Где раки? Первая раковарня в Алтайском крае приглашает на "Осенние посиделки"
В программе – ужин и музыкальное сопровождение от известных барнаульцев
24 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KB8kM
Осень – пора уюта и дружеских встреч. Открыть сезон осенних посиделок приглашает первая раковарня на Алтае "Где раки?".
26 октября 2023 года в 19:00 пройдет мероприятие, которое так и называется – "Осенние посиделки" (18+). Чтобы было уютнее, здесь решили добавить музыки: на вечере выступят известные барнаульцы Женя Трофимов и Роман Рудыка. В меню – не только раки, но и рыба, приготовленная на костре и в углях и другие блюда от шеф-повара.
В программе также дегустация напитков от Барнаульского пивоваренного завода, которую проведет ведущий технолог компании Мария Шубина.
"Наш ужин вдохновлен осенними вкусами сибирской кухни – шеф-повар первой раковарни на Алтае "Где раки?" Илья Богдан разработал оригинальные позиции из локальных продуктов в своем авторском стиле!" – рассказывают в первой алтайской раковарне.
Для брони и записи пишите на Ватсап или звоните: 8-964-087-62-36.
Раковарня "Где раки?"
Адрес: 9-й Заводской проезд, дом 38
Телефон: (3852) 236-236, 8-964-087-62-36
ИП Рубцова Евгения Олеговна, ИН 222409637312, ОГРНИП 32323750016495
11:12:44 24-10-2023
а как же они раками будут угощать!? если вчера только написали что партию раков не пустили к нам в край...!
11:36:04 24-10-2023
Гость (11:12:44 24-10-2023) а как же они раками будут угощать!? если вчера только написа... Они под пограничным шлагбаумом пролезли...
11:17:50 24-10-2023
посиделки в дыре
12:06:10 24-10-2023
9й заводской проезд, это в нахаловке чтоль?
13:33:25 24-10-2023
А в завершении посиделок- традиционный дебош у входа ..
15:34:51 24-10-2023
Д.В.М. (13:33:25 24-10-2023) А в завершении посиделок- традиционный дебош у входа ..... Ага, Ворогушину заранее зовите.
18:41:07 24-10-2023
Гость (15:34:51 24-10-2023) Ага, Ворогушину заранее зовите.... Не, ты я смотрю не в теме. В тему сперва вникни, а потом зови боевого слоника в розовом платье, что на БМВ людей давила и ее друга "инвалида" с тростью, что драку затеял, из за чего один в земле, другой на зоне, а зачинщик драки и провокаторша, два главных виновника, на свободе.
14:45:57 24-10-2023
Ойй, это ж как же нужно хотеть раков, что б тащиться туда...
18:43:58 24-10-2023
Гость (14:45:57 24-10-2023) Ойй, это ж как же нужно хотеть раков, что б тащиться туда...... Некоторые в Лозанну (Швейцария) летают устриц поесть.
18:42:29 24-10-2023
Вы сперва цену на раков узнайте, точно не поедете.