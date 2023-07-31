Где в Барнауле выгодно купить комфортный семейный автомобиль?
В "Олимп Моторс" представлены популярные модели от классических минивэнов до компактных городских авто
31 июля 2023, 16:00, ИА Амител LjN8Jykoj
Выбор семейного автомобиля – это ответственный и важный процесс. Правильно подобранное транспортное средство обеспечит не только мобильность, но и безопасность поездок на дальние расстояния. Рассказываем, где в Барнауле можно выгодно приобрести комфортное семейное авто.
На какие критерии обратить внимание при выборе?
- Безопасность. Современные семейные автомобили должны быть оснащены системами пассивной и активной безопасности, такими как ABS*, ESP*, подушками безопасности и другими.
- Комфорт. Внутри авто должно быть достаточно места для всех пассажиров и багажа. Для семей с детьми важно, чтобы сиденья машины были удобные, с возможностью регулировки по высоте и наклону.
- Личные предпочтения. Марка, модель и дизайн.
В автосалоне "Олимп Моторс" представлены популярные бренды и модели семейных авто. Здесь можно найти как классические минивэны для больших семей, так и компактные городские автомобили.
Вот список некоторых из них:
- Toyota Voxy* 2018 года;
- Toyota Sienta* 2013 года;
- Kia Carnival* 2018 года;
- Honda Freed* 2014 года;
- Hyundai Palisade* 2021 года.
Все автомобили отличаются высоким качеством, надежностью, современными технологиями и приемлемыми ценами.
В "Олимп Моторс" каждая семья найдет такое транспортное средство, которое будет отвечать всем потребностям и предпочтениям.
* ABS (АБС – система, предотвращающая блокировку колёс); ESP (ИЭсПи – электронная программа стабилизации); Toyota Voxy ("Тойота Вокси"); Toyota Sienta ("Тойота Сиента"); Kia Carnival ("Киа Карнивал"); Honda Freed ("Хонда Фрид"); Hyundai Palisade ("Хендай Палисейд").
"Олимп Моторс" (ООО "Сибирьавтоцентр")
Тел.: (3852) 581-100
Адрес: г. Барнаул, Северный Власихинский проезд, 53
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00
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