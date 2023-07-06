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Где скачать последние новинки музыки бесплатно?

И что сейчас вообще популярно

06 июля 2023, 18:05, ИА Амител LjN8KRXZS

Музыка / Фото: our-team / Freepik
Музыка / Фото: our-team / Freepik

Вопрос "чем наполнить плей-лист?" периодически встает перед каждым любителем музыки. Найти хорошую музыку можно на сайте muzfo.net. Здесь есть возможность не только послушать композиции самых разных жанров, но и скачать их свое устройство, а также ознакомиться с полными текстами песен, всевозможными рейтингами и другой интересной информацией. Рассказываем, какие новинки сейчас в топе по прослушиваниям.

Одни из самых просушиваемых треков лета:

  • "Черная машина" от исполнителя SOSKA* 69;
  • "А я тебе душу" KALVADOS*, Татем, Kasia*;
  • "Куда уходит детство остановите" от Песня;
  • "Залетаю в клуб и мои карманы рвутся" от TUMEN*;
  • "Баяноммай" от Тото*;
  • "Борис Лов" от Песня;
  • "В городе сухо в городе просто жара" от Жека Ветер;
  • "Заново завоевать" от Pepel Nahudi*;
  • "366" TRVUR*;
  • "Нежное Это" от Ты и Я.

Чтобы скачать музыку, больше не надо тратить много времени и усилий. Чтобы понравившаяся композиция осталась в памяти вашего устройства, и вы могли наслаждаться ею в любое удобное время, достаточно всего пары секунд.

Какая еще музыка популярна сегодня?

Если говорить обобщенно, то есть, не о конкретных исполнителях и песнях, а о музыкальных направлениях, в целом, то на сегодняшний день к самым популярным и востребованным можно отнести:

  1. Поп-музыка. Легко воспринимается всеми возрастными категориями. И звучит повсеместно: по радио, ТВ, на массовых мероприятиях и праздниках и т.д.
  2. Рок. Как признаются многочисленные фанаты, в песнях исполнителей рока поднимаются самые насущные проблемы, что и привлекает.
  3. Электронная музыка. Непростой с точки зрения восприятия формат популярен преимущественно среди молодежи. Дискотеки, вечеринки и прочие тусовки сопровождает проигрывание именно такой музыки,.
  4. Рэп. Еще один довольно специфичный вид музыки с немалой армией поклонников и еще большим числом противников. 
  5. Классика. Меняются времена, но классическую музыку продолжают слушать.
  6. Джаз и блюз. Эмоции, передаваемыми через духовые инструменты, находят мощный отклик в сердцах слушателей, поэтому часто по уровню интеллектуальности и настроения джаз и блюз сравнивают с классической музыкой.

Вне зависимости от того, какой жанр вы предпочитаете, вы можете слушать музыку бесплатно и получать от нее именно нужные вам эмоции.

* SOSKA ("Соска"), KALVADOS ("Кальвадос"), Kasia ("Касия"), TUMEN ("Тюмень"), Pepel Nahudi ("Пепел Нахуди"), TRVUR ("Трвур").

Возрастное ограничение 16+

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Комментарии 2

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Гость

00:08:30 07-07-2023

Ха-ха, детский сад на пикнике.

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Гость

08:01:43 07-07-2023

Какую только шляпу сейчас не называют "музыкой"...

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