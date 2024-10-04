Советы дал алтайский эксперт

04 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K2f68

Сервисная станция Caready / Фото предоставлено компанией

В последние два-три года на автомобильном рынке появился достойный игрок, активно завоевывающий сердца россиян. Автомобилей китайских брендов на дорогах все больше, они подкупают инновационным внешним обликом, удобством внутреннего пространства и технологичным оснащением. Но многие владельцы до сих пор задаются вопросом: "А где мне потом его обслуживать?" Кто-то сразу едет к дилеру, где куплено авто, кто-то и вовсе собирается самостоятельно "лечить" своего "железного коня". Куда обращаться, как часто и какие проблемы могут возникнуть? Ответы на эти вопросы дал директор сервисной станции Caready ("Кареди") автоцентра "Союз-Авто" Никита Нарзуков.

– Сложно ли ремонтировать китайское авто и можно ли самому его обслуживать?

– Китайский автомобиль, на самом деле, не сильно отличается от автомобиля любого другого производства. Поэтому и кардинальных отличий в обслуживании нет. Но все же я бы рекомендовал обращаться туда, где специалисты имеют опыт работы с этими авто, знают о возможных проблемах и тонкостях их решения. Если говорить о нашей СТО, то мы взяли франшизу Caready не так давно, но как сервисный центр по обслуживанию китайских автомобилей работаем на рынке уже более 10 лет. То есть можно сказать, что о "китайцах" мы знаем все.

Никита Назруков / Фото предоставлено компанией

– Как правильно и сколько раз в год нужно проводить обслуживание китайского авто и есть ли отличия от регламентов других производителей?

– У каждого китайского бренда, у каждой модели есть свой регламент обслуживания, его, как правило, можно легко найти в интернете. Например, обязательное ТО может быть каждый год, а что-то нужно менять каждые три года. Это все четко прописано, даже конкретные технические жидкости и детали для замены. Тут все просто и понятно.

Трудность может возникнуть при работе с конкретной деталью. Например, частый случай из практики: чтобы поменять задние тормозные колодки на любом китайском автомобиле, необходимо использовать специальное диагностическое оборудование, которое позволяет эти колодки "разжимать". То есть когда автомобиль выключен и находится в состоянии обслуживания, колодки в этот момент "сжаты" и работает электронный стояночный тормоз, а когда мы останавливаем его работу с помощью оборудования, то только тогда мы можем достать колодки.

– Можно ли приобретать неоригинальные запчасти для китайского автомобиля?

– В народе существует такая шутка, что у китайских автомобилей все запчасти оригинальные. Дело же в том, что все детали для китайских брендов, оригинальные или неоригинальные, производят в Китае. Но сразу скажу, что и первые, и вторые можно использовать и на авто любой другой марки. Сейчас так называемые дубликаты довольно популярны.

СТО Caready помогает клиентам в выборе запасных частей: и оригиналов, и аналогов. Это помогает существенно экономить бюджет на ремонт.

Сервисная станция Caready / Фото предоставлено компанией

– Какие марки китайских авто считают наиболее надежными?

– Сложно ответить однозначно. Смотрите, чаще приезжают на техническое обслуживание Geely ("Джили"), Chery ("Чери"), Changan ("Чанган"), Haval ("Хавейл"), Exeed ("Иксид"). Но так как эти авто и самые популярные, их больше всего на дорогах.

– Как часто следует менять масло в ДВС и КПП китайского автомобиля и есть ли разница с другими производителями?

– Здесь тоже зависит от регламента обслуживания каждой модели. Это зависит только от типа двигателя и типа коробки передач. Вариатор у вас, робот или обычный гидротрансформатор – это все влияет на график, на специфику обслуживания, на масло. Но если вы не хотите с этим "заморачиваться", доверьте заботу о машине нам. Мы знаем, как обслуживать абсолютно каждый автомобиль китайского производства, подберем самые лучшие и оптимальные варианты масла и жидкости. Сделаем всё, чтобы вы ездили долго и счастливо.

СТО Caready. Запишись на обслуживание и будь спокоен!

г. Барнаул, Павловский тракт, 186в

+7(3852)504-505ИП Маматов Александр Владимирович

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