответствие характеристик. Аналоговые стекла могут отличаться по качеству и цене.

Существуют оригинальные (OEM) и аналоговые (Aftermarket*) стекла. OEM сделаны по стандартам производителя автомобиля, что обеспечивает точное соответствие характеристик. Аналоговые стекла могут отличаться по качеству и цене. Протестируйте свои стеклоочистители. Неисправные могут быстро повредить новое стекло.

Замена

Сам процесс замены лобового стекла включает несколько этапов:

Удаление поврежденного стекла. Специалисты аккуратно снимают старое стекло, стараясь не повредить кузов автомобиля. Обычно используют специальное оборудование для резки герметика. Очистка и подготовка поверхности. Место крепления стекла очищают от остатков клея и грязи. На поверхности наносят новый слой герметика. Установка нового стекла. Новое стекло ставят на место, тщательно выравнивают и прижимают для обеспечения плотного контакта с кузовом. Фиксация и проверка. Лобовое стекло закрепляют на месте, проводят финальную проверку на герметичность и прочность.

Замена лобового стекла – важный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода и тщательного выполнения всех этапов. Обращаясь к квалифицированным мастерам и соблюдая рекомендации по эксплуатации, вы обеспечите себе безопасную и комфортную езду на многие километры вперед. Качественное лобовое стекло – не просто элемент ТС, а гарантия безопасности на дороге.

По материалам сайта pelikan-autoglass.ru.

*Aftermarket ("Афтемаркет").

ООО "АТМ"

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