Где в Сибири получить эколого-географическое образование?
И насколько высок спрос на таких специалистов
24 декабря 2024, 17:05, ИА Амител
Долгое время экология играла второстепенные роли в экономике и производстве. Из-за этого в стране образовался дефицит людей с экспертными знаниями в использовании природных богатств и в сфере защиты окружающей среды, растений и животных. Но ситуация меняется: все больше людей и компаний не согласны закрывать на экологические проблемы. А потому и стал расти спрос на кадры. Рассказываем, где сейчас такие кадры нужны и где их готовят.
Насколько растет спрос на специалистов в сфере экологии?
"Экология – огромный, единственный сейчас "неопределенный" рынок. Как рынок вакансий, так и рынок возможностей", – об этом еще весной на круглом столе заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Но спрос есть не только на экологов, но и на географов. Так, по данным hh.ru на сентябрь 2024 года, наибольший прирост вакансий для учителей в этом году по географии – сразу плюс 78%.
О повышении ценности подобного образования говорят и алтайские ученые. Так, в Институте географии (ИНГЕО) Алтайского государственного университета уверены: в современных экономических условиях у географического и экологического направления огромные перспективы.
Где могут работать такие специалисты?
По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, подобные профессии скоро станут очень востребованы, поскольку становятся точкой "безубыточности" в компаниях. Работать специалисты могут в сферах, где занимаются проектированием, лабораторными исследованиями, в промышленности и на государственной службе.
Такие специалисты востребованы и трудоустраиваются в:
- федеральные и региональные органы государственного управления;
- научно-исследовательские институты;
- образовательные учреждения;
- инженерные и проектные организации;
- сервисные службы рекреационных комплексов;
- компании туристической и гостинично-ресторанной индустрии;
- архитектурные и ландшафтные бюро.
Где получить такое образование?
Географов и экологов учат во многих вузах Сибири. В Алтайском крае, например, этот профиль образования активно развивает уже упомянутый АлтГУ. Кроме того, здесь считают важным выпускать на рынок специалистов еще и в области природопользования, ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров, сервиса, туризма и гостиничного дела.
Сейчас здесь высшее образование получают более 1,3 тыс. студентов-географов. Это говорит о востребованности профессии и желании молодых жителей региона получать важное для страны образование. В структуру института географии входят четыре кафедры и научные лаборатории, сотрудничающие с практикующими экспертами, научными организациями, представителями бизнеса, а также органы власти, что снова доказывает: государству нужны специалисты-экологии, географы и эксперты в сфере природопользования.
Какие знания и навыки получают студенты ИНГЕО?
Направления обучения в институте географии АлтГУ:
- геоинформационные технологии и обработка данных дистанционного зондирования, включая работу с беспилотными летательными аппаратами;
- туризм и рекреация – анализ потребностей отдыхающих, оценка ресурсов, проектирование новых видов туристской деятельности;
- административная деятельность – государственный кадастровый учет, инженерно-геодезические работы, разработка градостроительной документации;
- ландшафтный дизайн – навыки в сфере дизайна, живописи, графики и проектирования ландшафтной среды;
- гостиничное и туристское дело – создание экскурсионных программ, управление процессами обслуживания, продвижение услуг, разработка туристских продуктов;
- управление проектами – планирование и реализация проектов для сферы гостеприимства и общественного питания.
Кроме того, студенты выезжают в научные экспедиции по России и за рубеж. А также проводят научные исследования и участвуют в реализации проектов по созданию особо охраняемых природных территорий, обследованию земель сельхозпроизводителей, разработке туристско-рекреационных кластеров Алтайского края и других.
17:50:47 24-12-2024
Забыли добавить "Устойчивое развитие"!
Сейчас все что с экологией, нужно добавлять это словосочетание!...
Это западная повестка...
09:43:58 25-12-2024
на фотке ребята изучают похоже windy.com
завлекательно, главное не уснуть и не упасть.