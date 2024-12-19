Где в Барнауле купить свежие продукты на новогодний стол и подарки близким?

На Эко-Ярмарке "На Взлетной" есть все и даже больше

19 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K72WS

Новогодний стол / Фото: pvproductions / freepik.com

Новогодняя суета уже в самом разгаре. Барнаульцы спешат за подарками и продуктами, чтобы накрыть щедрый праздничный стол. А что может быть лучше, чем угостить своих близких натуральными, свежими деликатесами? Эко-Ярмарка "На Взлетной" приглашает жителей и гостей города купить необходимое с удовольствием и в одном месте.

Свежее и вкусное

На ярмарке есть все, что нужно для приготовления новогодних угощений.

Для горячих блюд вы найдете свинину, говядину, баранину и курицу, а также более изысканные варианты – мраморную говядину, халяльное мясо, домашних цыплят, перепелов, гусей, уток и кроликов. Ассортимент дополняют свежие субпродукты с фермерских хозяйств и птицефабрик. По желанию выбранный кусок мяса можно тут же переработать в фарш.

Ценители сыров оценят разнообразие продукции алтайских, сибирских и белорусских производителей. От нежной рикотты и ароматного камамбера до сыров с плесенью – каждый найдет свой любимый вкус.

Не обойтись на новогоднем столе и без рыбы и морепродуктов. На прилавках Эко-Ярмарки – вяленая и соленая рыба, пресервы и салаты, замороженные морепродукты, котлеты, красная икра, а также рыба горячего и холодного копчения.

Здесь же можно приобрести свежее сливочное масло, нежный творог, вкусную сметану и ароматное молоко на розлив.

А чтобы в зимний праздник добавить капельку лета, можно купить свежие овощи, ягоды и фрукты. На ярмарке богатый выбор: от традиционных яблок, бананов, груш, хурмы и мандаринов до более экзотических вариантов – ананасов, манго и даже арбузов.

Продукция Эко-Ярмарки "На Взлетной"

От души и с любовью

"На Взлетной" – это не только место для покупки продуктов, но и идеальный вариант для поиска оригинальных подарков для родных и близких. Более 150 арендаторов предлагают товары на любой вкус: одежду, аксессуары, технику, игрушки, товары для животных, мебель, кованые изделия и оригинальные работы ремесленников.

Эко-Ярмарка ориентирована на современных покупателей. Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает ваш шопинг приятным и комфортным.

Приезжайте, выбирайте натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров и подарки, чтобы праздник стал по-настоящему волшебным.

Эко-Ярмарка "На Взлетной"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

"ВКонтакте"

​"Одноклассники"

Телеграм-канал

Сайт

ООО "Эко-Ярмарка"

Реклама