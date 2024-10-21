Где в Барнауле делают качественную заточку промышленного инструмента?

В Центре обслуживания промышленного инструмента знают, как точить без потери точности и эффективности

21 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KTtwv

Сервисный центр "Пильного центра "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лесоперерабатывающие, мебельные и металлообрабатывающие предприятия Алтайского края нуждаются в надежных партнерах, способных обеспечить бесперебойную работу. Качественное оборудование и инструменты – залог успеха в этих отраслях. Именно поэтому своевременный сервис и ремонт приобретают стратегическое значение, позволяя продлить срок службы дорогостоящих инструментов и сэкономить средства на закупе новых. В Барнауле этим профессионально занимается Центр обслуживания промышленного инструмента "Пильного центра "Формат". Amic.ru выяснил, как работают специалисты компании и почему пилы, заточенные здесь, служат дольше.

Точность как искусство

Основное направление работы "Пильного центра "Формат" – поставка оборудования и инструмента для предприятий по обработке леса и металла. А еще здесь работает мультисервисный центр по обслуживанию пильного инструмента.

"Без специальных знаний и точного оборудования не заточишь так, чтобы работало долго. Нужен определенный камень, качественные станки. И зернистость камня имеет значение, текстура. Алмазный это инструмент или это абразивный – важно все", – говорит основатель и руководитель компании Павел Безбородов.

"Пильный центр "Формат" не просто обслуживает инструменты. Здесь с филигранной точностью восстанавливают геометрию, возвращая им почти первоначальную эффективность. Это особенно важно для предприятий, работающих с деревом и металлом, где малейшее отклонение может привести к браку и потерям.

Высокое качество заточки достигается благодаря использованию современного, высокоточного оборудования и команде профессионалов с многолетним стажем работы.

"Я выбрал для своей компании стратегию работы на совесть. Поэтому на участках установлено дорогое и качественное оборудование. И работают у нас специалисты высокого класса с внушительным опытом. Вся команда – большие профессионалы", – продолжает Павел Безбородов. Основатель и руководитель компании "Пильный центр "Формат" Павел Безбородов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru й

По словам руководителя, в современных учебных заведениях сейчас почти не учат тонкостям заточки инструмента, поэтому кадры компания готовит сама. Обучает человека и делает все, чтобы он работал в компании долго и не из-под палки, а в удовольствие. Это достойная зарплата, хороший климат в коллективе и другие преимущества. Благодаря такому подходу текучка в "Формате" минимальная.

Кроме того, компания предоставляет гарантию на услуги сервисного обслуживания всего инструмента. А потому сотрудники делают свою работу хорошо сразу, чтобы потом не переделывать.

Острый взгляд на эффективность

Не только работники, но и качественные станки позволяют инструменту, обслуживаемому "Пильным центром", иметь запас прочности и долговечности, порой превышающий первоначальный ресурс производителя.

"Мы постоянно совершенствуем процессы и внедряем новое оборудование. Причем запуск станков происходит поэтапно и может занимать месяцы или даже годы, пока не будет полностью отработана технология и обеспечено высокое качество. Потому что предоставлять на рынок некачественную услугу я не готов", – поясняет Павел Безбородов.

Например, ленточные пилы для пилорам могут выдержать от 70 до 100 заточек без потери качества работы. А если эту работу выполнять без надлежащего оборудования, специальных правил и неопытными руками, то инструмент может прослужить всего шесть-десять заточек или вовсе работать неправильно.

Сервисный центр "Пильного центра "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководитель "Пильного центра" привел и другой пример. Дисковую пилу можно восстановить до 20 раз. Ее стоимость – 10 тыс. рублей за штуку. Если учесть, что клиенту нужно 20 дисковых пил, то покупка новых обойдется в 200 тыс. рублей. А при восстановлении пилы (за 3500 руб. за штуку в "Пильном центре") общая стоимость составит 70 тыс. рублей, что дает экономию в 140 тыс. рублей для клиента.

В общем, "Пильный центр "Формат" не просто точит инструменты, он существенно продлевает им жизнь, экономя средства предприятий и повышая эффективность и бесперебойность работы.

"Пильный центр "Формат"

Адрес: Барнаул, ​ проспект Космонавтов, 12/7

Тел.: +7 (3852) 69-88-89

СайтООО "СтанкоЦЕНТР ФОРМАТ"

Реклама