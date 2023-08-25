Где в Барнауле купить современную обеденную пару из качественных материалов?

В ТВК "Гранд Арена" представлены модные и классические варианты столов и стульев

25 августа 2023, 08:00, ИА Амител LjN8Jvy23

Обеденная зона / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Мода на натуральность – популярный тренд. Мебель из натуральных материалов все больше покоряет сердца покупателей, ведь она востребована в различных интерьерах. Например, в мебельном салоне Galaxy* В ТВК "Гранд Арена" есть большой выбор мебели от немеркнущей классики до модерна, от сдержанного скандинавского стиля и до ярких моделей молодежной экспрессии.

Здесь можно найти дизайнерские столы и стулья известной фабрики Aurora*, которая производит мебель из современных и модных материалов, таких как:

керамогранит;

HPL-пластик*;

стекло optiwhite*;

МДФ;

металл.

Кстати, именно керамогранит сейчас на пике популярности. И в Galaxy есть различные модели столов из этого материала в разнообразных расцветках, с глянцевыми и матовыми фактурами.

Чем хороши керамические столы:

не боятся высоких температур;

устойчивы к механическим повреждениям;

ударопрочны;

влагостойки;

не впитывают загрязнения.

Стол / Фото: ТВК "Гранд Арена"

А еще в мебельном салоне (который строго следит за трендами в мире дизайна) есть современные, удобные, качественные стулья на металлокаркасе. В стульях мягкие элементы исполнены в различных вариантах ткани: велюр, экокожа, рогожка, микрофибра. Расцветки и модификации тоже разные, они позволяют подчеркнуть индивидуальность и стиль в вашем интерьере.

Стулья / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Ознакомиться с ассортиментом и характеристиками столов и стульев можно на сайте или на официальной странице во "ВКонтакте".

Специалисты салона всегда помогут подобрать наиболее подходящую модель и сделать правильный выбор.

*Galaxy ("Гэлакси"); Aurora ("Аврора"); HPL-пластик ("ЭйчПиЭл-пластик"); optiwhite ("оптивайт").

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")

Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт 180, 2 этаж

Тел.: 8-913-086-10-50

Страница во "ВКонтакте" Обеденная группа / Фото: ТВК "Гранд Арена"

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