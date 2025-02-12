Где в Барнауле быстро и выгодно купить грузовую технику проверенных брендов?
В "Балу Авто" предлагают современные машины китайского производства, оперативную доставку и тест-драйв
12 февраля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYeMRA
Грузовая техника – основа успешной работы для многих предпринимателей. Она должна быть надежной, экономичной и не требовать больших затрат на обслуживание. От качества и функциональности машин зависит быстрое выполнение бизнес-задач, минимизация простоев и, в конечном итоге, эффективность работы. Поэтому важно выбирать проверенные модели, которые прослужат долго. Поставщик с сибирским характером "Балу Авто" помогает компаниям оперативно обновлять автопарк именно такой современной грузовой техникой китайского производства. Здесь можно купить самосвалы, тягачи, автокраны и другие машины, которые доставят прямо к месту работы.
Новый бренд в ассортименте
"Балу Авто" – дилер таких известных брендов, как Howo*, Sitrak* и Shacman* . Теперь в ассортименте компании появилась техника Dongfeng*, которая сочетает в себе высокое качество сборки, современные технологии и доступную стоимость.
Чтобы клиенты могли лично оценить возможности новых моделей, "Балу Авто" предлагает тест-драйв грузовиков бренда. Это отличная возможность увидеть машины лично и убедиться в их надежности и производительности.
"Мы поставляем технику брендов, которые уже зарекомендовали себя на рынке России как надежные, качественные и инновационные. Привозим новые модели, как только они выходят с завода", – говорят в компании.
Всегда в наличии и с гарантией
Компания уже три года успешно поставляет новую технику с официальной гарантией. Благодаря тому, что большинство моделей в наличии, клиенты получают свои автомобили в четко оговоренные сроки.
Чтобы стать еще ближе к покупателям из родного региона и ускорить поставку, осенью 2024 года "Балу Авто" открыла стоянку в Барнауле по адресу Балтийская, 81. Теперь посмотреть технику и выбрать подходящую модель можно лично.
Преимущества работы с "Балу Авто":
- большой выбор грузовой техники в наличии;
- аккредитация более чем в 20 федеральных лизинговых компаниях;
- точные сроки поставки прямо к месту работы техники;
- прозрачные условия покупки.
Кроме того, компания продолжает расширять географию присутствия, заключая новые партнерские соглашения. Это позволяет налаживать отношения с существующими и потенциальными клиентами и предлагать максимально комфортные условия сотрудничества.
ООО "Балу Авто"
Адрес: г. Барнаул, ул. 280-летия Барнаула, 18, офис 301, 302
Стоянка: Балтийская, 81
Телефоны: +7-964-086-59-79;+7(3852)-99-59-79
info@baluauto.ru
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*Sitrak ("Ситрак"); Howo ("Хово"); Shacman ("Шакман"); Dongfeng ("Донгфен")Реклама
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