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Где в Барнауле можно чипировать собаку и сколько это стоит? Инфографика

По краевому закону регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края с 1 января станут обязательными

25 ноября 2024, 11:35, ИА Амител

В Алтайском крае с 1 января 2025 года в силу вступит региональный закон № 62-ЗС – он сделает процедуру маркировки и регистрации собак обязательной. Начиная с марта неисполнение этих требований будет грозить владельцам домашних животных штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Зачем вводят такие правила в нашем регионе и где можно зарегистрировать своего питомца в Барнауле, читайте на amic.ru.

Что такое регистрация собак и зачем ее вводят?

Для Алтайского края актуальна проблема бродячих собак. Многие приобретают такой статус не из-за того, что родились на улице, а потому что их выбросили владельцы. Причины подобного жестокого решения у собственников разные. При этом никакой ответственности граждане не несут.

Решить этот вопрос депутаты регионального Законодательного собрания намерены благодаря регистрации домашних животных. Она предполагает внесение в специальный реестр данных о конкретной собаке, а также о ее владельце. Чтобы это стало возможно, предварительно животное нужно маркировать, чтобы присвоить ему уникальный идентификационный код. Он может содержаться в татуировке, электронном микрочипе или бирке.

После проведения регистрации владелец получит договор с внесением в него сведений о регистрации и уникальный идентификационный номер. Если такая собака окажется на улице, по этому номеру считают информацию с помощью специального устройства. Номер проверят в базе данных и найдут владельца пропавшего пса.

А где можно маркировать и зарегистрировать собаку?

Маркировать домашнее животное можно в любой ветеринарной клинике. Эти  расходы несет владелец. Процедура регистрации бесплатная, ее проводят только государственные бюджетные учреждения, подведомственные Управлению ветеринарии Алтайского края.

У жителей Барнаула есть возможность провести маркировку и регистрацию своих питомцев одновременно. Для этого нужно обратиться по адресу: ул. Шевченко, 158, или ул. Короленко, 109.

Отметим, что сейчас процедуру регистрации еще можно пройти добровольно, а уже с 1 марта за ее отсутствие будет предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. Подробнее – в нашей инфографике.

Алтайский край Собаки законы

Комментарии 43

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Гость

11:39:52 25-11-2024

99% бродячих собак родились на улице. Их как чипировать или сразу на радугу?

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Гость

21:43:31 25-11-2024

Гость (11:39:52 25-11-2024) 99% бродячих собак родились на улице. Их как чипировать или ... их утилизировать будут, вы если в теме то знали бы

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селянин

11:56:34 25-11-2024

С деревни куда везти?

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Сергей

12:11:26 25-11-2024

селянин (11:56:34 25-11-2024) С деревни куда везти?... Я увёз в лес 🦮😉

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Жора

20:25:14 28-11-2024

Сергей (12:11:26 25-11-2024) Я увёз в лес 🦮😉... партизанить?

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Гость

12:33:45 25-11-2024

селянин (11:56:34 25-11-2024) С деревни куда везти?... Если С деревни, то НА хату

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Гость

21:43:52 25-11-2024

селянин (11:56:34 25-11-2024) С деревни куда везти?... ветклинику любую

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Гость

11:56:51 25-11-2024

Мой песик сказал НЕТ чипированию. Хороший аргумент, люблю его.

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Элен без ребят

12:22:22 25-11-2024

Гость (11:56:51 25-11-2024) Мой песик сказал НЕТ чипированию. Хороший аргумент, люблю ег... у вашего песика мозгов, как у курицы. вот бахнут салютом, он испугается, убежит и потеряется. и все, нет песика. а с чипом увидят, что домашний и шанс на выживание повысится в разы. попробуйте до него это донести.

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Гость

12:40:22 25-11-2024

Элен без ребят (12:22:22 25-11-2024) у вашего песика мозгов, как у курицы. вот бахнут салютом, он... Предлагаю чипировать тех, кто салютом бахает.

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Гость

15:09:18 25-11-2024

Элен без ребят (12:22:22 25-11-2024) у вашего песика мозгов, как у курицы. вот бахнут салютом, он...
Какое у вас извращенное понимание реальности. Зачем же моему песику вводить под кожу не предусмотренный природой чип, который может загноиться или постоянно ощущаться песиком беспокоя его. Кто вообще этот чип будет искать в случае пропажи. У моего песика маленький и удобный ошейник с карманчиком, в котором данные как зовут песика, где он живёт и контакты хозяина. Шансов спутать с бездомным нет никаких. Увидеть карманчик и найти все данные 99,99%, а в случае с чипом 00,01%. Так что курица, здесь кто-то другой.

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Элен без ребят

09:55:30 26-11-2024

Гость (15:09:18 25-11-2024) Какое у вас извращенное понимание реальности. Зачем же м... интересно как вы себе представляете размер этого чипа. со спичный коробок что ли?
вы не чипируйте ни в коем случае, а то узнаете, что это просто укол шприцем, который не побеспокоит даже хомяка.
людям кости и суставы меняют, а у этого чип загноится))) япацтулом.

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Элен без ребят

09:58:04 26-11-2024

Гость (15:09:18 25-11-2024) Какое у вас извращенное понимание реальности. Зачем же м... у вашего песика есть более сложное приложение, не предусмотренное природой- это вы.

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Жора

20:07:46 28-11-2024

Элен без ребят (12:22:22 25-11-2024) у вашего песика мозгов, как у курицы. вот бахнут салютом, он... кто увидит?

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Гость

20:39:30 28-11-2024

Элен без ребят (12:22:22 25-11-2024) у вашего песика мозгов, как у курицы. вот бахнут салютом, он... Ленка, а вас заминусили обладатели куриных "мозгов". При чем, которые про содержание песиков и котиков в квартирах вообще не знают. Им в окно мамка кричала : "тут может быть любое имя" - быстро домой. Они спрашивали: - Мам я хочу кушать? А в ответ всегда было... "Ты хочешь какать, а я не хочу за тобой выстирывать"

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Игорь

12:02:28 25-11-2024

В субботу чипировали собаку на Шевченко, сама процедура отсилы занимает 15 минут, но вот, чтобы попасть в кабинет прождали 2,5 часа.

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Гость

13:18:53 25-11-2024

Игорь, ну и цена вопроса? А то амик скромно молчит о ценннике почему то)

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Гость

14:58:31 25-11-2024

Гость (13:18:53 25-11-2024) Игорь, ну и цена вопроса? А то амик скромно молчит о ценнник... 175 руб.

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Гость

15:12:15 25-11-2024

Гость (13:18:53 25-11-2024) Игорь, ну и цена вопроса? А то амик скромно молчит о ценнник... 175 р-цена чипа ,написано же в красочном объявлении

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Гость

13:24:23 25-11-2024

Игорь (12:02:28 25-11-2024) В субботу чипировали собаку на Шевченко, сама процедура отси... А по предварительной записи нигде не обслуживают? Чтобы записался на определенное время, пришел и всё!

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Гость

15:00:09 25-11-2024

Гость (13:24:23 25-11-2024) А по предварительной записи нигде не обслуживают? Чтобы запи... Вот этого не знаю. Может в частных ветклиниках по предварительной возможно..

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Гость

21:45:44 25-11-2024

Гость (15:00:09 25-11-2024) Вот этого не знаю. Может в частных ветклиниках по предварите... конечно. во всех по записи как в госполиклиниках прием по времени. чип с услугой стоит 400 р

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Гость

12:13:33 25-11-2024

Хотелось бы узнать, что за чип? И скоко весит в килограммах?
Если они российского производства - то наверное маленьких собак прийдется носить, ходить с грузом будет трудно:).
А если серьезно, хотелось узнать, что это за реестр (какое программное обеспечение, какие сведения заносятся, в том числе и о владельце собаки), кто будет иметь к нему доступ и т.д.

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Жора

20:21:15 28-11-2024

Гость (12:13:33 25-11-2024) Хотелось бы узнать, что за чип? И скоко весит в килограммах?... вам потом позвонят, скажут надо песика на безопасный счёт перевести🤣

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Гость

12:14:41 25-11-2024

Гость (11:56:51 25-11-2024) Мой песик сказал НЕТ чипированию. Хороший аргумент, люблю ег... Согласен с твоим песиком

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D.J.

12:26:27 25-11-2024

Себе пускай чипы под шкуру ставят.
Не дам собаку мучить

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Гость

12:37:22 25-11-2024

А мне собаку надо еще закодировать. И сможет ли собака после чипирования играть на баяне?

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Гость

13:01:40 25-11-2024

Гость (12:37:22 25-11-2024) А мне собаку надо еще закодировать. И сможет ли собака после... - Сможет.
- Странно, а до чипирования она не умела.

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Жора

20:24:21 28-11-2024

Гость (12:37:22 25-11-2024) А мне собаку надо еще закодировать. И сможет ли собака после... Тока на синтезаторе

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Гость

12:40:24 25-11-2024

А можно зарегистрировать и бирку на шлейку прицепить, когда гулять идешь с собакой? Моему 10 лет уже, жалко шкурку его.

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Гость

14:56:19 25-11-2024

Гость (12:40:24 25-11-2024) А можно зарегистрировать и бирку на шлейку прицепить, когда ... Там шприцем чип вводят, дырку не найдешь потом. Кошку чипировал, она даже не заметила.

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Гость

13:10:12 25-11-2024

ПОДСКАЖИТЕ, СРОЧНО! Где в вашем городе можно прочипировать квадробера? К лотку приучен.

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Гость

15:14:56 25-11-2024

Гость (13:10:12 25-11-2024) ПОДСКАЖИТЕ, СРОЧНО! Где в вашем городе можно прочипировать к...
Пока можно только посоветовать вам обратиться в АКЗС. Им делать нечего и они с удовольствием порешают ваши проблемы

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Гость

14:02:06 25-11-2024

Просто очередной скрытый налог.

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Гость

15:53:30 25-11-2024

Гость (14:02:06 25-11-2024) Просто очередной скрытый налог. ...
Совсем скоро этот налог станет открытым

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ППШариков

14:27:45 25-11-2024

Вроде раньше собака без ошейника считалась "бездомной" со всеми вытекающими последствиями, на ошейнике был регистрационный номер, то есть ЧИП по сути повторяет, хорошо забытое старое.

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Гость

16:18:17 25-11-2024

ППШариков (14:27:45 25-11-2024) Вроде раньше собака без ошейника считалась "бездомной" со вс... При кровавом совке даже на велосипедах былигос. регистрационные номера. И был порядок.

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Гость

16:30:28 25-11-2024

Гость (16:18:17 25-11-2024) При кровавом совке даже на велосипедах былигос. регистрацион... Что за дичь ты несешь??? В начале 80-х годов, приехавший из Ангарска двоюродный брат, поехал с моим родным младшим братом в наш аэропорт (что их туда понесло я не знаю)... Вез малого на раме... Их даже не остановили за всю дорогу, туда и обратно... Хотя мимо КП (Павловский тракт-Трактовая) два раза мимо проехали...

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Жора

20:28:30 28-11-2024

Гость (16:30:28 25-11-2024) Что за дичь ты несешь??? В начале 80-х годов, приехавший из ... ещё раз. Кто куда поехал и кто кого должен был остановить?

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Жора

20:31:53 28-11-2024

Гость (16:30:28 25-11-2024) Что за дичь ты несешь??? В начале 80-х годов, приехавший из ... А что так можно было 🤦‍♂️

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Жора

20:35:36 28-11-2024

Гость (16:30:28 25-11-2024) Что за дичь ты несешь??? В начале 80-х годов, приехавший из ... Двоюродный брат из Ангарска специально для этого, что ли, приехал?

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Гость

11:31:58 14-12-2024

Жора (20:35:36 28-11-2024) Двоюродный брат из Ангарска специально для этого, что ли, пр... Да, специально, на раме, из Ангарска!

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ППШариков

16:50:39 25-11-2024

Гость (16:18:17 25-11-2024) При кровавом совке даже на велосипедах былигос. регистрацион... Было такое )) В конце 60х, перестали велосипеды регистрировать.

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