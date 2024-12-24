Где в Сибири получить эколого-географическое образование?

И насколько высок спрос на таких специалистов

24 декабря 2024, 17:05, ИА Амител

Институт географии АлтГУ / Фото: пресс-служба института

Долгое время экология играла второстепенные роли в экономике и производстве. Из-за этого в стране образовался дефицит людей с экспертными знаниями в использовании природных богатств и в сфере защиты окружающей среды, растений и животных. Но ситуация меняется: все больше людей и компаний не согласны закрывать на экологические проблемы. А потому и стал расти спрос на кадры. Рассказываем, где сейчас такие кадры нужны и где их готовят.

Насколько растет спрос на специалистов в сфере экологии?

"Экология – огромный, единственный сейчас "неопределенный" рынок. Как рынок вакансий, так и рынок возможностей", – об этом еще весной на круглом столе заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Но спрос есть не только на экологов, но и на географов. Так, по данным hh.ru на сентябрь 2024 года, наибольший прирост вакансий для учителей в этом году по географии – сразу плюс 78%.

О повышении ценности подобного образования говорят и алтайские ученые. Так, в Институте географии (ИНГЕО) Алтайского государственного университета уверены: в современных экономических условиях у географического и экологического направления огромные перспективы.

Где могут работать такие специалисты?

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, подобные профессии скоро станут очень востребованы, поскольку становятся точкой "безубыточности" в компаниях. Работать специалисты могут в сферах, где занимаются проектированием, лабораторными исследованиями, в промышленности и на государственной службе.

Такие специалисты востребованы и трудоустраиваются в:

федеральные и региональные органы государственного управления;

научно-исследовательские институты;

образовательные учреждения;

инженерные и проектные организации;

сервисные службы рекреационных комплексов;

компании туристической и гостинично-ресторанной индустрии;

архитектурные и ландшафтные бюро.

Где получить такое образование?

Географов и экологов учат во многих вузах Сибири. В Алтайском крае, например, этот профиль образования активно развивает уже упомянутый АлтГУ. Кроме того, здесь считают важным выпускать на рынок специалистов еще и в области природопользования, ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров, сервиса, туризма и гостиничного дела.

Сейчас здесь высшее образование получают более 1,3 тыс. студентов-географов. Это говорит о востребованности профессии и желании молодых жителей региона получать важное для страны образование. В структуру института географии входят четыре кафедры и научные лаборатории, сотрудничающие с практикующими экспертами, научными организациями, представителями бизнеса, а также органы власти, что снова доказывает: государству нужны специалисты-экологии, географы и эксперты в сфере природопользования.

Институт географии АлтГУ / Фото: пресс-служба института

Какие знания и навыки получают студенты ИНГЕО?

Направления обучения в институте географии АлтГУ:

геоинформационные технологии и обработка данных дистанционного зондирования, включая работу с беспилотными летательными аппаратами;

туризм и рекреация – анализ потребностей отдыхающих, оценка ресурсов, проектирование новых видов туристской деятельности;

административная деятельность – государственный кадастровый учет, инженерно-геодезические работы, разработка градостроительной документации;

ландшафтный дизайн – навыки в сфере дизайна, живописи, графики и проектирования ландшафтной среды;

гостиничное и туристское дело – создание экскурсионных программ, управление процессами обслуживания, продвижение услуг, разработка туристских продуктов;

управление проектами – планирование и реализация проектов для сферы гостеприимства и общественного питания.

Кроме того, студенты выезжают в научные экспедиции по России и за рубеж. А также проводят научные исследования и участвуют в реализации проектов по созданию особо охраняемых природных территорий, обследованию земель сельхозпроизводителей, разработке туристско-рекреационных кластеров Алтайского края и других.