В программе – ужин и музыкальное сопровождение от известных барнаульцев

24 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KB8kM

Фото: предоставлено ИП Рубцова Е. О.

Осень – пора уюта и дружеских встреч. Открыть сезон осенних посиделок приглашает первая раковарня на Алтае "Где раки?".

26 октября 2023 года в 19:00 пройдет мероприятие, которое так и называется – "Осенние посиделки" (18+). Чтобы было уютнее, здесь решили добавить музыки: на вечере выступят известные барнаульцы Женя Трофимов и Роман Рудыка. В меню – не только раки, но и рыба, приготовленная на костре и в углях и другие блюда от шеф-повара.

В программе также дегустация напитков от Барнаульского пивоваренного завода, которую проведет ведущий технолог компании Мария Шубина.

"Наш ужин вдохновлен осенними вкусами сибирской кухни – шеф-повар первой раковарни на Алтае "Где раки?" Илья Богдан разработал оригинальные позиции из локальных продуктов в своем авторском стиле!" – рассказывают в первой алтайской раковарне.









"Где раки?" зовут на осенние посиделки / Фото предоставлено компанией

Для брони и записи пишите на Ватсап или звоните: 8-964-087-62-36.

Раковарня "Где раки?"

Адрес: 9-й Заводской проезд, дом 38

Телефон: (3852) 236-236, 8-964-087-62-36

ИП Рубцова Евгения Олеговна, ИН 222409637312, ОГРНИП 32323750016495



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