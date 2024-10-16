Где в Барнауле купить качественные тенты и укрывной материал по доступным ценам?

Индивидуальные решения предлагает "Индустрия тентов"

16 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K61yv

Тент / Фото: компания "Индустрия тентов"

В России погода разная: то яркое солнце, то проливные дожди, то суровые морозы. Однако существует простой и эффективный способ защитить себя, свой бизнес и имущество от любых ее капризов – это тенты и укрывной материал. Компания "Индустрия тентов", работающая на рынке уже четверть века, предлагает множество надежных и качественных решений.

Для любых задач

"Индустрия тентов" заслужила репутацию одного из ведущих производителей защитных и укрывных материалов в России. В ассортименте компании представлены тенты, брезенты, пленки, сетки, шторы и завесы, изготовленные из качественных материалов (ПВХ, брезент и оксфорд).

Ассортимент продукции включает:

тенты для автомобилей, грузовиков, прицепов и "Газелей";

термочехлы любой сложности и исполнения с утеплителем из синтепона;

вкладыши для бассейнов с гидроизоляционной тканью разной толщины и размеров;

геокупола с каркасом из ПВХ по индивидуальным размерам;

тенты для лодок и катеров;

пологи, шторы и завесы из брезента и ПВХ-ткани, а также прозрачной пленки.

Производитель зарекомендовал себя как надежный поставщик для многих известных компаний. Среди его партнеров – "Мария-Ра", "Глобалтек", "Автошкола Джек", "М.Видео", "Касперский", Алтайский малярный центр.

Продукция "Индустрии тентов" / Фото предоставлены компанией

Не перепродаем, а изготавливаем

Компания производит продукцию, гарантируя высокое качество и соответствие стандартам. Это позволяет работать без посредников и устанавливать конкурентоспособные цены.

"Мы не перепродаем чужое, а изготавливаем свою продукцию. Причем на всех стадиях производства обеспечиваем строгий контроль", – говорят в "Индустрии тентов".

Кроме того, компания предоставляет услуги по установке и ремонту тентовых конструкций, обеспечивая надежность и долговечность своих изделий.

Комплексный подход к обслуживанию

Для удобства клиентов предусмотрено несколько вариантов оплаты оплаты:

безналичный расчет;

оплата по счету;

оплата наличными при самовывозе.

Кстати, доставку осуществляют курьерской службой до дверей или склада. Возможен и самовывоз, отправка "Почтой России" или транспортными компаниями, такими как "СДЭК", "Деловые линии", "ПЭК", "Энергия", "Кит".

"Индустрия тентов"

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 181е, к. 1

Тел.: +7-995-492-03-51

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ИП Волков Даниил Андреевич

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