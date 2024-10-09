Где применяют фанеру ФК и как ее правильно выбрать?
Материал часто используют для производства мебели и ремонта
09 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KWGv5
Фанеру марки ФК (фанера клееная) изготавливают преимущественно из березового шпона, реже – из хвойных пород. Она отличается прочностью, эстетичностью и доступной, по сравнению с некоторыми другими материалами, ценой. Благодаря этому она получила широкое распространение в самых разных сферах, включая строительную, производственную и другие. Рассказываем, какой бывает фанера ФК и как правильно ее выбирать.
Особенности и преимущества
Фанера ФК состоит из нескольких склеенных между собой листов шпона. В качестве клеящего состава используются карбамидоформальдегидные смолы.
Преимущества материала:
- простота обработки (листу можно легко придать нужную форму, распилить его, отшлифовать, склеить и т.д.);
- материал экологичен и безопасен для здоровья;
- отличная механическая прочность;
- можно легко подобрать подходящий по толщине и размеру вариант;
- доступная цена;
- подходит для окрашивания;
- эстетичный внешний вид листа, изготовленного из лиственных пород дерева;
- универсальна, с ее помощью можно производить внутренние работы разных видов.
Где применяют фанеру ФК
Сфера применения достаточно обширна. Это:
- производство мебели, в том числе детской;
- производство ящиков и других видов тары;
- внутренняя отделка помещений;
- изготовление стендов, дверей, перегородок, любых видов временных конструкций;
- создание сувенирной продукции из дерева;
- обшивка потолка, стен, создание чернового напольного слоя и т.д.;
- изготовление декоративных элементов.
Как выбрать?
Размер и толщина – основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе фанеры ФК. Также важен сорт (всего их четыре):
- Лицевая сторона без видимых дефектов либо они минимальны.
- Допускаются мелкие трещины, царапины, но не более пяти на лист.
- Число дефектов не должно превышать девять на лист.
- Мелкие дефекты могут присутствовать в любом количестве, но без потери показателей прочности и долговечности.
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