Где в Алтайском крае и Барнауле будут купели на Крещение-2024
На каждой официальной купели будут дежурить спасатели и медики
16 января 2024, 09:28, ИА Амител
Православному празднику Крещение сопутствует давняя традиция – погружение в студеную воду. Традиционные купания в проруби пройдут 18-19 января и в Алтайском крае. В этом году в регионе будет организовано более 40 купелей, две из которых – в Барнауле. В региональном МЧС подчеркивают, что в целях безопасности для совершения обряда омовения нужно выбирать только специально оборудованные проруби для крещенских купаний. Где их найти, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Где в Барнауле будут купели на Крещение?
В краевой столице один крещенский городок с купелью традиционно обустроят на Оби в районе бывшего речного вокзала, а также на озере Пионерское. 15 января сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели контрольные замеры: толщина льда на Оби в Барнауле уже превышает 50 сантиметров, а значит, строить купели можно.
"Лед прочный, прозрачный, структура его однородная. Традиционно в местах проведения обряда омовения будет организовано дежурство сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевых и городских спасателей, представителей других служб. Выезды скорой медицинской помощи в места официальных купелей будут организованы в приоритетном порядке", – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Андрей Субочев.
А где еще в Алтайском крае построят проруби на Крещение?
В МЧС уточняют, что в других городах и районах Алтайского края всего, по данным местных администраций, должны оборудовать еще 39 официальных купелей. Сотрудники ГИМС провели замеры в каждом из этих мест и дали разрешение на эксплуатацию. Однако в ведомстве подчеркивают, что пока проруби еще не обустроены и информацию перед Крещением лучше будет уточнить в муниципалитете.
г. Бийск – район Центрального моста;
г. Новоалтайск – мкр-н Белоярский, река Малая Черемшанка;
г. Заринск – р. Чумыш;
Алейский район – с. Красный Яр, оз. Искусственное;
Алтайский район – с. Алтайское, р. Каменка;
Баевский район – с. Баево, оз. Баево;
Бийский район – с. Малоугренево, родник;
Благовещенский район – р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
Ельцовский район – с. Ельцовка, р. Чумыш;
Завьяловский район – с. Завьялово, оз. Завьялово;
Залесовский район – с. Залесово, р. Каменка;
Змеиногорский район – г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
Калманский район – с. Александровка, пруд Александровский;
Каменский район – г. Камень-на-Оби, река Обь;
Ключевской район – с. Ключи, оз. Моховое;
Косихинский район – с. Косиха, участок реки Лосиха;
Кытмановский район – с. Кытманово, 500 м ниже по течению от моста через р. Чумыш;
Мамонтовский район – с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
Новичихинский район – с. Новичиха, озеро Новая Кирпичка;
Павловский район:
– с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
– п. Комсомольский, оз. Комсомольское;
Первомайский район:
– с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
– с. Бобровка, р. Бобровка;
– с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
– с. Березовка, р. Чесноковка;
– с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
Ребрихинский район – у моста через реку Касмалу в с. Ребриха;
Родинский район – с. Родино, оз. Кубы;
Третьяковский район – с. Староалейское, река Алей;
Троицкий район – с. Троицкое, р. Большая Речка;
Тальменский район – р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1, р. Чумыш;
Усть-Калманский район – с. Усть-Калманка, р. Чарыш;
Усть-Пристанский район:
– с. Усть-Пристань, р. Обь;
– с. Коробейниково, р. Чарыш;
Целинный район:
– с. Целинное, р. Яма;
– с. Дружба, р. Марушка;
Чарышский район – с. Чарышское, р. Чарыш;
Шелаболихинский район – с. Шелаболиха, р. Обь.
О каких правилах безопасности нужно помнить?
В МЧС особо подчеркивают, чтобы не допустить трагедии, нужно строго соблюдать правила безопасности:
– окунаться (купаться) только в официально открытых, должным образом оборудованных купелях под присмотром спасателей;
– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– к проруби необходимо подходить в удобной и нескользкой обуви, которую легко снять и надеть;
– нельзя находиться в проруби более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма;
– нельзя пить воду из проруби.
В случае происшествий следует обратиться по телефону 112.
10:48:48 16-01-2024
- "Однако в ведомстве подчеркивают, что пока проруби еще не обустроены и информацию перед Крещением лучше будет уточнить в муниципалитете." ============ Смычка поповского мракобесия с муниципалитетами к чему приведет? Будут загружены лечебные учреждения. как после принятия этих "холодных ванн" так и на и на протяжение всей жизни - здоровье будет чахнуть, а потом скажется на деторождение, о которым вроде печется государство.