Где в Барнауле провести профессиональную гигиену полости рта со скидкой?
Для читателей amic.ru стоматология Sirius подготовила специальный промокод
23 мая 2024, 11:23, ИА Амител erid: LjN8K3xis
Наверное, каждый из нас мечтает о красивых и, самое главное, здоровых зубах. Для этого необходимо правильно ухаживать за полостью рта и вовремя обращаться за помощью. Порой всего за один визит к стоматологу можно избавиться от многих проблем и вернуть уверенность в себе. Например, профессиональная гигиена призвана своевременно удалить зубной камень, налет, предотвратить развитие кариеса. А также может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта. В Барнауле читатели amic.ru* могут пройти такую процедуру со скидкой. Стоматологический центр Sirius* подготовил для вас специальный промокод.
Качество без компромиссов
Sirius – это современный стоматологический центр, пользующийся популярностью благодаря высокому качеству услуг, индивидуальному подходу к клиентам и опытным специалистам.
Здесь тщательно анализируют каждый случай, разрабатывают четкий план действий и подробно информируют пациента обо всех деталях и нюансах. Лечат бережно, с использованием зубосохраняющих методик. Они позволяют успешно решать сложные задачи и до конца бороться за сохранение "родных" зубов пациентов.
В клинике:
- лечат кариес и корневые каналы;
- удаляют зубы;
- устанавливают виниры, вкладки и коронки;
- выполняют имплантацию;
- делают отбеливание;
- лечат по полисам ДМС (страховых компаний: СПАО "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", BestDoctor*);
- проводят профессиональную чистку зубов, на которую сейчас и до 30 июня 2024 года для читателей сайта действует скидка.
Промокод на выгодный уход
Итак, для читателей amic.ru профессиональная гигиена полости рта с использованием специального аппарата будет стоить 3728 рублей вместо 4660 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно записаться на прием по телефону +7 (3852) 760-795 или на сайте и упомянуть промокод "Амик. Май".
Подробнее о процедуре
Профессиональная гигиена полости рта – бережный метод ухода за зубами, подходящий даже для подростков и людей с чувствительными деснами. Процедура позволяет очистить не только эмаль зубов, но и ортопедические конструкции (виниры, коронки и брекеты).
Профессиональная гигиена состоит из следующих этапов:
- Удаление твердых зубных отложений над и под деснами с помощью ультразвука. При необходимости проводят дополнительную ручную обработку.
- Аппаратное удаление пигментированного микробного налета с помощью струи воды и специального порошка.
- Полировка поверхности зубов вращающимися щетками с пастой.
- Укрепление зубной эмали: покрытие фтор-лаком или фтор-гелем.
Процедура призвана устранить зубной камень и налет, вернуть зубам естественный цвет и гладкость эмали. В некоторых случаях – даже добиться отбеливания на два-три тона.
Также профчистка помогает в борьбе с пятнами от пищевых красителей и вредных привычек, неприятным запахом изо рта, риском воспаления десен и развития кариеса. Если процедуру завершить минерализацией, то помогает еще и укрепить эмаль.
В стоимость входит также профилактический осмотр и консультация стоматолога по вопросам дальнейшей гигиены в домашних условиях.
Профессиональную чистку зубов рекомендуют проводить не реже одного раза в полгода.
Стоматологический центр Sirius
Адрес: г. Барнаул, ул. Никитина, 107
Тел.: +7 (3852) 760-795; 8-923-001-96-36
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