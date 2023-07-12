Где в Барнауле купить китайский кроссовер JAC JS6

У этого авто довольно богатое оснащение за его стоимость, мало кто из конкурентов может этим похвастаться

12 июля 2023, 11:05, ИА Амител LjN8KEAmE

Фото: автоцентр "ТИСС АВТО"

Сейчас в России формируют дилерскую сеть китайской компании JAC*. На Алтае официальным дилером бренда является компания "ТИСС АВТО". В новом автоцентре представлен весь модельный ряд китайского производителя, в том числе и новинка – кроссовер JAC JS6*. Очень достойный вариант.

Что интересного в автомобиле JAC?

В авто встроена платформа с поперечным расположением двигателя и безальтернативным передним приводом, хотя задняя подвеска независимая. На нашем рынке JAC JS6 комплектуют бензиновой турбочетверкой объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском. Мощность мотора для РФ снижена с 184 л.с. до 174 л.с. Заявленная максимальная скорость – 180 км/ч. Коробка передач – шестиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями (корни "Фольксваген").













Кроссовер JAC / Фото: автоцентр "ТИСС АВТО"

Какие есть комплектации?

Комплектации две. Первая – Comfort* с четырьмя подушками безопасности (фронтальные и боковые), системой стабилизации, кожаным салоном, кондиционером, виртуальной приборной панелью размером 12,3 дюйма и монитором медиасистемы такой же диагонали. Также в комплектацию входят парктроник спереди и сзади, обогрев передних сидений, камера заднего вида, система бесключевого доступа, датчик света и круиз-контроль. Рекомендованная цена Comfort – 2 599 000 рублей.

Вторая комплектация – Luxury*. Включает еще две подушки безопасности, двухзонный климат, камеры кругового обзора, светодиодные фары, панорамную крышу, систему контроля слепых зон, электропривод передних сидений, датчик дождя, сервопривод пятой двери и беспроводную зарядку для смартфона. Рекомендованная цена этой версии – 2 799 000 рублей.

За такие деньги с такой комплектацией авто еще надо поискать. Так что сразу приходите в автосалон официального дилера "ТИСС АВТО". Гарантия на автомобиль – 150 000 пробега или 5 лет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3852) 44-11-11.

Автоцентр "Тисс Авто" (ООО ТД ВЕРТИКАЛЬ)

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Тел.: +7 (3852) 44-11-11

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