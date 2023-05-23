Где срочно найти работников в разгар сезона?

В компании "Эксцельсиор" знают, как быстро решить вопрос с подбором персонала

23 мая 2023, 13:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4vm1jX

Заключение договора. Аутсорсинг / Фото: gpointstudio / freepik.com

Очень часто компании сталкиваются с проблемой подбора персонала. Особенно это актуально в разгар рабочего сезона, когда специалисты нужны буквально "сегодня-завтра". Эксперты ГК "Эксцельсиор" рассказали, в каких случаях стоит обращаться в аутсорсинговую компанию и насколько оперативно можно решить свою проблему.

В каком случае стоит обращаться к аутсорсинговой компании?

Аутсорсинг выгоден и эффективен, когда:

время на подбор сотрудников очень ограничено;

условия труда в компании сложные и вызывают текучку кадров;

в населённом пункте, где расположено производство, недостаточно потенциальных рабочих рук;

простой в работе недопустим и грозит огромной упущенной выгодой.

Реальные кейсы ГК "Эксцельсиор"

Кейс № 1. Срочно найти водителей в разгар сезона на КамАЗы для перевозки зернаВ компанию "Эксцельсиор" обратились с просьбой найти водителей. Специалисты воспользовались партнёрской сетью рекрутеров и собственной базой персонала, подобрали нужное число кандидатов. Подготовили для них все условия проживания и быстро устроили людей. В итоге от момента заявки до выхода сотрудников на работу прошло три дня. Перевозки урожая прошли строго по плану, без потерь. Кейс № 2. Побор кадров для работы в сложных условияхЕщё одной компании требовалось сформировать бригаду из 20 дезинфекторов на животноводческий комплекс. Однако там были необычные условия приёма на работу: сотрудникам необходимо было сдать на хранение все личные вещи, снять свою одежду и переодеться в предоставленную. Поскольку о таких требованиях клиент заранее не предупредил, первая команда в полном составе отказалась от работы.



В "Эксцельсиоре" оперативно сформировали новую бригаду из базы кандидатов с опытом работы на агропредприятиях и сразу открыто информировали соискателей об особенностях вакансии. Как итог: все задачи животноводческого комплекса были решены успешно и в срок.

Почему стоит обращаться в ГК "Эксцельсиор"?

Компания более 12 лет оказывает услуги аутсорсинга и аутстаффинга;

имеет наработанный поток работников;

предоставляет персонал по гибкой заявке в короткие сроки;

организует работу вахтой с проживанием, питанием и пр.

Посмотреть партнёрские кейсы и оставить запрос на сотрудников можно по ссылке ГК "Эксцельсиор".

ООО "Эксцельсиор ЛТД"

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