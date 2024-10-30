Где в Барнауле купить надежное лесопильное и деревообрабатывающее оборудование?

"Пильный центр "Формат" предлагает комплексное решение для предприятий региона

30 октября 2024, 09:50, ИА Амител erid: LjN8Jthvf

"Пильный центр "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Промышленные предприятия и заводы нуждаются в качественном оборудовании для обеспечения эффективного производственного процесса. Оно требует немалых вложений, но его стоимость – лишь одна сторона медали. Успех производства зависит в том числе и от качества обслуживания станков, доступности комплектующих и оперативности ремонта. В Алтайском крае и за его пределами поставками промышленного оборудования и инструмента для лесоперерабатывающих, мебельных и металлообрабатывающих предприятий занимается "Пильный центр "Формат". И здесь знают, пожалуй, все о поставках качественного оборудования и его обслуживании.

Комплексное обслуживание

Оборудование для промышленников – это не просто товар, это основа производственного процесса. Компания "Пильный центр "Формат" понимает это как никто другой.

Одно из преимуществ компании – комплексный подход к ведению бизнеса. "Пильный центр" сопровождает клиентов на всех этапах – от покупки и монтажа оборудования до его установки и последующего обслуживания.

"Мы не только продаем, у нас работает мультисервисный центр по обслуживанию инструмента и запчастей к оборудованию, которое мы поставляем", – говорит основатель и руководитель компании "Пильный центр "Формат" Павел Безбородов.По его словам, для многих клиентов это является решающим фактором при выборе поставщика. Ведь для них важно не только приобрести станок, но и быть уверенными в том, что производство будет без перебоев. Поэтому для успешной работы предприятий компания создает замкнутую производственную цепочку.

Простой – это не только потеря прибыли, но и разрыв контрактных обязательств, что приводит к репутационным потерям. Именно поэтому "Пильный центр "Формат" делает акцент на оперативность в сервисном обслуживании и предлагает комплектующие и запчасти для машин.

Основатель и руководитель компании "Пильный центр "Формат" Павел Безбородов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Головной офис компании находится в Барнауле, но работает ​​не только на Алтайский край, но и на другие регионы России и ближнего зарубежья. Кроме того, "Пильный центр "Формат" имеет филиалы в Новокузнецке и в Казахстане (Усть-Каменогорск и Костанай), а в ближайшем будущем планирует расширение присутствия, открыв представительства в Петропавловске, Алма-Ате и Астане.

Особенности поставки оборудования

В последние годы многие предприятия начали закупать оборудование напрямую у китайских производителей. Однако, как отмечает Павел Безбородов, самостоятельная покупка техники из Китая может привести к проблемам, связанным с нехваткой запчастей и комплектующих. Азиатский рынок динамичен, и производственное оборудование часто меняется, что делает его ремонт трудным или вовсе невозможным.

"Большая ошибка многих компаний – это незнание рынка. Некоторые китайские производители производят хорошее оборудование, но запчасти для него быстро исчезают с производства, что создает серьезные проблемы для их владельцев", – предупреждает Павел Безбородов."Пильный центр "Формат" сотрудничает только с проверенными поставщиками, что позволяет клиентам избежать подобных ситуаций. Причем, станки из Поднебесной сегодня не уступают по качеству европейским, а в некоторых случаях даже могут даже превосходить их по сроку службы. Например, китайское оборудование для металлообработки покупают по всему миру.

Также на рынке есть российские достойные альтернативы зарубежному оборудованию. Впрочем, были и всегда. Один из примеров – завод "ЭнергоТех", расположенный в Барнауле. Здесь производят промышленные станки для лесопиления: ленточные пилорамы, бревнопилы, многопильные станки и многое другое. По словам главы "Пильного центра "Формат", продукция качественная и надежная.

"Мы как официальный представитель продаем их оборудование в регионах России и за рубежом, например, в Казахстане. И к нему, естественно, можно подобрать все запчасти, все комплектующие и инструмент. Даже если что-то выйдет из строя, то решение вопроса будет максимально оперативным", – подытожил Павел Безбородов.

"Пильный центр "Формат" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если вы ищете надежного партнера в Барнауле для покупки оборудования для металло- и деревообработки или лесопилок, компания "Пильный центр "Формат" готова предложить вам проверенные решения и высококачественный сервис.

"Пильный центр "Формат"

Адрес: Барнаул, ​проспект Космонавтов, 12/7

Тел.: +7 (3852) 69-88-89

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ООО "СтанкоЦЕНТР ФОРМАТ"

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