Где в Алтайском крае взять оборудование для бизнеса в лизинг?

Читайте кейс успешного финансирования завода по производству морсов и кваса от "ТаймЛизинг"

25 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGSmqVS

Блокнот "ТаймЛизинг" / Фото: архив компании

Барнаульское подразделение компании "ТаймЛизинг" активно поддерживает развитие бизнеса в Алтайском крае, предоставляя промышленным предприятиям возможность финансирования необходимого оборудования. На примере успешного бизнес-кейса в компании рассказали, как и на каких условиях снабдили клиента мини-заводами варки морсов и кваса, а также упаковочной линией готовых продуктов.

Расширение производства

В "ТаймЛизинг" обратился постоянный клиент с запросом на покупку оборудования для производства напитков. Он планирует расширять ассортимент товаров, и уже летом в каталоге продукции появятся разные виды натуральных морсов и кваса. Для этого он приобрел в лизинг два мини-завода варки и упаковочную линию для завершения процесса.

Стоимость и сроки

Все оборудование – отечественное и под поставку, в конце мая текущего года его по частям направят в Алтайский край, где находится предприятие клиента. Заводы доставят из Новосибирска, упаковочную линию – из Барнаула. Аванс по всем трем предметам – 10%, срок договора лизинга – 36 месяцев, общая сумма сделки более 7 млн рублей.

В "ТаймЛизинг" заключают договоры только на новое оборудование с авансовым платежом от 10% и сроком финансирования до 48 месяцев, объем финансирования – без ограничений.

Можно быстрее

Также можно подписать договор на покупку в лизинг менее чем за пять часов по программе "Скоринг".

В этом случае условия следующие:

сумма финансирования оборудования в рамках данной опции до 3 млн рублей;

авансовый платеж от 15%;

срок договора до 36 месяцев.

Приобретение оборудования в "ТаймЛизинг" позволяет получить доступ к необходимым инструментам для эффективного выполнения работ в короткие сроки. При этом сферы деятельности клиентов и отрасли применения таких предметов лизинга могут быть любыми – от пищевого производства до заготовки леса или добычи полезных ископаемых.

Оставляйте заявку и специалисты подробно проконсультируют вас по всем вопросам покупки оборудования в лизинг.

ООО "Таймлизинг"

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