Где в Барнауле купить свежие продукты на новогодний стол и подарки близким?
На Эко-Ярмарке "На Взлетной" есть все и даже больше
19 декабря 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K72WS
Новогодняя суета уже в самом разгаре. Барнаульцы спешат за подарками и продуктами, чтобы накрыть щедрый праздничный стол. А что может быть лучше, чем угостить своих близких натуральными, свежими деликатесами? Эко-Ярмарка "На Взлетной" приглашает жителей и гостей города купить необходимое с удовольствием и в одном месте.
Свежее и вкусное
На ярмарке есть все, что нужно для приготовления новогодних угощений.
Для горячих блюд вы найдете свинину, говядину, баранину и курицу, а также более изысканные варианты – мраморную говядину, халяльное мясо, домашних цыплят, перепелов, гусей, уток и кроликов. Ассортимент дополняют свежие субпродукты с фермерских хозяйств и птицефабрик. По желанию выбранный кусок мяса можно тут же переработать в фарш.
Ценители сыров оценят разнообразие продукции алтайских, сибирских и белорусских производителей. От нежной рикотты и ароматного камамбера до сыров с плесенью – каждый найдет свой любимый вкус.
Не обойтись на новогоднем столе и без рыбы и морепродуктов. На прилавках Эко-Ярмарки – вяленая и соленая рыба, пресервы и салаты, замороженные морепродукты, котлеты, красная икра, а также рыба горячего и холодного копчения.
Здесь же можно приобрести свежее сливочное масло, нежный творог, вкусную сметану и ароматное молоко на розлив.
А чтобы в зимний праздник добавить капельку лета, можно купить свежие овощи, ягоды и фрукты. На ярмарке богатый выбор: от традиционных яблок, бананов, груш, хурмы и мандаринов до более экзотических вариантов – ананасов, манго и даже арбузов.
От души и с любовью
"На Взлетной" – это не только место для покупки продуктов, но и идеальный вариант для поиска оригинальных подарков для родных и близких. Более 150 арендаторов предлагают товары на любой вкус: одежду, аксессуары, технику, игрушки, товары для животных, мебель, кованые изделия и оригинальные работы ремесленников.
Эко-Ярмарка ориентирована на современных покупателей. Просторная торговая зона, удобная парковка, тележки для покупок, терминалы для оплаты – все это сделает ваш шопинг приятным и комфортным.
Приезжайте, выбирайте натуральные продукты от алтайских и сибирских фермеров и подарки, чтобы праздник стал по-настоящему волшебным.
Эко-Ярмарка "На Взлетной"
Адрес: Барнаул, ул. Взлетная, 2к
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
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ООО "Эко-Ярмарка"Реклама
10:04:02 19-12-2024
свежие продукты в любом продуктовом магазине должны продаваться
10:05:06 19-12-2024
свежие???
купить???
в Барнауле???
вы об чем????
10:44:23 19-12-2024
я знаю - ВЕЗДЕ
10:45:34 19-12-2024
только в Мари-Ра
22:47:33 19-12-2024
За две недели любой свежий продукт превращается...