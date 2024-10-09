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Где применяют фанеру ФК и как ее правильно выбрать?

Материал часто используют для производства мебели и ремонта

09 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KWGv5

Ремонт. Строительство / Фото: rawpixel.com on Freepik
Ремонт. Строительство / Фото: rawpixel.com on Freepik

Фанеру марки ФК (фанера клееная) изготавливают преимущественно из березового шпона, реже – из хвойных пород. Она отличается прочностью, эстетичностью и доступной, по сравнению с некоторыми другими материалами, ценой. Благодаря этому она получила широкое распространение в самых разных сферах, включая строительную, производственную и другие. Рассказываем, какой бывает фанера ФК и как правильно ее выбирать.

Особенности и преимущества 

Фанера ФК состоит из нескольких склеенных между собой листов шпона. В качестве клеящего состава используются карбамидоформальдегидные смолы. 

Преимущества материала:

  • простота обработки (листу можно легко придать нужную форму, распилить его, отшлифовать, склеить и т.д.);
  • материал экологичен и безопасен для здоровья;
  • отличная механическая прочность;
  • можно легко подобрать подходящий по толщине и размеру вариант;
  • доступная цена;
  • подходит для окрашивания;
  • эстетичный внешний вид листа, изготовленного из лиственных пород дерева;
  • универсальна, с ее помощью можно производить внутренние работы разных видов.

Где применяют фанеру ФК

Сфера применения достаточно обширна. Это:

  • производство мебели, в том числе детской;
  • производство ящиков и других видов тары;
  • внутренняя отделка помещений;
  • изготовление стендов, дверей, перегородок, любых видов временных конструкций;
  • создание сувенирной продукции из дерева;
  • обшивка потолка, стен, создание чернового напольного слоя и т.д.;
  • изготовление декоративных элементов.

Как выбрать?

Размер и толщина – основные параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе фанеры ФК. Также важен сорт (всего их четыре):

  1. Лицевая сторона без видимых дефектов либо они минимальны.
  2. Допускаются мелкие трещины, царапины, но не более пяти на лист.
  3.  Число дефектов не должно превышать девять на лист.
  4.  Мелкие дефекты могут присутствовать в любом количестве, но без потери показателей прочности и долговечности.

ООО "Элитстрой" 

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