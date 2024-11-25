Где в Барнауле можно чипировать собаку и сколько это стоит? Инфографика

По краевому закону регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края с 1 января станут обязательными

25 ноября 2024, 11:35, ИА Амител

В Алтайском крае с 1 января 2025 года в силу вступит региональный закон № 62-ЗС – он сделает процедуру маркировки и регистрации собак обязательной. Начиная с марта неисполнение этих требований будет грозить владельцам домашних животных штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Зачем вводят такие правила в нашем регионе и где можно зарегистрировать своего питомца в Барнауле, читайте на amic.ru.

Что такое регистрация собак и зачем ее вводят?

Для Алтайского края актуальна проблема бродячих собак. Многие приобретают такой статус не из-за того, что родились на улице, а потому что их выбросили владельцы. Причины подобного жестокого решения у собственников разные. При этом никакой ответственности граждане не несут.

Решить этот вопрос депутаты регионального Законодательного собрания намерены благодаря регистрации домашних животных. Она предполагает внесение в специальный реестр данных о конкретной собаке, а также о ее владельце. Чтобы это стало возможно, предварительно животное нужно маркировать, чтобы присвоить ему уникальный идентификационный код. Он может содержаться в татуировке, электронном микрочипе или бирке.

После проведения регистрации владелец получит договор с внесением в него сведений о регистрации и уникальный идентификационный номер. Если такая собака окажется на улице, по этому номеру считают информацию с помощью специального устройства. Номер проверят в базе данных и найдут владельца пропавшего пса.

А где можно маркировать и зарегистрировать собаку?

Маркировать домашнее животное можно в любой ветеринарной клинике. Эти расходы несет владелец. Процедура регистрации бесплатная, ее проводят только государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Алтайского края.

У жителей Барнаула есть возможность провести маркировку и регистрацию своих питомцев одновременно. Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Шевченко, 158, или ул. Короленко, 109.

Отметим, что сейчас процедуру регистрации еще можно пройти добровольно, а уже с 1 марта за ее отсутствие будет предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. Подробнее – в нашей инфографике.