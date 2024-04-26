GamePark 360° – отличное место для веселых, запоминающихся встреч и ярких игр с близкими

26 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JszWm

Иллюстрация предоставлена GamePark 360°

Раньше приходилось наблюдать за игрой с монитора, но сегодня можно стать ее частью и погрузиться в трехмерный мир с полным обзором при помощи современных технологий. В игре можно взаимодействовать с другими персонажами, предметами и игроками во время свободного передвижения по просторной арене площадью более 250 м². О чем это мы? А мы об увлекательном и классном пространстве – GamePark* 360° в Барнауле.

Что такое GamePark 360°?

GamePark 360° – это современное VR*-пространство для взрослых и детей.

Отличное место для:

счастливого времени со всей семьей;

незабываемого дня рождения;

яркой встречи с друзьями;

оригинального корпоратива и выпускного.

Развлекательный парк состоит из двух зон общей площадью более 500 м²:

Игровая арена. Именно там происходит погружение в виртуальные красочные миры, которые не доступны нам в обычной жизни. Лаундж-зона. Сочетает в себе уют, стиль и приятную атмосферу, в которой любое торжество станет по-настоящему особенным. Банкетный зал полностью оснащен всем необходимым для празднования. Гостей ждут дополнительные развлечения (PlayStation*, аэрохоккей, фотозоны и серебряная дискотека).

Благодаря широкому выбору игр интересно будет всем возрастам и поколениям. Каждый сможет подобрать игру на свой вкус.

GamePark 360° / Фото предоставлены компанией

Какие игры есть в GamePark 360°?

Разные, веселые и очень увлекательные:

военно-тактические игры. Это аналоги компьютерной игры Counter-Strike* с эмоциями как при игре в пейнтбол, лазертаг или страйкбол. Но благодаря использованию шлемов виртуальной реальности ­– это современно и безопасно;

набор добрых и веселых игр с соревновательной составляющей. Они увлекут игроков любого возраста и интересов;

игры, где можно объединиться в одну команду и вести сражения с виртуальными монстрами.

Сделайте ваш отдых или праздник незабываемым, увлекательным и оригинальным – приходите в GamePark 360°.

Центр виртуальный реальности GamePark 360°

Адрес: ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж

Забронировать время: +7-913-2-360-360

Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных

Сайт

WA

* GamePark ("Гейм парк"); VR ("Ви Ар"); PlayStation ("Плейстейшн"); Counter-Strike ("Контр-Страйк")

ИП Миркин Алексей Геннадьевич

Реклама