Где в Барнауле заказать грузовой эвакуатор и перевозку спецтехники

И сколько стоит такая доставка

31 января 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K9ULP

Техника компании "Эталон" / Фото предоставлено организацией

"Заказать грузовой эвакуатор" – сейчас это довольно распространенный поисковый запрос в Барнауле. В городе ведется активное строительство и частных домов, и помещений для предприятий, а в теплое время года – большой сезон дорожных и аграрных работ. Если вам нужен эвакуатор с хорошей грузоподъемностью, опытным водителем от надежной компании – не тратьте время на поиски. Мы все уже для вас нашли.

Где заказать эвакуатор в Барнауле?

Услуги по перевозке техники и недвижимости в столице Алтайского края оказывает ООО "Эталон". В парке компании много современной дорожной и коммунальный техники, в том числе японский эвакуатор грузоподъемностью до 15 тонн.

Все водители – с опытом и необходимыми для погрузки, закрепления и перевозки техники навыками.

Какую технику и грузы можно заказать?

Эвакуатор может транспортировать:

дорожную, строительную, сельскохозяйственную, коммунальную, подъемную технику – от небольшого асфальтоукладчика до КамАЗа;

легковой автомобиль, лодку, снегоход, квадроцикл;

гаражи-ракушки, бытовки, бани-бочки;

другие подобные объекты.

Сколько это стоит?

Цена зависит от типа заказа. Если груз необходимо перевезти из одного населенного пункта в другой, то расчет идет по расстоянию. И стоит это 90 рублей за один километр (учитывается дорога в обе стороны).

Если перевозка по Барнаулу – от 1500 до 2000 рублей в час. Время на обратную дорогу учитывается.

Техника компании "Эталон" / Фото предоставлено организацией

Компания работает официально? Гарантия есть?

Обязательно, в "Эталоне" выдадут все официальные документы. Ответственность за перевозку несет компания.

"Наша главная задача – довезти груз в целости и сохранности. Мы обязательно все это прописываем в договоре", – подчеркнул руководитель компании Ваган Матевосян.

На самом деле это очень важно. Когда вы нанимаете частника и платите ему просто на руки, кто будет возмещать убыток в случае повреждения имущества (нередко очень дорогого)? Много ли потом можно спросить с человека, у которого кроме самого эвакуатора и нет больше ничего?

При перевозке габаритного груза или техники лучше не экспериментировать и сразу заказывать услугу у надежной и проверенной компании. "Эталон" работает на рынке уже более 10 лет.

Заказать может кто угодно?

Да, конечно. Эвакуаторы и другую технику в "Эталоне" заказывает и частные лица, и компании, и бюджетные организации. Причем не только из Барнаула, но и из районов края.

Возможна ли перевозка на дальние расстояния?

Да, заказ до 1000 километров – обычное дело для "Эталона". Дальше тоже возможно, по согласованию.

Вся техника надежная, исправная, качественно обслуженная, так что дальнюю дорогу выдержит.

А машину достать из кювета такой эвакуатор сможет?

Да, эвакуатор оборудован лебедкой, что дает возможность работать с автомобилями, слетевшими в кювет при авариях.

Для погрузки на эвакуатор в компании также можно заказать кран.

Как заказать эвакуатор?

Заказать эвакуатор или другую технику в "Эталоне" можно:

по телефону 7-963-523-10-87;

на сайте компании;

в системе 2ГИС;

на "Авито";

через мобильное приложение "Эталон"*.

Какая еще техника есть в "Эталоне"?

Здесь есть все необходимое для:

уборки и вывоза снега (трактор-погрузчик-экскаватор, грейдер, самосвалы (25-тонники);

укладки асфальта, грейдирования (асфальтоукладчики);

вывоза строительного мусора (грузовой транспорт).

ООО "Эталон"

Тел.: +7-963-523-10-87

Email: altstroi22@mail.ru

Адрес: ул. Трактовая, 2Л, офис 406

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Сайт: etalon-asf.ru

*Возрастное ограничение для мобильного приложения 6+

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