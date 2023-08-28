Где в Барнауле бесплатно обучиться программированию и графическому дизайну?

Компьютерная "Академия ТОП" приглашает старшеклассников и студентов колледжей на образовательные курсы

28 августа 2023, 13:44, ИА Амител erid: LjN8JuJuR

Ноутбук. Обучение / Фото: freepik.com

В августе и сентябре 2023 года на портале Госуслуг в рамках проекта "Код будущего" проходит набор на образовательные курсы по программированию для школьников от 8 до 11 класса и студентов СПО, имеющих российское гражданство. Обучение организовано при помощи федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Для поступления не обязательно быть отличником, однако нужно пройти тест.

В проекте "Код будущего" активное участие принимает Компьютерная "Академия “Топ“" в Барнауле. Для ребят подготовлены две интересные программы.

1. "Разработка 2D-игр на Python*"

Ученикам предлагают окунуться в популярное направление и попробовать себя в роли разработчика игр. Вас познакомят с методами разработки программного обеспечения, типами данных в языке программирования Python*. А также расскажут о базовых конструкциях Python и особенностях библиотек Arcade* и PyGame*.

Вы будете уметь:

реализовывать базовые алгоритмы с использованием стандартных структур управления;

формализовывать требования к разрабатываемому ПО;

проектировать модели предметной области средствами ООП;

работать с анимацией в библиотеках Arcade и PyGame.

2. "Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля"

Актуальность программы обусловлена высоким спросом на кадры в диджитал* сфере. Приобретаемые навыки будут актуальны как для тех, кто интересуется технической сферой, так и для тех, кто больше склонен к гуманитарным наукам и творческой реализации.

На этом курсе научат:

основам веб-дизайна, графического дизайна;

познакомят с понятием брендинга;

научат работать в наиболее популярных программах для дизайна (Figma*, Adobe Illustrator* и др.).

Все студенты после итогового экзамена получат сертификаты, дающие возможность получить до +10 баллов ЕГЭ при поступлении на IT-специальности.

Для участия нужно позвонить по телефону (3852) 721-410, либо пройти по ссылке и оставить заявку.

*Python ("Пайтон"); Arcade ("Аркейд"); PyGame ("ПайГейм"); Figma ("Фигма"); Adobe Illustrator ("Адоб Иллюстрейтор"); диджитал (от англ. digital - цифровой) - продвижение товаров и услуг через интернет и цифровые устройства.

"Компьютерная академия “Топ“" (Академия "ТОП" АНО ДПО Обособленное подразделение)

Адрес: ул. Кирова 51а, 2 этаж

Те.: +7 (3852) 721-410

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Фото: Компьютерная "Академия ТОП"

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