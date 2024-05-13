Где в Барнауле отключат горячую воду с 14 мая?
В краевой столице стартуют гидравлические испытания теплосетей
13 мая 2024, 15:53, ИА Амител
Отопительный сезон завершился в Барнауле 7 мая, а спустя неделю в краевой столице СГК начнет плановые гидравлические испытания на теплосетях. Но не везде и сразу: эти работы будут проводить в несколько этапов. При этом срок опрессовки по контурам обеих барнаульских ТЭЦ будет один: девять дней на испытания и еще четыре – на ремонт. По какому графику в городе будут отключать горячую воду, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Где в Барнауле отключат горячую воду после майских праздников?
Первый этап работ по диагностике состояния тепловых сетей пройдет в период с 14 по 26 мая, сообщают в СГК. На этот период запланированы испытания магистралей М-33 (ТЭЦ-3) и М-23, 24 (ТЭЦ-2). Горячей воды не будет у потребителей в границах улиц:
В какой период пройдет второй этап и на каких улицах отключат горячую воду?
С 28 мая начнется второй этап отключений и продлится он по 9 июня. В этот период будут проводить испытания магистралей М-32 (ТЭЦ-3) и М-21, 22, 25 (ТЭЦ-2).
Горячей воды не будет у жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов, находящихся в границах улиц:
Кроме того, в мае и июне пройдут гидравлические испытания тепловых сетей, которые относятся к малым котельным.
Где еще этим летом и в какие сроки пройдут отключения горячей воды?
С 13 по 25 июня пройдут испытания магистрали М-31 (ТЭЦ-3). Во время третьего этапа горячей воды не будет у жителей домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц:
Четвертым этапом запланированы испытания магистрали М-34 (ТЭЦ-3). Он состоится с 27 июня по 9 июля. Горячую воду частично отключат в Индустриальном и Ленинском районах. Речь идет о домах в границах улиц:
А как узнать, когда конкретно в моем доме отключат горячую воду?
Это сделать очень просто, достаточно вбить адрес вашего дома на интерактивной карте гидравлических испытаний сетей на сайте СГК.
Впервые материал был опубликован: 08 мая 2024 в 13:00.
13:14:21 08-05-2024
В Родительский день отключают!Неужели нельзя сдвинуть хотя бы на один день!!!
А вообще когда уже кончится это идиотская практика отключать горячую воду в начале второй декады мая! Из крана в мае еще лед течет. Конечно график составлен так, что центр города никогда в эти даты не отключают!
Но люди везде люди! И думать надо и проаодить все работы не раньше лета!
Тем более вот сейчас тепловики уже закончат все работы в начале июля по всему городу. Почему же нельзя сдвинуть сроки и не издеваться над людьми!
14:08:37 08-05-2024
Гость (13:14:21 08-05-2024) тепловики уже закончат все работы в начале июля по всему городу
С чего взяли то? Город до конца ноября раскопанный стоит. Роботы по замене и ремонту до холодов идут, а если учесть, что сети города изношены почти на 90%.......
14:17:27 08-05-2024
Гость (14:08:37 08-05-2024) С чего взяли то? Город до конца ноября раскопанный стоит... График посмотрите. Последнее отключение воды в начале июля закончится.
Работы по ремонту это другое.
19:50:34 13-05-2024
Гость (14:08:37 08-05-2024) С чего взяли то? Город до конца ноября раскопанный стоит... Гость, может ты на 90% загнул? Если бы ты жил на десять % своего ресурса, то для тебя каждый миг был бы последним. Если ты врешь про изношенность, то ври правдоподобно, как это делает профессор Соловей*.
22:25:37 13-05-2024
Гость (13:14:21 08-05-2024) В Родительский день отключают!Неужели нельзя сдвинуть хотя б... Им религия не позволяет.
13:17:48 08-05-2024
В мае идут основные работы в огороде и посадка картофеля. К тому же вода в Оби еще очень холодная! Почему при принятии решения и кустановлении сроков ни СГК, ни администрация города не думает об этом. Все для народа! ((
13:32:30 08-05-2024
Гость (13:17:48 08-05-2024) К тому же вода в Оби еще очень холодная! А при чем тут вода в Оби? Вы в Оби моетесь?
14:04:54 08-05-2024
Гость (13:32:30 08-05-2024) А при чем тут вода в Оби? Вы в Оби моетесь?... Тот же вопрос? Как температура в Оби завязана на краны в квартирах?
14:58:34 08-05-2024
Гость (14:04:54 08-05-2024) Тот же вопрос? Как температура в Оби завязана на краны в ква...
Совсем что ли мозги пропиты?
14:05:09 08-05-2024
Гость (13:32:30 08-05-2024) А при чем тут вода в Оби? Вы в Оби моетесь?... Стесняюсь спросить, а у вас из крана холодная вода откуда?
Вот представляете открытие, какое. В Барнауле вода из Оби!)
16:00:39 08-05-2024
Гость (14:05:09 08-05-2024) Стесняюсь спросить, а у вас из крана холодная вода откуда?
20:54:20 08-05-2024
Гость (14:05:09 08-05-2024) Стесняюсь спросить, а у вас из крана холодная вода откуда?
15:02:44 08-05-2024
Действительно, а разве нельзя перенести отключение горячей воды на более поздний срок, когда устрановтся более или менее теплая погода? А что не с апреля начинать отключать. В средине апреля отопление рубануть, как за это ратуют некоторые экономные горожане, да и воду за одним! Ау, глава города! Ты где?
15:40:22 08-05-2024
В прошлом году центр самым первым отключали, так что не надо ля ля, пусть в этом году выселки почувствуют как это
18:44:12 13-05-2024
Гость (15:40:22 08-05-2024) В прошлом году центр самым первым отключали, так что не надо... а так то на выселках десятилетиями отключали воду в мае и ничего..
16:16:48 08-05-2024
Гость (14:05:09 08-05-2024) Стесняюсь спросить, а у вас из крана холодная вода откуда?
17:03:53 08-05-2024
И то правда,было такое счастье,не отключали в прошлом году выселки первыми,в отличии от всех предыдущих лет.И видимо центровым это не понравилось.Мы на выселках так жили всю жизнь.Думаете снова вернуть нас туда?Посмотрим , что будет в следующем году.А пока мы потерпим.Девять дней,не все лето.И быть первыми нам не привыкать.Но знайте,у каждой привычки есть предел!
21:22:53 08-05-2024
Разговоров больше, отключают всего на две недели, ничего страшного. Раньше отключали весь город в мае на две недели и в сентябре на две недели. И между маем и сентябрём ещё на месяц по районам. И ничего жили, не тужили. А сейчас разгунделись. Заняться больше нечем что ли? Отключение это необходимые процессы.
01:09:32 09-05-2024
Гость (21:22:53 08-05-2024) Разговоров больше, отключают всего на две недели, ничего стр...
Вам нравится как жили а другим- нет.
Вопрос не в том какие процессы необходимые, а в том, что если думать о людях и все делать по уму то никто возмущаться не будет.
Впрочем такой коммент как у вас может написать только заинтересованный.
И да к вашему сведению во многих городах России отключение горячей воды длится всего 2- 5 дней.
Да, две недели тоже не так долго и спокойно можно пережить- летом!
А не в мае с 14 числа.
С уверенностью можно сказать, если бы сейчас отключали весь город, а не " самых счастливых" барнаульцев возмущений было бы в разы больше.
21:28:09 08-05-2024
Уже лет 20 не ощущаем отключение горячей воды. Почему водонагреватель не купить? Не так уж и дорого.
16:01:26 13-05-2024
Марина (21:28:09 08-05-2024) Уже лет 20 не ощущаем отключение горячей воды. Почему водона... можно вообще оградить себя от всех благ цивилизации........... УГУ И В ЛЕС)))))))))
21:58:24 08-05-2024
Кто вам жалобщика мешает поставить водогрей? Или это не лечится?
02:09:24 09-05-2024
Купите водонагреватель. И нет проблемы
16:20:43 13-05-2024
Они никогда не поставят водонагреватель, а будут всю жизнь только ныть. Ну порода людей такая.
16:25:10 13-05-2024
Живу в центре, на карте - отключение с 28 мая, на дверях подьезда написано с завтра. Кому верить?
17:14:10 13-05-2024
Надо отключать сразу весь город. И на все лето. Чтоб не ныли.
17:48:24 13-05-2024
Гость (17:14:10 13-05-2024) Надо отключать сразу весь город. И на все лето. Чтоб не ныли... Судя по комменту вам уже отключили кое- что, моржик!
17:59:51 13-05-2024
Гость (17:14:10 13-05-2024) Надо отключать сразу весь город. И на все лето. Чтоб не ныли... Написал работник СГК...
Смотри не постарайся. На все лето? Угу, тогда все поставят водонагреватели и вас кормить не будут! Не на что будет пузико под солнышко у морюшка греть...
18:32:59 13-05-2024
Посмотрите, весной кто-то очень хорошо заработал на народной беде – заставили покупать бутилированную воду даже пенсов, никогда ранее её не покупающих. Теперь очередь за водогрейками и услугами сантехников. Читайте комменты, некоторые из штанов выпрыгивают, рекламируют электробаки. Заодно вырастут и счета за электричество. Население от возни в холодной воде начнет болеть, получат свой гешефт аптекари. Так что ищите, кому выгодно!
18:34:18 13-05-2024
А кто пузико то у морюшка греет?Вы что,думаете обычные слесари,коих в США большинство?Да у них оклад едва-едва минималка по региону,а они круглый год сидят в траншех,и зимой в холодрыгу,и летом в зной,и весной и осенью и в дождь и в снег.Да и задвижками не они распоряжаются.
06:52:47 14-05-2024
США-СГК
07:14:55 14-05-2024
Да сколько ж можно ныть-то . Купите водонагреватель один раз и забудете про эту проблему.