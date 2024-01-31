Где в Барнауле заказать грузовой эвакуатор и перевозку спецтехники
И сколько стоит такая доставка
31 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K9ULP
"Заказать грузовой эвакуатор" – сейчас это довольно распространенный поисковый запрос в Барнауле. В городе ведется активное строительство и частных домов, и помещений для предприятий, а в теплое время года – большой сезон дорожных и аграрных работ. Если вам нужен эвакуатор с хорошей грузоподъемностью, опытным водителем от надежной компании – не тратьте время на поиски. Мы все уже для вас нашли.
Где заказать эвакуатор в Барнауле?
Услуги по перевозке техники и недвижимости в столице Алтайского края оказывает ООО "Эталон". В парке компании много современной дорожной и коммунальный техники, в том числе японский эвакуатор грузоподъемностью до 15 тонн.
Все водители – с опытом и необходимыми для погрузки, закрепления и перевозки техники навыками.
Какую технику и грузы можно заказать?
Эвакуатор может транспортировать:
- дорожную, строительную, сельскохозяйственную, коммунальную, подъемную технику – от небольшого асфальтоукладчика до КамАЗа;
- легковой автомобиль, лодку, снегоход, квадроцикл;
- гаражи-ракушки, бытовки, бани-бочки;
- другие подобные объекты.
Сколько это стоит?
Цена зависит от типа заказа. Если груз необходимо перевезти из одного населенного пункта в другой, то расчет идет по расстоянию. И стоит это 90 рублей за один километр (учитывается дорога в обе стороны).
Если перевозка по Барнаулу – от 1500 до 2000 рублей в час. Время на обратную дорогу учитывается.
Компания работает официально? Гарантия есть?
Обязательно, в "Эталоне" выдадут все официальные документы. Ответственность за перевозку несет компания.
"Наша главная задача – довезти груз в целости и сохранности. Мы обязательно все это прописываем в договоре", – подчеркнул руководитель компании Ваган Матевосян.
На самом деле это очень важно. Когда вы нанимаете частника и платите ему просто на руки, кто будет возмещать убыток в случае повреждения имущества (нередко очень дорогого)? Много ли потом можно спросить с человека, у которого кроме самого эвакуатора и нет больше ничего?
При перевозке габаритного груза или техники лучше не экспериментировать и сразу заказывать услугу у надежной и проверенной компании. "Эталон" работает на рынке уже более 10 лет.
Заказать может кто угодно?
Да, конечно. Эвакуаторы и другую технику в "Эталоне" заказывает и частные лица, и компании, и бюджетные организации. Причем не только из Барнаула, но и из районов края.
Возможна ли перевозка на дальние расстояния?
Да, заказ до 1000 километров – обычное дело для "Эталона". Дальше тоже возможно, по согласованию.
Вся техника надежная, исправная, качественно обслуженная, так что дальнюю дорогу выдержит.
А машину достать из кювета такой эвакуатор сможет?
Да, эвакуатор оборудован лебедкой, что дает возможность работать с автомобилями, слетевшими в кювет при авариях.
Для погрузки на эвакуатор в компании также можно заказать кран.
Как заказать эвакуатор?
Заказать эвакуатор или другую технику в "Эталоне" можно:
- по телефону 7-963-523-10-87;
- на сайте компании;
- в системе 2ГИС;
- на "Авито";
- через мобильное приложение "Эталон"*.
Какая еще техника есть в "Эталоне"?
Здесь есть все необходимое для:
- уборки и вывоза снега (трактор-погрузчик-экскаватор, грейдер, самосвалы (25-тонники);
- укладки асфальта, грейдирования (асфальтоукладчики);
- вывоза строительного мусора (грузовой транспорт).
ООО "Эталон"
Тел.: +7-963-523-10-87
Email: altstroi22@mail.ru
Адрес: ул. Трактовая, 2Л, офис 406
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Сайт: etalon-asf.ru
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