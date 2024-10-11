Особое значение имеет ее грузоподъемность

11 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K5hQw

Рабочий на складе / Фото: prostooleh on Freepik

Принцип работы ручной цепной тали основан на механизме, позволяющем поднимать грузы. Для этого человек должен дать натяжение с помощью рукоятки или поворота ручки. Цепи в таком типе устройства две: грузовая – с мелкими звеньями для подвешивания груза и силовая – с крупными звеньями, которая служит приводом. Поднятый груз удерживается за счет фиксации цепи специальным механизмом.

Как используют ручную таль?

Такое оборудование используется там, где есть задача регулярно поднимать и перемещать грузы (склады, автомастерские, небольшие производства и т.д.). Основная цель использования ручных талей (изучить каталог можно здесь ) – повышение производительности труда. Оператор прилагает гораздо меньше усилий и тратит меньше времени.

Ручная цепная таль, в отличие от электрической, стоит недорого. Кроме того, она не нуждается в подключении к сети, а значит, полностью автономна. Также ее обслуживание практически не требует затрат.

Ручная таль неприхотлива к условиям эксплуатации. Проходить специальное обучение, чтобы пользоваться таким оборудованием, не надо – процесс эксплуатации предельно прост.

На что обратить внимание при выборе?

Выбор ручной тали несложен, достаточно определиться с тремя параметрами:

грузоподъемность – для бытовых целей чаще всего используются тали, способные поднимать от 0,5 до 1 тонны. А для коммерческих целей обычно приобретают оборудование с грузоподъемностью от 2 тонн и выше. Запас в 30% нужен, чтобы таль не работала на пределе возможностей. Например, если максимальный вес грузов, которые будут подниматься, равен 700-800 кг, грузоподъемность тали должна составлять от 1 тонны;

максимальная высота подъема;

вес оборудования (важно, если его планируется часто перемещать).

Цепные тали отличаются прочностью, долговечностью, безопасностью и надежностью в использовании. Они не требуют больших расходов и быстро окупаются. Если планируете интенсивную эксплуатацию, обратите внимание на модели с подшипниками. Если же специфика деятельности требует большого числа подъемов и спусков грузов в течение рабочей смены, стоит обратить внимание на тали электрического типа, производительность которых заметно выше.

ООО "БИГАМ-Инвест"

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