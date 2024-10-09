Где применяют фанеру ФК и как ее правильно выбрать?

Материал часто используют для производства мебели и ремонта

09 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KWGv5

Ремонт. Строительство / Фото: rawpixel.com on Freepik

Фанеру марки ФК (фанера клееная) изготавливают преимущественно из березового шпона, реже – из хвойных пород. Она отличается прочностью, эстетичностью и доступной, по сравнению с некоторыми другими материалами, ценой. Благодаря этому она получила широкое распространение в самых разных сферах, включая строительную, производственную и другие. Рассказываем, какой бывает фанера ФК и как правильно ее выбирать.

Особенности и преимущества

Фанера ФК состоит из нескольких склеенных между собой листов шпона. В качестве клеящего состава используются карбамидоформальдегидные смолы.

Преимущества материала:

простота обработки (листу можно легко придать нужную форму, распилить его, отшлифовать, склеить и т.д.);

материал экологичен и безопасен для здоровья;

отличная механическая прочность;

можно легко подобрать подходящий по толщине и размеру вариант;

доступная цена;

подходит для окрашивания;

эстетичный внешний вид листа, изготовленного из лиственных пород дерева;

универсальна, с ее помощью можно производить внутренние работы разных видов.

Где применяют фанеру ФК

Сфера применения достаточно обширна. Это:

производство мебели, в том числе детской;

производство ящиков и других видов тары;

внутренняя отделка помещений;

изготовление стендов, дверей, перегородок, любых видов временных конструкций;

создание сувенирной продукции из дерева;

обшивка потолка, стен, создание чернового напольного слоя и т.д.;

изготовление декоративных элементов.

Как выбрать?

Размер и толщина – основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе фанеры ФК. Также важен сорт (всего их четыре):

Лицевая сторона без видимых дефектов либо они минимальны. Допускаются мелкие трещины, царапины, но не более пяти на лист. Число дефектов не должно превышать девять на лист. Мелкие дефекты могут присутствовать в любом количестве, но без потери показателей прочности и долговечности.

ООО "Элитстрой"

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