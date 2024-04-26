Где весело провести выходные с друзьями, семьей или отметить день рождения в Барнауле
GamePark 360° – отличное место для веселых, запоминающихся встреч и ярких игр с близкими
26 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JszWm
Раньше приходилось наблюдать за игрой с монитора, но сегодня можно стать ее частью и погрузиться в трехмерный мир с полным обзором при помощи современных технологий. В игре можно взаимодействовать с другими персонажами, предметами и игроками во время свободного передвижения по просторной арене площадью более 250 м². О чем это мы? А мы об увлекательном и классном пространстве – GamePark* 360° в Барнауле.
Что такое GamePark 360°?
GamePark 360° – это современное VR*-пространство для взрослых и детей.
Отличное место для:
- счастливого времени со всей семьей;
- незабываемого дня рождения;
- яркой встречи с друзьями;
- оригинального корпоратива и выпускного.
Развлекательный парк состоит из двух зон общей площадью более 500 м²:
- Игровая арена. Именно там происходит погружение в виртуальные красочные миры, которые не доступны нам в обычной жизни.
- Лаундж-зона. Сочетает в себе уют, стиль и приятную атмосферу, в которой любое торжество станет по-настоящему особенным. Банкетный зал полностью оснащен всем необходимым для празднования. Гостей ждут дополнительные развлечения (PlayStation*, аэрохоккей, фотозоны и серебряная дискотека).
Благодаря широкому выбору игр интересно будет всем возрастам и поколениям. Каждый сможет подобрать игру на свой вкус.
Какие игры есть в GamePark 360°?
Разные, веселые и очень увлекательные:
- военно-тактические игры. Это аналоги компьютерной игры Counter-Strike* с эмоциями как при игре в пейнтбол, лазертаг или страйкбол. Но благодаря использованию шлемов виртуальной реальности – это современно и безопасно;
- набор добрых и веселых игр с соревновательной составляющей. Они увлекут игроков любого возраста и интересов;
- игры, где можно объединиться в одну команду и вести сражения с виртуальными монстрами.
Сделайте ваш отдых или праздник незабываемым, увлекательным и оригинальным – приходите в GamePark 360°.
Центр виртуальный реальности GamePark 360°
Адрес: ул. Мало-Тобольская, 13, вход со двора, 2 этаж
Забронировать время: +7-913-2-360-360
Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных
Сайт
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* GamePark ("Гейм парк"); VR ("Ви Ар"); PlayStation ("Плейстейшн"); Counter-Strike ("Контр-Страйк")
ИП Миркин Алексей ГеннадьевичРеклама
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