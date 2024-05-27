Где в Барнауле пройти обучение по графическому дизайну?
Компьютерная академия "ТОП" ведет набор учащихся разных возрастов и уровней подготовки
27 мая 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Ju1R9
Стремление стать востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов в компьютерную академию "ТОП". Ее особенность – обучение всех, независимо от возраста и уровня образования: будущие специалисты начинают с нуля. Академия уже несколько лет выпускает на рынок крутых специалистов в области графического дизайна. И сейчас в барнаульском филиале открыт набор в группу графического дизайна. Здесь студенты смогут получить необходимые знания и навыки, а также трудоустроиться еще во время обучения к партнеру академии – медиастудии Canvas*.
Чему учат графических дизайнеров?
В программе:
- графический редактор Adobe Photoshop*, профессиональная обработка фотографий и растровых изображений, ретушь и коллажирование;
- графический редактор Adobe Illustrator*, создание векторных изображений и смешанных растрово-векторных композиций;
- основы стилизации;
- цифровая фотография, работа с цифровой фототехникой, студийная и предметная фотосъемка, обработка фото;
- корпоративная айдентика и брендинг;
- рекламный дизайн;
- типографика;
- издательская система Adobe InDesign*;
- допечатная подготовка, технологические особенности типографской и оперативной печати.
Когда начинается обучение?
Старт очных занятий будет уже в июне 2024 года.
Кто может пройти обучение?
Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков для этого не нужно.
Узнать подробнее и записаться на пробный урок можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "ТОП"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Ватсап 8-906-966-5347
Сайт
*Canvas ("Кэнвас"); Adobe Photoshop ("Эдоб Фотошоп"); Adobe Illustrator ("Эдоб Иллюстрейте"); Adobe InDesign ("Эдоб ИнДезайн").
АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделениеРеклама
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