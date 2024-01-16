На каждой официальной купели будут дежурить спасатели и медики

16 января 2024, 09:28, ИА Амител

Крещенские купания / Фото: amic.ru

Православному празднику Крещение сопутствует давняя традиция – погружение в студеную воду. Традиционные купания в проруби пройдут 18-19 января и в Алтайском крае. В этом году в регионе будет организовано более 40 купелей, две из которых – в Барнауле. В региональном МЧС подчеркивают, что в целях безопасности для совершения обряда омовения нужно выбирать только специально оборудованные проруби для крещенских купаний. Где их найти, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Где в Барнауле будут купели на Крещение?

В краевой столице один крещенский городок с купелью традиционно обустроят на Оби в районе бывшего речного вокзала, а также на озере Пионерское. 15 января сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели контрольные замеры: толщина льда на Оби в Барнауле уже превышает 50 сантиметров, а значит, строить купели можно.

"Лед прочный, прозрачный, структура его однородная. Традиционно в местах проведения обряда омовения будет организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевых и городских спасателей, представителей других служб. Выезды скорой медицинской помощи в места официальных купелей будут организованы в приоритетном порядке", – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Андрей Субочев.

А где еще в Алтайском крае построят проруби на Крещение?

В МЧС уточняют, что в других городах и районах Алтайского края всего, по данным местных администраций, должны оборудовать еще 39 официальных купелей. Сотрудники ГИМС провели замеры в каждом из этих мест и дали разрешение на эксплуатацию. Однако в ведомстве подчеркивают, что пока проруби еще не обустроены и информацию перед Крещением лучше будет уточнить в муниципалитете.

г. Бийск – район Центрального моста;

г. Новоалтайск – мкр-н Белоярский, река Малая Черемшанка;

г. Заринск – р. Чумыш;

Алейский район – с. Красный Яр, оз. Искусственное;

Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;

Баевский район – с. Баево, оз. Баево;

Бийский район – с. Малоугренево, родник;

Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;

Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;

Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;

Залесовский район – с. Залесово, р. Каменка;

Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;

Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;

Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;

Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;

Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;

Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;

Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м ниже по течению от моста через р. Чумыш;

Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;

Новичихинский район – с. Новичиха, озеро Новая Кирпичка;

Павловский район:

– с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;

– п. Комсомольский, оз. Комсомольское;

Первомайский район:

– с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;

– с. Бобровка, р. Бобровка;

– с. Первомайское, Первомайское водохранилище;

– с. Березовка, р. Чесноковка;

– с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;

Ребрихинский район – у моста через реку Касмалу в с. Ребриха;

Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;

Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;

Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;

Тальменский район – р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1, р. Чумыш;

Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

Усть-Пристанский район:

– с. Усть-Пристань, р. Обь;

– с. Коробейниково, р. Чарыш;

Целинный район:

– с. Целинное, р. Яма;

– с. Дружба, р. Марушка;

Чарышский район – с. Чарышское, р. Чарыш;

Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.

О каких правилах безопасности нужно помнить?

В МЧС особо подчеркивают, чтобы не допустить трагедии, нужно строго соблюдать правила безопасности:

– окунаться (купаться) только в официально открытых, должным образом оборудованных купелях под присмотром спасателей;

– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– к проруби необходимо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую легко снять и надеть;

– нельзя находиться в проруби более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма;

– нельзя пить воду из проруби.

В случае происшествий следует обратиться по телефону 112.