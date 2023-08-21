Профессионалы центра "Тесламед-Барнаул" проводят МРТ и УЗИ качественно и по выгодным ценам

21 августа 2023, 08:05, ИА Амител LjN8KXz3k

"Тесламед-Барнаул" / Фото предоставлено компанией

МРТ – довольно распространенное исследование, но многие до сих пор боятся его проходить. Опасение вызывает не только шум при работе аппарата и нахождение в замкнутом пространстве, но и боязнь после обследования получить вред для здоровья. Кроме того МР-томография относится к дорогостоящим методам диагностики. Многим известно, что существует ряд заболеваний, которые длительное время протекают без клинических проявлений, а когда появляются симптомы, то болезнь переходит в более поздние стадии и лечить ее значительно сложнее. Поэтому очень важна ранняя диагностика, от которой зависит исход заболевания и в целом качество дальнейшей жизни пациента.

Что такое МРТ?

МРТ (магнитно-резонансная томография) – это совершенно безболезненный и эффективный метод диагностики, основанный на магнитном поле и электромагнитных импульсах.

С помощью МР-исследования диагностируют ряд заболеваний:

поражения головного и спинного мозга, глазных орбит;

злокачественные и доброкачественные новообразования;

заболевания различных органов;

травмы;

аномалии развития;

поражения суставов и мягких тканей;

аневризмы, стенозы сосудов и другие заболевания.

Исследование широко распространено за высокую точность данных, быстроту и безболезненность.

Почему не стоит бояться обследования?

Современные магнитно-резонансные томографы максимально комфортны: хорошо освещены внутри, у пациента всегда есть связь с рентгенолаборантом и врачом при проведении сканирования.

В Барнауле в центре диагностики "Тесламед" МРТ проводят на высокопольном томографе мощностью 1.5 тесла, что позволяет получить качественные изображения с высокой степенью детализации. Томограф закрытого типа, в туннель подается свежий воздух, наличие сигнальной груши минимизирует приступы клаустрофобии. Кроме того, непосредственно во время обследования с пациентом может находится родной или близкий человек, дети проходят обследование с родителями.

Но несмотря на то, что МР-томография практически безвредна для организма существует ряд относительных и абсолютных противопоказаний, которые сотрудники центра учитывают уже с момента записи на обследование.

Основные абсолютные противопоказания:

аппараты и импланты (ферромагнитные),

клипсы сосудов (кровоостанавливающие),

кардиостимулятор,

металлические осколки в теле.

Более подробную информацию о противопоказаниях и о подготовке к исследованию вы можете получить в медицинском центре "МРТ-Тесламед-Барнаул".

Наталья Десятниченко, главный врач ООО "Тесламед-Барнаул", врач-рентгенолог

Анжелика Киселева, врач-рентгенолог

Ольга Балдина, врач-рентгенолог МРТ, врач ультразвуковой диагностики

Екатерина Пархомович, врач-рентгенолог

Александр Шаринский, врач ультразвуковой диагностики







Медики "Тесламед-Барнаул" / Фото предоставлено компанией

Преимущества центра

Медицинский центр "МРТ-Тесламед-Барнаул" уже семь лет проводит исследование различных органов и систем. Основополагающие принципы деятельности центра – качество оказываемых услуг, индивидуальный подход и ответственность за результат своей работы.

Преимущества центра:

Качество . Возможность получить качественные изображения, выполнить программы исследования в полном объеме (согласно установленным стандартам) для более детального анализа и составления протокола исследования врачом.

. Возможность получить качественные изображения, выполнить программы исследования в полном объеме (согласно установленным стандартам) для более детального анализа и составления протокола исследования врачом. Высокая квалификация специалистов . В "Тесламед-Барнаул" работают настоящие профессионалы. Врачи постоянно проходят обучение современным техникам и методам исследования, посещают курсы повышения квалификации, медицинские конференции, конгрессы, имеют большой стаж работы в области магнитно-резонансной томографии.

. В "Тесламед-Барнаул" работают настоящие профессионалы. Врачи постоянно проходят обучение современным техникам и методам исследования, посещают курсы повышения квалификации, медицинские конференции, конгрессы, имеют большой стаж работы в области магнитно-резонансной томографии. Комфорт . В клинике индивидуальный подход и дружелюбная атмосфера стоят на первом месте, есть уютная комната с телевизором и практически домашней обстановкой, большой красивый аквариум с рыбками, что поможет с комфортом провести время ожидания. Приемы осуществляют по предварительной записи.

. В клинике индивидуальный подход и дружелюбная атмосфера стоят на первом месте, есть уютная комната с телевизором и практически домашней обстановкой, большой красивый аквариум с рыбками, что поможет с комфортом провести время ожидания. Приемы осуществляют по предварительной записи. Приятные цены . В центре регулярно проходят акции и действует система скидок на наиболее востребованные виды МРТ-исследований и на профилактические осмотры для спортивных организаций. Например, комплексное обследование сосудов шеи + три отдела позвоночника + копчик можно сделать за 12 тыс. руб. до 31.12.2023г.

. В центре регулярно проходят акции и действует система скидок на наиболее востребованные виды МРТ-исследований и на профилактические осмотры для спортивных организаций. Например, комплексное обследование сосудов шеи + три отдела позвоночника + копчик можно сделать за 12 тыс. руб. до 31.12.2023г. Социальная ответственность . В центре предлагают специальные цены для льготных категорий граждан (ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды).

. В центре предлагают специальные цены для льготных категорий граждан (ветераны боевых действий, пенсионеры, инвалиды). Удобство. Клиника расположена в центре г. Барнаула.

Также здесь можно пройти УЗИ внутренних органов, поверхностных структур и суставов и дуплексное сканирование сосудов.

Как проходит МРТ обследование?

При записи администратор подробно опрашивает пациента о возможных противопоказаниях, объясняет правила прохождения МРТ;

В медцентре пациент заполняет всю необходимую документацию, в т.ч. анкету безопасности;

В кабинете МРТ рентгенолаборант проводит подготовку пациента, врач рентгенолог выясняет цель исследования, укладывает пациента в аппарат и начинается сканирование;

После процедуры врач анализирует полученные изображения, составляет протокол и выдает заключение в письменном виде. Результаты исследования записываются на электронный носитель, при необходимости могут быть распечатаны на пленке, фотобумаге и отправлены на электронную почту.

ООО "Тесламед-Барнаул" (Лицензия: Л041-01151-22/00313915 от 09.06.2017)

Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, 38

Тел.: 8 (3852) 226-989; 8-983-178-21-48 (ватсап)

Часы работы: н-пт с 08-00 до 20-00; сб с 09-00 до 17-00

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