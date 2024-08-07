Где в Алтайском крае можно бесплатно пройти повышение квалификации учителю?

Например, педагогам адаптивной физической культуры допобучение предлагает АлтГУ

07 августа 2024, 16:36, ИА Амител

Учитель физкультуры с учениками / Фото: freepik.com

Национальный проект "Демография" – один из ключевых проектов в России, запущенный в 2019 году. Он включает разнообразные меры поддержки граждан, такие как финансовая помощь семьям при рождении детей, улучшение условий жизни пожилых людей и мотивация к здоровому образу жизни. Проект также направлен на содействие занятости отдельных категорий граждан через профессиональное обучение и повышение квалификации. Причем сделать это можно бесплатно. Например, в Алтайском крае обучение по нацпроекту доступно в Алтайском госуниверситете. Рассказываем, кто может воспользоваться этой услугой и как это сделать.

Кто может пройти бесплатное обучение?

В рамках нацпроекта "Демография" в Алтайском госуниверситете бесплатно пройти обучение по программе повышения квалификации "Адаптивная физическая культура в образовательной организации" (72 часа) могут школьные учителя и педагогические работники колледжей Алтайского края, преподающие адаптивную физкультуру.

"Благодаря программе адаптивного физического воспитания дети с ОВЗ приобретают необходимые личностные качества и физические навыки, чтобы обеспечить себе эмоциональный комфорт и благополучие, укрепить и сохранить здоровье", – говорит директор Регионального центра переподготовки и повышения квалификации преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, доктор педагогических наук, профессор АлтГУ Ольга Морозова.

Необходимое условие для участия в программе – наличие высшего педагогического образования с профилем, включающим физическую культуру.

О чем там расскажут?

В процессе обучения педагоги смогут:

познакомиться с инновационными авторскими методиками преподавателей вуза по работе с детьми с ОВЗ;

совершенствовать свои профессиональные компетенции. Обучение происходит на основе практического опыта одних из лучших школьных педагогов края. А также результатов научных исследований в области адаптивной физической культуры преподавателей современной педагогической школы Алтайского госуниверситета;

обсудить вопросы, связанные с реализацией требований ФГОС к работе с детьми с ОВЗ на уроках физического воспитания, в том числе при реализации этих стандартов в современном образовании;

научиться обеспечивать целостное понимание широкого спектра учебных дисциплин, таких как физическая культура, психология, социальная культура, медицина, психология, социальная педагогика. И обеспечить качественно новый уровень адаптивного преподавания физической культуры в своем образовательном учреждении.

Дополнительное профессиональное образование в АлтГУ в рамках нацпроекта / Фото предоставлены вузом

В каком формате проходит обучение?

Повышение квалификации проходит в разных форматах.

Среди них:

видеолекции, которые можно просматривать в любое удобное время;

вебинары в онлайн-режиме;

самостоятельная работа слушателей с использованием электронных авторских материалов и методических рекомендаций для учителей физической культуры от преподавателей АлтГУ по работе с детьми с ОВЗ.

Как принять участие в программе?

Желающим необходимо подать заявку на обучение по адресу электронной почты cppkp.asu@mail.ru. В ней указать: адрес, название организации, ФИО слушателя (полностью), его должность, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Подробнее узнать об обучении можно по телефону 8 (3852) 291-287.