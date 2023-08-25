Где в Барнауле купить современную обеденную пару из качественных материалов?
В ТВК "Гранд Арена" представлены модные и классические варианты столов и стульев
25 августа 2023, 08:00, ИА Амител LjN8Jvy23
Мода на натуральность – популярный тренд. Мебель из натуральных материалов все больше покоряет сердца покупателей, ведь она востребована в различных интерьерах. Например, в мебельном салоне Galaxy* В ТВК "Гранд Арена" есть большой выбор мебели от немеркнущей классики до модерна, от сдержанного скандинавского стиля и до ярких моделей молодежной экспрессии.
Здесь можно найти дизайнерские столы и стулья известной фабрики Aurora*, которая производит мебель из современных и модных материалов, таких как:
- керамогранит;
- HPL-пластик*;
- стекло optiwhite*;
- МДФ;
- металл.
Кстати, именно керамогранит сейчас на пике популярности. И в Galaxy есть различные модели столов из этого материала в разнообразных расцветках, с глянцевыми и матовыми фактурами.
Чем хороши керамические столы:
- не боятся высоких температур;
- устойчивы к механическим повреждениям;
- ударопрочны;
- влагостойки;
- не впитывают загрязнения.
А еще в мебельном салоне (который строго следит за трендами в мире дизайна) есть современные, удобные, качественные стулья на металлокаркасе. В стульях мягкие элементы исполнены в различных вариантах ткани: велюр, экокожа, рогожка, микрофибра. Расцветки и модификации тоже разные, они позволяют подчеркнуть индивидуальность и стиль в вашем интерьере.
Ознакомиться с ассортиментом и характеристиками столов и стульев можно на сайте или на официальной странице во "ВКонтакте".
Специалисты салона всегда помогут подобрать наиболее подходящую модель и сделать правильный выбор.
*Galaxy ("Гэлакси"); Aurora ("Аврора"); HPL-пластик ("ЭйчПиЭл-пластик"); optiwhite ("оптивайт").
ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")
Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт 180, 2 этаж
Тел.: 8-913-086-10-50
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