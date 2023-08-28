Где в Барнауле бесплатно обучиться программированию и графическому дизайну?
Компьютерная "Академия ТОП" приглашает старшеклассников и студентов колледжей на образовательные курсы
28 августа 2023, 13:44, ИА Амител erid: LjN8JuJuR
В августе и сентябре 2023 года на портале Госуслуг в рамках проекта "Код будущего" проходит набор на образовательные курсы по программированию для школьников от 8 до 11 класса и студентов СПО, имеющих российское гражданство. Обучение организовано при помощи федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли". Для поступления не обязательно быть отличником, однако нужно пройти тест.
В проекте "Код будущего" активное участие принимает Компьютерная "Академия “Топ“" в Барнауле. Для ребят подготовлены две интересные программы.
1. "Разработка 2D-игр на Python*"
Ученикам предлагают окунуться в популярное направление и попробовать себя в роли разработчика игр. Вас познакомят с методами разработки программного обеспечения, типами данных в языке программирования Python*. А также расскажут о базовых конструкциях Python и особенностях библиотек Arcade* и PyGame*.
Вы будете уметь:
- реализовывать базовые алгоритмы с использованием стандартных структур управления;
- формализовывать требования к разрабатываемому ПО;
- проектировать модели предметной области средствами ООП;
- работать с анимацией в библиотеках Arcade и PyGame.
2. "Создаем крутую графику: уроки дизайна с нуля"
Актуальность программы обусловлена высоким спросом на кадры в диджитал* сфере. Приобретаемые навыки будут актуальны как для тех, кто интересуется технической сферой, так и для тех, кто больше склонен к гуманитарным наукам и творческой реализации.
На этом курсе научат:
- основам веб-дизайна, графического дизайна;
- познакомят с понятием брендинга;
- научат работать в наиболее популярных программах для дизайна (Figma*, Adobe Illustrator* и др.).
Все студенты после итогового экзамена получат сертификаты, дающие возможность получить до +10 баллов ЕГЭ при поступлении на IT-специальности.
Для участия нужно позвонить по телефону (3852) 721-410, либо пройти по ссылке и оставить заявку.
*Python ("Пайтон"); Arcade ("Аркейд"); PyGame ("ПайГейм"); Figma ("Фигма"); Adobe Illustrator ("Адоб Иллюстрейтор"); диджитал (от англ. digital - цифровой) - продвижение товаров и услуг через интернет и цифровые устройства.
"Компьютерная академия “Топ“" (Академия "ТОП" АНО ДПО Обособленное подразделение)
Адрес: ул. Кирова 51а, 2 этаж
Те.: +7 (3852) 721-410
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