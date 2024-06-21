Пляж "Адриатика" – удачное место для приятных встреч и отдыха

21 июня 2024, 09:50, ИА Амител erid: LjN8KGUe9

Бассейн. Шатер. Отдых / Фото: "Адриатика"

Лето в холодной Сибири – это особенное время года, которого ждут с нетерпением, чтобы насладиться теплыми солнечными лучами, искупаться и позагорать. В Барнауле одним из популярных мест для этого является открытый бассейн "Адриатика". Здесь можно не только поплавать, но и арендовать шатер, чтобы отметить торжество или отдохнуть компанией у воды.

Пляж "Адриатика" – идеальное место для любого праздника. Посетителей ждут бассейн с подогревом, кафе-бар и комфортная курортная атмосфера. Отпразднуйте день рождения или любое другое торжество на природе. Освежающая вода спасет от жары и позволит вам и вашим детям насладиться праздником в полной мере.

Кроме того, пляж находится прямо в черте города, что делает его посещение максимально удобным из любой точки краевой столицы.

Не упустите возможность насладиться всеми прелестями курортного отдыха в черте города. Гостей на пляже "Адриатика" ждут ежедневно с 10 утра до 8 вечера по адресу: ул. Попова, 167а.

Подробнее по телефону 8-983-353-24-62.

Пляж "Адриатика"

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 167а

Тел.: 8-983-353-24-62

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ИП Матвейчук К. Л.

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