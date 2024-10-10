И что нужно знать для этого

10 октября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KbtAf

Строитель / Фото: ru.freepik.com

Профессиональная переподготовка по специальности "Промышленное и гражданское строительство" (ПГС) позволяет за короткий срок пройти переквалификацию и освоить навыки и знания в этой сфере. Профессиональная переподготовка на гражданское строительство в Учебном центре дополнительного профессионального образования ЭКОДПО – это курс с целенаправленным подбором дисциплин, необходимых для формирования профессиональных компетенций, соответствующих выбранной квалификации.

Кому нужна переподготовка на ПГС?

Переподготовка дает возможность получить дополнительные знания на основании уже имеющегося профобразования. Она может понадобиться специалистам, уже имеющим диплом среднего специального или высшего учебного заведения, либо учащимся колледжей и институтов.

Направление для переподготовки может быть выбрано любое. Узнать, представители каких специальностей востребованы в конкретном регионе, всегда можно на бирже труда. Возраст, социальный статус и прочие факторы не имеют значения, главное – желание пройти дополнительное обучение.

Что нужно знать о переподготовке на ПГС?

Профпереподготовка может осуществляться только теми учебными центрами, которые имеют лицензию и аккредитацию. При выборе заведения важно ознакомиться с указанными документами – они должны быть опубликованы на официальном сайте.

Важные моменты, касающиеся профессиональной переподготовки на ПГС:

Можно ли освоить курс, если основная специальность другая? Да, это допускается, главное – иметь среднее или высшее образование.

Нужно ли сдавать вступительные испытания? Нет, этого не требуется.

Можно ли пройти профпереподготовку дистанционно? Да, это допускается. Современные телекоммуникационные технологии позволяют освоить курс без отрыва от работы или учебы. При необходимости составляется индивидуальный график изучения дисциплин.

Сколько длится обучение? Минимальное число академических часов – 252. Всего курс длится от полутора до трех месяцев.

Нужно ли сдавать экзамены? Да, после освоения методических материалов слушатели курса сдают зачеты по всем предметам, а также итоговую аттестацию (экзамен).

Куда можно пойти работать после переподготовки? Чаще всего выпускники курсов переподготовки находят работу в строительных и архитектурных компаниях. Также специалисты востребованы в проектных институтах, государственных и муниципальных органах власти.

Как получить диплом, если обучение проходит дистанционно? Сканы документов отправляются слушателю сразу, оригиналы направляются по месту жительства по почте.

Можно ли пройти переподготовку самостоятельно, а не от предприятия? Да, курсы доступны как отдельным слушателям, так и группам, направляемым из организаций.

Учебный центр дополнительного профессионального образования ЭКОДПО. Образовательная лицензия № Л035-01215-72/00190069 от 07.09.2021 г.

ИП Шугалей Мария Николаевна

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