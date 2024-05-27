Где в Барнауле пройти обучение по графическому дизайну?

Компьютерная академия "ТОП" ведет набор учащихся разных возрастов и уровней подготовки

27 мая 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Ju1R9

Занятия / Фото: Компьютерная академия "ТОП"

Стремление стать востребованным специалистом, жажда самореализации, поиск новых возможностей для карьерного роста – вот что приводит студентов в компьютерную академию "ТОП". Ее особенность – обучение всех, независимо от возраста и уровня образования: будущие специалисты начинают с нуля. Академия уже несколько лет выпускает на рынок крутых специалистов в области графического дизайна. И сейчас в барнаульском филиале открыт набор в группу графического дизайна. Здесь студенты смогут получить необходимые знания и навыки, а также трудоустроиться еще во время обучения к партнеру академии – медиастудии Canvas*.

Чему учат графических дизайнеров?

В программе:

графический редактор Adobe Photoshop*, профессиональная обработка фотографий и растровых изображений, ретушь и коллажирование;

графический редактор Adobe Illustrator*, создание векторных изображений и смешанных растрово-векторных композиций;

основы стилизации;

цифровая фотография, работа с цифровой фототехникой, студийная и предметная фотосъемка, обработка фото;

корпоративная айдентика и брендинг;

рекламный дизайн;

типографика;

издательская система Adobe InDesign*;

допечатная подготовка, технологические особенности типографской и оперативной печати.

Когда начинается обучение?

Старт очных занятий будет уже в июне 2024 года.

Кто может пройти обучение?

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков для этого не нужно.

Узнать подробнее и записаться на пробный урок можно по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн .

Компьютерная академия "ТОП"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

Ватсап 8-906-966-5347

Сайт

*Canvas ("Кэнвас"); Adobe Photoshop ("Эдоб Фотошоп"); Adobe Illustrator ("Эдоб Иллюстрейте"); Adobe InDesign ("Эдоб ИнДезайн").

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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