Где обучиться на электрика в Москве: сроки, условия, требования к соискателям

Рассказываем о преимуществах и недостатках этой специальности

17 апреля 2023, 18:02, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKrDydgo

Электромонтёр / Фото: pvproductions / freepik.com

Какие они, профессии, которые будут актуальны всегда и во все времена? А такие, которые "кормят" круглый год или встречаются практически во всех сферах жизни. К таким профессиям можно, например, отнести сантехников или электромонтёров (электриков). Что же нужно, чтобы пройти обучение на электрика, рассказываем ниже.

Стоит ли учиться на электромонтёра?

Прежде чем начать обучение по указанной специальности, нужно ознакомиться с её плюсами и минусами.

К основным преимуществам можно отнести:

востребованность, причём как в городской, так и в сельской местности;

достаточно высокий уровень зарплаты (особенно это касается специалистов с высшими разрядами);

есть возможность дополнительного заработка частным образом;

вы сможете обслуживать и чинить многие приборы в собственном доме;

простота получения образования.

Плюсов у специальности немало, однако прежде чем получить удостоверение электрика, мы рекомендуем обратить внимание и на возможные недостатки. К ним можно отнести следующие: опасные условия труда, требующие соблюдения техники безопасности, высокий уровень стрессоустойчивости и ответственности.

Можно ли пройти курсы дистанционно?

Пройти обучение на электромонтёра с последующим получением удостоверения можно дистанционно, без отрыва от производства или учёбы. Подобрать нужный обучающий курс можно здесь: https :// study - center . ru / rabochie - spetsialnosti / obuchenie - na - elektromontera .

Все учебные программы соответствуют нормативам, утверждённым приказом Ростехнадзора. При желании можно освоить профессию с нуля или повысить разряд.

Дистанционная программа включает теорию и практику. Образовательный процесс с применением инновационных телекоммуникаций ускоренный, число необходимых для прохождения курса документов минимально. Вы можете подать их в любое удобное для вас время.

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