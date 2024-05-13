В краевой столице стартуют гидравлические испытания теплосетей

13 мая 2024, 15:53, ИА Амител

Вода / Фото: Amritanshu Sikdar/unsplash.com

Отопительный сезон завершился в Барнауле 7 мая, а спустя неделю в краевой столице СГК начнет плановые гидравлические испытания на теплосетях. Но не везде и сразу: эти работы будут проводить в несколько этапов. При этом срок опрессовки по контурам обеих барнаульских ТЭЦ будет один: девять дней на испытания и еще четыре – на ремонт. По какому графику в городе будут отключать горячую воду, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Где в Барнауле отключат горячую воду после майских праздников?

Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей пройдет в период с 14 по 26 мая, сообщают в СГК. На этот период запланированы испытания магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2). Горячей воды не будет у потребителей в границах улиц:

В какой период пройдет второй этап и на каких улицах отключат горячую воду?

С 28 мая начнется второй этап отключений и продлится он по 9 июня. В этот период будут проводить испытания магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2).

Горячей воды не будет у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов, находящихся в границах улиц:

Кроме того, в мае и июне пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, которые относятся к малым котельным.

Где еще этим летом и в какие сроки пройдут отключения горячей воды?

С 13 по 25 июня пройдут испытания магистрали М-31 (ТЭЦ-3). Во время третьего этапа горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц:

Четвертым этапом запланированы испытания магистрали М-34 (ТЭЦ-3). Он состоится с 27 июня по 9 июля. Горячую воду частично отключат в Индустриальном и Ленинском районах. Речь идет о домах в границах улиц:

А как узнать, когда конкретно в моем доме отключат горячую воду?

Это сделать очень просто, достаточно вбить адрес вашего дома на интерактивной карте гидравлических испытаний сетей на сайте СГК.

Впервые материал был опубликован: 08 мая 2024 в 13:00.